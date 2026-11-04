JOBS: यूपी पीआरटी असिस्टेंट टीचर के 12405 पदों के लिए लास्ट डेट आज, फौरन करें आवेदन
उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) ने प्राइमरी टीचर के 12,405 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि आज, 4 नवंबर 2026 तय की है। पात्र अभ्यर्थी तुरंत ऑफिशियल पोर्टल पर फॉर्म भर सकते हैं।
उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में प्राइमरी शिक्षक (PRT) बनने की चाहत रखने वाले अभ्यर्थियों के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) द्वारा निकाली गई 12,405 प्राइमरी टीचर पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि आज यानी 4 नवंबर 2026 है। आयोग आज के बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन विंडो को बंद कर देगा। ऐसे में जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक अपना फॉर्म पूरा नहीं किया है या फीस का भुगतान नहीं किया है, वे बिना किसी देरी के तुरंत आधिकारिक वेबसाइट upessc.up.gov.in पर जाकर अपनी आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें।
महत्वपूर्ण तारीखें-
नोटिफिकेशन जारी होने की तिथि - 15 सितंबर 2026
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन (O.T.R.) / आवेदन प्रारम्भ होने की तिथि- 16 सितंबर 2026
ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की अन्तिम तिथि- 4 नवंबर 2026
ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि- 7 नवंबर 2026
परीक्षा तिथि- 3 व 4 दिसंबर 2026
शैक्षणिक योग्यता और अनिवार्य पात्रता
यूपी सुपर टीईटी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए उम्मीदवारों के पास ये योग्यताएं होना अनिवार्य है-
शैक्षणिक डिग्री: मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50% अंकों के साथ ग्रेजुएशन की डिग्री और साथ ही डी.एल.एड. (D.El.Ed / BTC) या बी.एड. (B.Ed.) या समकक्ष शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स पूरा होना आवश्यक है।
टीईटी पात्रता: अभ्यर्थी को केंद्र सरकार की CTET या राज्य सरकार की UPTET परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। केवल टीईटी पास उम्मीदवार ही इस सुपर टीईटी परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं।
आयु सीमा: उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष निर्धारित की गई है। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों ओबीसी, एससी, एसटी और दिव्यांग को उत्तर प्रदेश सरकार के नियमानुसार ऊपरी आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी।
चयन प्रक्रिया और परीक्षा पैटर्न
यूपी सुपर टीईटी 2026 में चयन पूरी तरह से लिखित परीक्षा और अकैडमिक वेटेज के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार करके किया जाएगा।
लिखित परीक्षा: यह परीक्षा ओएमआर (OMR) आधारित पेन-पेपर मोड में आयोजित होगी। इसमें कुल 150 बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) पूछे जाएंगे, जिसके लिए 2 घंटे 30 मिनट का समय दिया जाएगा।
विषय कवरेज: परीक्षा में भाषा (हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत), गणित, विज्ञान, पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन, शिक्षण कौशल, बाल मनोविज्ञान, सामान्य ज्ञान/करेंट अफेयर्स और रीजनिंग से सवाल पूछे जाएंगे।
आवेदन करने के आसान स्टेप्स
- अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट upessc.up.gov.in पर जाएं।
2. होमपेज पर "UP Super TET 2026 Online Application" लिंक पर क्लिक करें।
3. अपना प्राथमिक रजिस्ट्रेशन पूरा करें और क्रेडेंशियल प्राप्त करें।
4. शैक्षणिक डिटेल्स भरें, पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर स्कैन करके अपलोड करें।
5. निर्धारित आवेदन शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करें और आवेदन फॉर्म का फाइनल प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रख लें।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।
रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
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