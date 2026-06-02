UP PGT Result, Direct Link: यूपी पीजीटी शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी; 2,253 अभ्यर्थी इंटरव्यू के लिए सफल
UP PGT Result: यूपीईएसएससी की ओर से आज 2 जून 2026 को यूपी पीजीटी भर्ती की लिखित परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। 2,253 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू राउंड के लिए अस्थायी रूप से सफल घोषित किया गया है।
UPESSC PGT Result 2026: उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) ने प्रवक्ता संवर्ग (PGT) भर्ती परीक्षा 2022 का लिखित परीक्षा परिणाम आधिकारिक रूप से घोषित कर दिया है। आयोग ने लिखित परीक्षा के आधार पर सफल उम्मीदवारों की लिस्ट और परिणाम का लिंक अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर लाइव कर दिया है। जो छात्र इस परीक्षा में शामिल हुए थे, वे तुरंत अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं।
1.92 लाख से अधिक अभ्यर्थियों में से 2253 उम्मीदवार शॉर्टलिस्ट
यह भर्ती परीक्षा उत्तर प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में खाली पदों को भरने के लिए आयोजित की जा रही है। आयोग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, 18 अलग-अलग विषयों में कुल 624 पदों पर भर्ती होनी है। इसके लिए लिखित परीक्षा का आयोजन इसी साल 9 और 10 मई 2026 को किया गया था। इस परीक्षा के लिए प्रतियोगिता का स्तर कितना कड़ा था, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसमें रिकॉर्ड 1,92,934 अभ्यर्थियों ने भाग लिया था। इनमें से कड़ी प्रतिस्पर्धा को पार करते हुए 2,253 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू राउंड के लिए अस्थायी रूप से सफल घोषित किया गया है। यानी अब अंतिम चयन के लिए एक पद के मुकाबले लगभग 3.6 उम्मीदवारों के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिलेगा।
इन 18 विषयों के लिए जारी हुआ परिणाम
आयोग ने कुल 18 विषयों की सूची के लिए संयुक्त रूप से परिणाम जारी किया है। इनमें कला, हिंदी, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गृह विज्ञान, इतिहास, शिक्षाशास्त्र, अंग्रेजी, कृषि, वाणिज्य, समाजशास्त्र, नागरिक शास्त्र, गणित, अर्थशास्त्र, संस्कृत, मनोविज्ञान और भूगोल शामिल हैं। इन सभी विषयों के सफल अभ्यर्थियों के रोल नंबर रिजल्ट पीडीएफ में उपलब्ध करा दिए गए हैं।
3 जून को आएगा इंटरव्यू का पूरा शेड्यूल
लिखित परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों के लिए अब अगला पड़ाव इंटरव्यू राउंड का होगा। यूपीईएसएससी ने बताया है कि विषय-वार और श्रेणी-वार (Category-wise) इंटरव्यू का विस्तृत कार्यक्रम और जरूरी गाइडलाइंस 3 जून 2026 को आयोग की वेबसाइट पर अपलोड की जाएंगी। इसके साथ ही, डिजिटल माध्यम का उपयोग करते हुए अभ्यर्थियों को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस (SMS) और ई-मेल (Email) के जरिए भी इंटरव्यू की व्यक्तिगत सूचना भेजी जाएगी। सफल उम्मीदवार अपनी निर्धारित इंटरव्यू तिथि से ठीक 10 दिन पहले अपना 'इंटरव्यू लेटर' वेबसाइट से ऑनलाइन डाउनलोड कर सकेंगे।
लेखक के बारे मेंPrachi
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अनुभव और करियर का सफर
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