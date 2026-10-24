UPESSC ने जारी किया यूपी टीईटी का संशोधित सर्टिफिकेट, ऐसे करें चेक

उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (UPTET) में पास हुए अभ्यर्थियों के लिए जरूरी खबर है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग यानी यूपीईएसएससी ने यूपीटीईटी 2026 के संशोधित सर्टिफिकेट जारी कर दिए हैं।

उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (UPTET) में पास हुए अभ्यर्थियों के लिए जरूरी खबर है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग यानी यूपीईएसएससी ने यूपीटीईटी 2026 के संशोधित सर्टिफिकेट जारी कर दिए हैं। ये सर्टिफिकेट उन उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध कराए गए हैं, जिन्होंने अपने पुराने सर्टिफिकेट में नाम, पता, जन्मतिथि या अन्य चीजों में सुधार कराया था। ऐसे उम्मीदवार अब आयोग की वेबसाइट upessc.up.gov.in पर जाकर अपना संशोधित प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।

20 हजार उम्मीदवारों के सर्टिफिकेट में गलती जानकारी के मुताबिक, यूपीटीईटी पास करीब 20 हजार अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों में अलग-अलग कारणों से गलतियां रह गई थीं। इन गलतियों को ठीक कराने के लिए आयोग ने अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करने का मौका दिया था। अब सुधार की प्रक्रिया पूरी होने के बाद संशोधित प्रमाण पत्र उपलब्ध करा दिए गए हैं। आयोग ने अपने पोर्टल पर इसकी सूचना भी जारी की है।

नई जन्मतिथि से करें लॉग इन संशोधित प्रमाण पत्र डाउनलोड करते समय अभ्यर्थियों को कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना होगा। आयोग के अनुसार, प्रमाण पत्र खोलने के लिए सही विवरण दर्ज करना जरूरी है। जिन अभ्यर्थियों की जन्मतिथि में सुधार किया गया है, उन्हें अपनी नई जन्मतिथि से लॉगिन करना होगा। ऐसे अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र पुरानी जन्मतिथि से नहीं खुलेंगे।

इसलिए प्रमाण पत्र डाउनलोड करने से पहले अपना अनुक्रमांक और संशोधन के बाद दर्ज की गई जन्मतिथि तैयार रखें। लॉगिन करने के बाद प्रमाण पत्र में दर्ज सभी जानकारियों को ध्यान से जांच लें, ताकि भविष्य में किसी तरह की परेशानी न हो।

यूपीटीईटी का संशोधित प्रमाण पत्र ऐसे करें डाउनलोड यूपीटीईटी 2026 का संशोधित प्रमाण पत्र डाउनलोड करने के लिए अभ्यर्थी नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं।

2. होमपेज पर यूपीटीईटी 2026 प्रमाण पत्र से संबंधित लिंक पर क्लिक करें।

3. अब निर्धारित स्थान पर अपना रोलनंबर, जन्मतिथि दर्ज करें।

5. अब साइन इन बटन पर क्लिक करें।

6. लॉगिन होने के बाद स्क्रीन पर आपका संशोधित प्रमाण पत्र दिखाई देगा।

7. प्रमाण पत्र में अपना नाम, जन्मतिथि, पता और अन्य विवरण ध्यान से जांचें।

8. इसके बाद डाउनलोड बटन पर क्लिक करके प्रमाण पत्र की पीडीएफ फाइल सेव कर लें।

9. साथ ही जरूरत पड़ने पर इसका प्रिंट आउट भी निकलवा लें।

कब हुई थी यूपीटीईटी 2026 की परीक्षा? यूपीटीईटी 2026 की परीक्षा 2 से 4 जुलाई तक आयोजित की गई थी। इसका परिणाम 26 अगस्त को घोषित किया गया था। इसके बाद 7 सितंबर से परीक्षा में सफल 13 लाख से अधिक अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया शुरू हुई थी।