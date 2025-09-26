UPESSC: First announced interview for UP Assistant Professor recruitment now objections are sought on the result UPESSC : पहले घोषित की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के इंटरव्यू की तिथि, अब मांगी रिजल्ट पर आपत्ति, Career Hindi News - Hindustan
UPESSC : पहले घोषित की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के इंटरव्यू की तिथि, अब मांगी रिजल्ट पर आपत्ति

उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर के 910 पदों पर भर्ती के लिए साक्षात्कार टाल दिया है। रिजल्ट पर पहले अभ्यर्थियों से आपत्ति लेकर उसका निपटारा करने और उसके बाद साक्षात्कार कराने का निर्णय लिया गया।

Fri, 26 Sep 2025
उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 910 पदों पर भर्ती के लिए साक्षात्कार टाल दिया है। आयोग ने चार सितंबर को परिणाम घोषित करने के साथ ही दो चरणों में 25 सितंबर से आठ अक्तूबर तक और 28 अक्तूबर से चार नवंबर तक साक्षात्कार आयोजित करने का तिथि जारी की थी। अध्यक्ष प्रो. कीर्ति पांडेय की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई बैठक में पहले अभ्यर्थियों से आपत्ति लेकर उसका निस्तारण करने और उसके बाद साक्षात्कार कराने का निर्णय लिया गया।

उपसचिव विकास सिंह के अनुसार चार सितंबर को घोषित लिखित परीक्षा के परिणाम को लेकर अभ्यर्थी लगातार प्रत्यावेदन दे रहे हैं। इस क्रम में आयोग ने निर्णय लिया है कि यदि किसी अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा परिणाम पर आपत्ति है तो वह तीन अक्टूबर की शाम पांच बजे तक ईमेल-upmsscball@gmail.com अथवा आयोग में लिखित प्रत्यावेदन प्रस्तुत कर सकता है। प्रत्यावेदनों के निस्तारण के बाद साक्षात्कार का कार्यक्रम अलग से घोषित किया जाएगा।

अब एक महीने बाद ही शुरू हो पाएगा साक्षात्कार

असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के परिणाम पर आयोग के आपत्ति लेने के फैसले के बाद एक महीने बाद ही साक्षात्कार शुरू हो सकेगा। तीन अक्टूबर तक आपत्ति लेने के बाद उसका निस्तारण करने में कम से कम दस दिन का समय लगेगा। उसके बाद प्रवेश पत्र जारी करने के दस दिन बाद ही साक्षात्कार शुरू हो पाएगा। ऐसी स्थिति में दीपावली के बाद ही साक्षात्कार शुरू होने के आसार हैं।

