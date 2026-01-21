UPESSC Calendar 2026: यूपी टीजीटी पीजीटी, UP TET और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की नई तिथियां जारी

संक्षेप: UPTET , TGT PGT Exam dates : उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने 2026 की परीक्षाओं का कैलेंडर जारी कर दिया है। नए शेड्यूल के मुताबिक पीजीटी 9-10 मई, टीजीटी 3-4 जून, टीईटी दो से चार जुलाई के बीच होगी।

UPTET , UP TGT PGT , UP Assistant Professor Ne Exam dates : उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने 2026 की भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी कर दिया है। मंगलवार को हुई आयोग की बैठक में विज्ञापन संख्या 51 के अंतर्गत असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 18 और 19 अप्रैल को कराने का निर्णय लिया गया। अनियमितता के चलते सीएम के निर्देश पर सात जनवरी को यह परीक्षा निरस्त कर दी गई थी। इसके जरिए 910 पदों पर भर्ती होनी है, जिसके लिए 82 हजार से अधिक आवेदन हुए हैं। यूपी टीईटी परीक्षा 2, 3 और 4 जुलाई को प्रस्तावित की गई है। वहीं, बीएड विषय के 107 पदों की परीक्षा की सूचना आयोग की वेबसाइट पर बाद में जारी की जाएगी।

आयोग ने प्रवक्ता (पीजीटी), प्रशिक्षित स्नातक (टीजीटी) और उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (यूपी-टीईटी) की तिथि भी घोषित कर दी है। पीजीटी परीक्षा 9 और 10 मई को जबकि टीजीटी परीक्षा 3 और 4 जून को होगी।

आयोग ने स्पष्ट किया है कि सभी परीक्षाएं पूरी सुरक्षा, पारदर्शिता और शुचिता के साथ कराई जाएंगी। परीक्षा केंद्रों पर कड़ी निगरानी, जैमर व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे और अन्य सुरक्षा मानकों का पालन किया जाएगा, ताकि किसी भी प्रकार की अनियमितता न हो। प्रवेश पत्र एवं परीक्षा केंद्र से संबंधित जानकारी आयोग की वेबसाइट पर समय से उपलब्ध कराई जाएगी। लंबे समय से स्थगित चल रही इन परीक्षाओं को लेकर छात्रों में असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, जिसे अब आयोग ने समाप्त कर दिया है।