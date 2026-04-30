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UPESSC Assistant Professor Recruitment 2026: बीएड असिस्टेंट प्रोफेसर के 107 पदों पर निकली वैकेंसी; 27 मई तक करें आवेदन

Apr 30, 2026 05:47 pm ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
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UPESSC Assistant Professor Recruitment 2026: उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) ने सहायता प्राप्त गैर-सरकारी डिग्री कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर (B.Ed.) के रिक्त पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 107 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी।

UPESSC Assistant Professor Recruitment 2026: बीएड असिस्टेंट प्रोफेसर के 107 पदों पर निकली वैकेंसी; 27 मई तक करें आवेदन

UPESSC B.Ed Assistant Professor Recruitment 2026: उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में करियर बनाने के इच्छुक युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण भर्ती नोटिफिकेशन जारी किया है। आयोग ने सहायता प्राप्त गैर-सरकारी डिग्री कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर (B.Ed.) के रिक्त पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 107 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upessc.up.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

जरूरी तारीखें

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम समय की तकनीकी दिक्कतों से बचने के लिए तय समय सीमा के भीतर अपना फॉर्म भर लें:

ऑनलाइन आवेदन शुरू: 28 अप्रैल 2026

आवेदन की अंतिम तिथि: 27 मई 2026

फीस जमा करने की अंतिम तिथि: 27 मई 2026

फॉर्म में सुधार : 30 मई 2026 तक

लिखित परीक्षा की तिथि: 28 जुलाई 2026

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पदों का विवरण और वेतन

इस भर्ती अभियान के माध्यम से कुल 107 असिस्टेंट प्रोफेसरों का चयन किया जाएगा। पदों का विभाजन कुछ इस प्रकार है।

सह-शिक्षा महाविद्यालयों में पद: 80

महिला महाविद्यालयों में पद: 27

दिव्यांगजन और स्वतंत्रता सेनानी आश्रितों के लिए भी पद आरक्षित हैं।

वेतनमान: चयनित उम्मीदवारों को ₹15,600 से ₹39,100 का आकर्षक वेतनमान मिलेगा, जिसके साथ ₹6,000 का ग्रेड पे भी देय होगा।

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योग्यता और आयु सीमा

शैक्षणिक योग्यता: उम्मीदवार के पास संबंधित विषय (विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, वाणिज्य या भाषा) में न्यूनतम 55% अंकों के साथ मास्टर डिग्री होनी चाहिए। इसके साथ ही M.Ed. (55% अंकों के साथ) या NET/SLET/SET परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। पीएचडी धारकों को नेट परीक्षा से छूट दी जा सकती है।

आयु सीमा: आवेदन के लिए अधिकतम आयु 62 वर्ष निर्धारित की गई है (31 अगस्त 2022 के आधार पर गणना)। आरक्षित श्रेणियों को सरकारी नियमों के अनुसार छूट मिलेगी।

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आवेदन शुल्क

विभिन्न श्रेणियों के लिए आवेदन शुल्क इस प्रकार है:

सामान्य/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस: ₹2000

एसएससी/एसटी/दिव्यांग: ₹1000

(इंटरव्यू के समय अलग से शुल्क देना होगा: सामान्य के लिए ₹800 और एससी/एसटी के लिए ₹400)

चयन प्रक्रिया

अभ्यर्थियों का चयन दो चरणों के आधार पर किया जाएगा। लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी। लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अंतिम चयन दोनों के अंकों को जोड़कर बनी मेरिट लिस्ट के आधार पर होगा।

आवेदन कैसे करें?

  1. आधिकारिक वेबसाइट upessc.up.gov.in पर जाएं।
  2. होमपेज पर 'B.Ed Application Form' लिंक पर क्लिक करें।
  3. मोबाइल नंबर और ईमेल के जरिए रजिस्टर करें और ओटीपी (OTP) से वेरीफाई करें।
  4. व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी सावधानीपूर्वक भरें।
  5. फोटो और सिग्नेचर निर्धारित साइज में अपलोड करें।
  6. ऑनलाइन पेमेंट कर फाइनल सबमिट करें और फॉर्म का प्रिंटआउट ले लें।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

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