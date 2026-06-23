UPESSC : यूपी में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1600 पदों पर होगी भर्ती, वैकेंसी अपलोड
यूपी के 330 कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1600 से अधिक पदों पर भर्ती होगी। उच्च शिक्षा निदेशालय को रिक्त पदों की सूचना मिली है जिसे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है।
चुनावी साल में बेरोजगारों को असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती का मौका मिलेगा। प्रदेश के 330 अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1600 से अधिक पदों पर भर्ती होगी। उच्च शिक्षा निदेशालय को विभिन्न महाविद्यालयों से रिक्त पदों की सूचना मिली है जिसे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। इन पदों का विज्ञापन संख्या 51 के पदों से मिलान करने के बाद एक-दो दिन में अंतिम रूप से सूचना चयन आयोग को दे दी जाएगी।
पहले लगभग 1150 रिक्त पदों की बात कही जा रही थी लेकिन हाल के दिनों में उच्च शिक्षा निदेशालय के स्तर से सख्ती बढ़ने के बाद महाविद्यालयों के प्रबंधकों ने और रिक्त पदों का अधियाचन भेजा है। उच्च शिक्षा निदेशक डॉ. बीएल शर्मा का कहना है कि चयन आयोग के पोर्टल पर रिक्त पदों की सूचना भेजी जा रही है। इससे पहले 2022 में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर विज्ञापन जारी हुआ था। इसमें बीएड के 109 पदों को छोड़कर शेष 910 पदों की लिखित पुर्नपरीक्षा 18 व 19 अप्रैल को कराई जा चुकी है।
प्राचार्य के पदों में भी होगी वृद्धि
एडेड महाविद्यालयों में प्राचार्य के रिक्त पदों में भी वृद्धि होने की उम्मीद है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने 111 पदों का अधियाचन चयन आयोग के पोर्टल पर भेजा है। हालांकि अभी कई महाविद्यालयों ने रिक्त पदों की सूचना नहीं भेजी है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों से सत्यापन रिपोर्ट मांगी है जिसमें और रिक्त पदों की सूचना मिल रही है।
कंपोजिट विद्यालयों में शिक्षकों के पद सृजन का मांगा प्रस्ताव
प्रदेश के बच्चों को निजी कॉन्वेंट स्कूलों जैसी आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए बनाए जा रहे मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालयों में शिक्षकों के पदसृजन का प्रस्ताव मांगा गया है। शासन ने अपर शिक्षा निदेशक राजकीय अजय कुमार द्विवेदी से प्री-नर्सरी से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई के लिए शिक्षकों के कितने पदों की आवश्यकता होगी, इसकी आख्या भेजने के निर्देश दिए हैं। प्रत्येक सेक्शन में दो-दो शिक्षकों की तैनाती की जाएगी। प्रदेश में कुल 150 मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय बनने हैं। इनमें से 126 विद्यालयों के निर्माण के लिए धनराशि जारी की जा चुकी है और 86 का निर्माण शुरू भी हो गया है। अगले सत्र से इन विद्यालयों में पठन-पाठन शुरू करने की तैयारी है।
यूपी बोर्ड से संचालित होने वाले इन विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम से भी शिक्षा दी जाएगी। प्रत्येक विद्यालय में करीब 1,500 विद्यार्थियों के अध्ययन की व्यवस्था होगी। यहां विज्ञान, गणित, वाणिज्य और कला वर्ग की पढ़ाई के साथ स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, एआई और रोबोटिक्स लैब, भाषा प्रयोगशाला तथा कौशल विकास केंद्र जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
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15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
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विशेषज्ञता
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स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
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