UPESSC Assistant Professor Result : यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर रिजल्ट जारी, यहां देखें कटऑफ

UPESSC Assistant Professor Result : उत्तर प्रदेश के 331 अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में विज्ञापन संख्या 51 के तहत 16 और 17 अप्रैल को आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के 910 पदों की लिखित परीक्षा का परिणाम साढ़े चार महीने बाद गुरुवार को घोषित कर दिया गया। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के परीक्षा नियंत्रक देवेन्द्र प्रताप सिंह ने बताया कि 33 विषयों की लिखित परीक्षा में साक्षात्कार के लिए औपबंधिक रूप से सफल अभ्यर्थियों का विषयवार/श्रेणीवार अनुक्रमांक तथा कटऑफ आयोग की अधिकारिक वेबसाइट www. upessc.up.gov.in पर उपलब्ध है।

साक्षात्कार दो चरणों में 25 सितंबर से आठ अक्टूबर तक और 28 अक्टूबर से चार नवंबर तक आयोजित किया जाएगा। साक्षात्कार की विषयवार, तिथिवार सूचना एवं महत्वपूर्ण अनुदेश आयोग की वेबसाइट पर अलग से प्रदर्शित किया जाएगा। साक्षात्कार पत्र इंटरव्यू के दस दिन पूर्व आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन डाउनलोड किया जा सकेगा।

यूपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में वाणिज्य के सर्वाधिक 157 पद

प्रदेश के 217 राजकीय डिग्री कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1253 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन गुरुवार से शुरू हो गए। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से पांच साल बाद शुरू की गई भर्ती में बंपर पद आए हैं क्योंकि प्रदेश सरकार ने इसी साल से 46 नए राजकीय डिग्री कॉलेज शुरू किए हैं। इन 46 राजकीय डिग्री कॉलेजों के लिए स्वीकृत पदों को भी इस भर्ती में शामिल करने के कारण रिकॉर्ड पदों पर भर्ती होने जा रही है। खास बात यह है कि 28 विषयों के लिए विज्ञापित 1253 पदों में से सर्वाधिक 157 पद वाणिज्य विषय के हैं। उसके बाद अंग्रेजी में 92, रसायन विज्ञान व हिंदी 87-87, वनस्पति विज्ञान, जन्तु विज्ञान और गणित में 79-79, समाजशास्त्र 78, अर्थशास्त्र 61, भौतिक विज्ञान 60, शारीरिक शिक्षा 59, इतिहास 58, राजनीति विज्ञान 57 और संस्कृत में 56 पद हैं। कंप्यूटर साइंस और फारसी (पर्सियन) में सबसे कम एक-एक, सांख्यिकी और सैन्य विज्ञान (रक्षा अध्ययन) में दो-दो पद हैं।