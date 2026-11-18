यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा देने जा रहे हैं तो भूलकर भी न लगाएं तुक्का! 120 सवालों में लागू हुई नेगेटिव मार्किंग
असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों के लिए जरूरी गाइडलाइंस। 19-20 नवंबर को होने वाले एग्जाम में तुक्का लगाने पर 1 अंक कटेगा और 45 मिनट पहले मुख्य गेट बंद हो जाएगा।
अगर आप उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC), प्रयागराज द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं, तो अपनी तैयारी को अंतिम रूप देने के साथ-साथ परीक्षा के नियमों को भी अच्छी तरह समझ लें। 19 और 20 नवंबर 2026 को होने वाली इस महत्वपूर्ण लिखित परीक्षा में छोटी सी लापरवाही भी आपकी मेहनत पर भारी पड़ सकती है। इस बार आयोग ने प्रश्न पत्र हल करने से लेकर परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने तक के लिए बेहद सख्त दिशा-निर्देश तय किए हैं, जिनका पालन हर अभ्यर्थी के लिए अनिवार्य है।
120 सवालों का होगा पेपर, गलत जवाब पर कटेगा 1 अंक
छात्रों के लिए सबसे बड़ी चेतावनी परीक्षा के मार्किंग पैटर्न को लेकर है। इस लिखित परीक्षा में कुल 120 बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQ) पूछे जाएंगे, जिनमें से 90 प्रश्न आपके मुख्य विषय के होंगे और 30 प्रश्न सामान्य अध्ययन (GS) से जुड़े होंगे। जहां हर सही जवाब आपको 3 अंक दिलाएगा, वहीं एक गलत उत्तर या एक से अधिक गोले भरने पर आपका 1 अंक काट लिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग के इस नियम के कारण परीक्षार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा में केवल उन्हीं सवालों के उत्तर को ओएमआर (OMR) शीट में मार्क करें, जिसका जवाब उन्हें पूरी तरह से पता हो।
समय का रखें खास ध्यान: 45 मिनट पहले बंद हो जाएगा एंट्री गेट
परीक्षा दो शिफ्टों में पूरी होगी। सुबह की शिफ्ट 9:30 से 11:30 बजे तक और दोपहर की पाली 2:30 से 4:30 बजे तक चलेगी। अभ्यर्थियों को परीक्षा शुरू होने के निर्धारित समय से काफी पहले केंद्र पर पहुंचना होगा। परीक्षा शुरू होने से ठीक 45 मिनट पहले मुख्य द्वार बंद कर दिए जाएंगे, जिसके बाद किसी भी परिस्थिति में प्रवेश नहीं मिलेगा। परीक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद रखने के लिए सभी केंद्र व्यवस्थापकों ने कक्ष निरीक्षकों को स्पेशल ट्रेनिंग भी दी है।
घर से निकलने से पहले बैग में जरूर रख लें ये डॉक्यूमेंट
एग्जाम सेंटर पर किसी भी तरह की परेशानी से बचने के लिए अपने साथ ये तीन चीजें रखना न भूलें-
आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड किया गया एडमिट कार्ड।
कोई भी एक ओरिजनल वैलिड फोटो आईडी कार्ड।
ओरिजनल आधार कार्ड।
परीक्षा केंद्र पर ये चीजें हैं बैन
अभ्यर्थी को किसी तरह का मोबाइल फोन, टैबलेट, पेन डाईव, हार्ड डिस्क, डेटा कार्ड, कैलकुलेटर, ब्लूटूथ डिवाईस, ईयरफोन, किसी भी तरह की हाथ की घड़ी, एटीएम कार्ड, कोई विद्युत सामग्री जो धातु से बनी हो, कान में लगी किसी भी तरह की मशीन, कागज पर बनी सारणियां ग्राफ शीट, मानचित्र, स्लाइड रूल्स को लेकर परीक्षा केन्द्र के भीतर जाने की अनुमति नहीं है।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
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प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
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रुचियां
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