यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा आंसर-की upessc.up.gov.in पर जारी, डाउनलोड लिंक
UPESSC Assistant Professor Answer Key 2026: यूपी में 1,936 असिस्टेंट प्रोफेसर पदों की परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म, आयोग (UPESSC) ने आंसर-की जारी कर दी है। 29 नवंबर तक आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है।
UPESSC UP Assistant Professor Answer Key 2026 Download: उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना देख रहे हजारों अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत भरी खबर है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) ने असिस्टेंट प्रोफेसर लिखित परीक्षा की प्रोविजनल आंसर-की और मास्टर प्रश्न पत्र जारी कर दिया है। आयोग द्वारा 22 नवंबर 2026 को यह आंसर-की आधिकारिक वेबसाइट upessc.up.gov.in पर जारी कर दी गई है। जो भी उम्मीदवार 19 और 20 नवंबर 2026 को हुई इस परीक्षा में शामिल हुए थे, वे अब अपने उत्तरों का मिलान कर अपने संभावित स्कोर का आकलन कर सकते हैं।
42 विषयों के कुल 1,936 पदों पर चल रही है भर्ती प्रक्रिया
इस भर्ती अभियान के माध्यम से उत्तर प्रदेश के डिग्री कॉलेजों में कुल 42 विषयों के अंतर्गत 1,936 रिक्त पदों को भरा जाना है। इनमें से 1,564 पद सह-शिक्षा महाविद्यालयों के लिए और 372 पद महिला महाविद्यालयों के लिए निर्धारित किए गए हैं। लिखित परीक्षा में कुल 120 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक निर्धारित हैं और प्रत्येक गलत उत्तर पर 1 अंक की नेगेटिव मार्किंग लागू है।
29 नवंबर तक दर्ज कराएं आपत्ति
आयोग ने उम्मीदवारों को पारदर्शिता के साथ अपने दावे रखने का पूरा अवसर दिया है। यदि किसी अभ्यर्थी को मास्टर प्रश्न पत्र की जारी उत्तर कुंजी में किसी प्रश्न या उसके विकल्प में कोई गलती या कमी नजर आती है, तो वह 29 नवंबर 2026 (रात 11:59 बजे तक) ऑनलाइन माध्यम से अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है। आपत्ति दर्ज कराने के लिए उम्मीदवारों को प्रति प्रश्न 100 रुपये का ऑनलाइन शुल्क जमा करना होगा। साथ ही अपने दावे के समर्थन में स्टैंडर्ड किताबों या NCERT जैसी प्रामाणिक किताबों के प्रूफ को अटैच करना अनिवार्य है। बिना किसी प्रमाण के दी गई आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा।
आंसर-की डाउनलोड लिंक-
घर बैठे ऐसे डाउनलोड करें प्रोविजनल आंसर-की पीडीएफ
अभ्यर्थी नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपनी आंसर-की डाउनलोड कर सकते हैं-
- सबसे पहले उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upessc.up.gov.in पर जाएं।
2. होमपेज पर उपलब्ध Latest Notice या नोटिस नंबर 04/2026 से जुड़े Assistant Professor Answer Key लिंक पर क्लिक करें।
3. स्क्रीन पर मास्टर प्रश्न पत्र और प्रोविजनल आंसर की की पीडीएफ खुल जाएगी।
4. अपने विषय और प्रश्न पत्र के अनुसार उत्तरों का ध्यान से मिलान करें।
5. स्कोर की गणना के लिए इस पीडीएफ को अपने फोन या कंप्यूटर में सेव कर लें।
सभी आपत्तियों की एक्सपर्ट समिति द्वारा समीक्षा किए जाने के बाद आयोग फाइनल आंसर-की और लिखित परीक्षा का रिजल्ट जारी करेगा, जिसके आधार पर सफल अभ्यर्थियों को अगले चरण यानी इंटरव्यू के लिए आमंत्रित किया जाएगा।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
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प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
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रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
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