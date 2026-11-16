UPESSC: असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी, ऐसे करें डाउनलोड, जानें कब है एग्जाम
यूपीईएसएससी ने अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1936 पदों पर भर्ती के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। जिन उम्मीदवारों ने इस भर्ती के लिए आवेदन किया है, वो यूपीईएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट www.upessc.up.gov.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।
उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग यानी यूपीईएसएससी ने अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1936 पदों पर भर्ती के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। जिन उम्मीदवारों ने इस भर्ती के लिए आवेदन किया है, वो यूपीईएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट www.upessc.up.gov.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।आयोग के उप सचिव डॉ. संजय कुमार सिंह ने बताया कि बिना वैध प्रवेश पत्र के किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश अथवा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इससे पहले आयोग ने एग्जाम सिटी स्लिप जारी की थी।
यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के लिए ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड
1. उम्मीदवार सबसे पहले उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग यानी UPESSC की ऑफिशियल वेबसाइट https://www.upessc.up.gov.in/ पर जाएं।
2. यहां होमपेज पर असिस्टेंट प्रोफेसर एडमिट कार्ड के लिंक पर क्लिक करें।
3. इसके बाद आपको अपना डिटेल भरना होगा जैसे- यूजर नेम, ओटीआर आईडी, मोबाइल नंबर या फिर इमेल आईडी।
4. फिर पासवर्ड दर्ज करने के बाद आपको साइन इन पर क्लिक करना होगा।
5. यहां आपको आपका बायो प्रोफाइल दिखेगा, जहां ए़डमिट कार्ड के लिंक पर क्लिक करना होगा।
6. इसके बाद एडमिट कार्ड डाउनलोड करके और इसका प्रिंट आउट करा लें। क्योंकि बिना इसके एग्जाम सेंटर में अनुमति नहीं होगी।
एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए डायरेक्ट लिंक-
कब होगी यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा
बता दें कि इस भर्ती के लिए 19 और 20 नवंबर कोलिखित परीक्षा होगी। प्रदेश के छह मंडल मुख्यालयों के 81 केंद्रों पर 127571 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। दोनों दिन प्रथम पाली की परीक्षा सुबह 9:30 से 11:30 बजे तक और द्वितीय पाली में 2:30 से शाम 4:30 बजे तक कराई जाएगी। इस भर्ती परीक्षा के लिए आगरा में 14692, मेरठ, गोरखपुर 11357, लखनऊ 14582, प्रयागराज 27138 और वाराणसी में 31467 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे।
कितनी होगी सैलरी
सैलरी : पे मैट्रिक्स लेवल - 10 के अनुसार 57,700 - 1,82,400 रुपए प्रतिमाह
अन्य अलाउंस का लाभ भी मिलेगा।
एग्जाम पैटर्न और चयन प्रक्रिया
चयन कुल 400 अंकों के आधार पर होगा, जिसमें लिखित परीक्षा और साक्षात्कार शामिल हैं-
लिखित परीक्षा : कुल 360 अंक
कुल प्रश्न: 120 बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs)
सामान्य ज्ञान : 30 प्रश्न
संबंधित विषय : 90 प्रश्न
परीक्षा की अवधि: 2 घंटे
साक्षात्कार : कुल 40 अंक
लिखित परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा।
2. मार्किंग स्कीम
सही उत्तर पर: प्रत्येक सही उत्तर के लिए 03 अंक दिए जाएंगे।
नेगेटिव मार्क्स: गलत उत्तर या एक से अधिक विकल्प चुनने पर 01 अंक काटा जाएगा।
मेरिट सूची एवं टाई-ब्रेकर नियम
मेरिट लिस्ट लिखित परीक्षा (360 अंक) + साक्षात्कार (40 अंक) के कुल योग के आधार पर बनाई जाएगी।
लेखक के बारे मेंDheeraj Pal
संक्षिप्त विवरण:
धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।
व्यक्तिगत रुचियां
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