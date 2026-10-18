डीयू से पढ़ाई, पहले यूपी में टैक्स ऑफिसर, फिर BPSC में 9वीं रैंक लाकर बनीं SDM; कौन हैं उपासना शर्मा

पहले यूपी पीसीएस में सफल हुईं और फिर 70वीं बीपीएससी में उपासना शर्मा ने पूरे राज्य में 9वीं रैंक हासिल हुई। उनका चयन अब एसडीएम पद के लिए हुआ है।

कहते है कि सफलता का रास्ता सीधा नहीं होता है और मेहनत की कोई शॉर्टकट नहीं होती। लेकिन अगर सही दिशा में मेहनत की जाए, तो एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलती है। ऐसी ही एक कहानी है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की रहने वाली उपासना शर्मा की। जिन्होंने सफलता पाने के लिए कई साल संघर्ष और मेहनत की। पहले यूपी पीसीएस में सफल हुईं और फिर 70वीं बीपीएससी में उपासना शर्मा ने पूरे राज्य में 9वीं रैंक हासिल हुई। उनका चयन अब एसडीएम पद के लिए हुआ है। चलिए जानते हैं कि कौन है उपसान शर्मा और क्या है इनकी सक्सेस स्टोरी।

कौन हैं उपासना शर्मा मूल रूप से गाजियाबाद (यूपी) की रहने वाली उपासना की प्रारंभिक शिक्षा से लेकर ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई देश की राजधानी दिल्ली से हुई है। एक मध्यमवर्गीय परिवार से आने वाली उपासना ने हमेशा से प्रशासनिक सेवा में जाने का सपना देखा था। उनकी स्कूलिंग दिल्ली के रोहिणी स्थित सचदेवा पब्लिक स्कूल से हुईष यहीं से उनकी सफलता की मजबूत नींव तैयार हुई।

हायर एजुकेशन स्कूलिंग के बाद उपासना ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन पूरा किया। आगे की पढ़ाई के लिए वे पुणे गईं। वहां गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स से उन्होंने मास्टर्स डिग्री हासिल की।

यूपी पीसीएस की तैयारी मास्टर्स पूरा होने के बाद उपासना ने उत्तराखंड सरकार के एक प्रोजेक्ट के साथ काम किया। इसके बाद वाणिज्य मंत्रालय के DPRD डिपार्टमेंट में मीडिया असिस्टेंट रहीं। यहीं उनके मन में सिविल सर्विस का सपना जागा। सिविल सर्विस का मन बनते ही उपासना ने नौकरी के साथ-साथ उत्तर प्रदेश स्टेट सिविल सर्विस की तैयारी शुरू कर दी।

बनीं टैक्स ऑफिसर कड़ी मेहनत के दम पर उपासना ने यूपी पीसीएस 2024 की परीक्षा शानदार रैंक के साथ क्रैक की। उन्हें 1600 में से 859 अंक मिले। इस सफलता के साथ उनका चयन स्टेट टैक्स ऑफिसर के पद पर हुआ। टैक्स ऑफिसर के पद पर काम करते हुए भी उपासना ने अपनी तैयारी जारी रखी। वहीं, उन्होंने बीपीएससी 70वीं परीक्षा में रैंक 9 पाई। उनका चयन एसडीएम के लिए हुआ है।