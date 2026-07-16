Success Story: यूपी की टैक्स ऑफिसर उपासना बिहार में बनीं SDM, 8 साल के संघर्ष का असली राज!
BPSC Success Story: यूपी की उपासना शर्मा ने कमाल कर दिया है। यूपी पीसीएस में स्टेट टैक्स ऑफिसर का पद हासिल करने के बाद, अब उन्होंने 70वीं बीपीएससी परीक्षा में 9वीं रैंक लाकर एसडीएम का पद सुरक्षित किया है।
Upasna Sharma BPSC Success Story: कहा जाता है कि यदि इरादे मजबूत हों और लगातार प्रयास करने का हौसला हो, तो असफलताएं भी आपके कदमों में आकर सफलता का रास्ता खोल देती हैं। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की रहने वाली उपासना शर्मा ने। उन्होंने अपनी मेहनत के दम पर एक नहीं बल्कि दो-दो राज्यों की सिविल सेवा परीक्षाओं को क्रैक कर अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया है। हाल ही में जारी हुए 70वीं बीपीएससी के फाइनल रिजल्ट में उपासना शर्मा ने पूरे राज्य में 9वीं रैंक हासिल कर बिहार प्रशासनिक सेवा (SDM) में अपनी जगह पक्की कर ली है।
यूपी में टैक्स ऑफिसर, अब बिहार में बनेंगी SDM
उपासना की यह सफलता इसलिए बेहद खास है क्योंकि वे वर्तमान में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UP PCS) की परीक्षा पास कर ‘स्टेट टैक्स ऑफिसर’ के पद पर चयनित हो चुकी हैं। यूपी में एक अधिकारी का पद संभालने के साथ ही उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा में भी शानदार प्रदर्शन किया। बीपीएससी परीक्षा में अपनी शानदार रैंक के बदौलत अब वह बिहार में सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट यानी एसडीएम (SDM) के रूप में अपनी सेवाएं देंगी।
दिल्ली से हुई पढ़ाई, साधारण बैकग्राउंड से तय किया सफर
मूल रूप से गाजियाबाद (यूपी) की रहने वाली उपासना की प्रारंभिक शिक्षा से लेकर ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई देश की राजधानी दिल्ली से हुई है। एक मध्यमवर्गीय परिवार से आने वाली उपासना ने हमेशा से प्रशासनिक सेवा में जाने का सपना देखा था। यूपी पीसीएस क्रैक करने के बाद भी उनका हौसला थमा नहीं और उन्होंने अधिक समर्पण के साथ बीपीएससी की तैयारी की। उनकी यही निरंतरता और खुद पर अटूट विश्वास उनकी इस ऐतिहासिक दोहरी सफलता की वजह बने हैं।
सफलता का मूलमंत्र: कैसे की UPPSC और BPSC की तैयारी?
8 साल की कड़ी मेहनत के बाद 70वीं BPSC में 9वीं रैंक पाने वाली उपासना शर्मा ने अपनी सफलता की अनूठी स्ट्रैटिजी शेयर की है। मुख्य परीक्षा के लिए उन्होंने उत्तर लेखन में मैप, फ्लोचार्ट और डाइग्राम के उपयोग को जरूरी बताया, जिससे उत्तर आकर्षक बनते हैं। वहीं, प्रारंभिक परीक्षा के लिए उन्होंने लगातार रिवीजन और पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों (PYQs) के विश्लेषण को मुख्य आधार माना। एक इंटरव्यू में उपासना ने पढ़ाई के साथ-साथ लंबी तैयारी के दौरान सामाजिक दबाव से बचकर मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर रखने और खुशहाल जीवनशैली अपनाने की सलाह दी। विषयों को आपस में जोड़कर पढ़ने, कड़े अनुशासन और मजबूत इरादों के बल पर ही उन्होंने यह शानदार मुकाम हासिल किया।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
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रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
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