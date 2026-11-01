5 जिलों से शुरुआत, फिर पूरे यूपी में खुलेंगे रोजगार जोन; क्या है योगी सरकार का 1725 करोड़ का प्लान
उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने युवाओं के लिए 1725 करोड़ रुपये की सरदार वल्लभभाई पटेल कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार क्षेत्र विकास योजना शुरू की है।
उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार की राह आसान बनाने के मकसद से योगी सरकार ने 1725 करोड़ रुपये की बड़ी योजना शुरू की है। सरकार का दावा है कि इस पहल के जरिए प्रदेश के नौजवानों को हुनरमंद बनाने के साथ उन्हें रोजगार के अवसरों से भी जोड़ा जाएगा। खास बात यह है कि योजना का दायरा सिर्फ प्रशिक्षण केंद्र खोलने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि प्रदेश के सभी 75 जिलों में स्किल और रोजगार जोन विकसित करने की तैयारी है। हालांकि, पहले चरण में इसकी शुरुआत पांच जिलों से होगी। ऐसे में युवाओं के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस योजना के तहत किस तरह की ट्रेनिंग मिलेगी, किन्हें इसका फायदा होगा और क्या प्रशिक्षण के बाद नौकरी भी मिलेगी?
1725 करोड़ रुपये से शुरू हुई कौशल विकास योजना
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभभाई पटेल की 151वीं जयंती के मौके पर सरदार वल्लभभाई पटेल कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार क्षेत्र विकास योजना का शुभारंभ किया। इस योजना पर कुल 1725 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
योजना का मुख्य मकसद प्रदेश के युवाओं को रोजगार की जरूरतों के मुताबिक कौशल प्रशिक्षण देना और उन्हें नौकरी के अवसरों से जोड़ना है। इसके लिए प्रदेश में स्किल और रोजगार जोन विकसित किए जाएंगे। सरकार की योजना है कि इन केंद्रों के माध्यम से युवाओं को उनके आसपास ही रोजगारपरक प्रशिक्षण की सुविधा मिल सके।
पहले पांच जिलों में शुरू होगी योजना
योगी सरकार ने इस योजना को चरणबद्ध तरीके से लागू करने का फैसला किया है। शुरुआत में प्रदेश के पांच जिलों में स्किल और रोजगार जोन स्थापित किए जाएंगे। इसके बाद धीरे-धीरे इनका विस्तार उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों तक किया जाएगा।
सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश के किसी भी जिले के युवाओं को कौशल प्रशिक्षण हासिल करने के लिए दूर-दराज के इलाकों में न जाना पड़े। स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षण की सुविधा मिलने से उन युवाओं को भी फायदा मिल सकता है, जिनके पास रोजगारपरक कोर्स करने के सीमित विकल्प हैं। हालांकि, पहले चरण में शामिल किए जाने वाले पांच जिलों के नाम, प्रशिक्षण कार्यक्रमों की सूची और केंद्रों की शुरुआत से जुड़ी विस्तृत जानकारी अभी सामने नहीं आई है।
युवाओं को किस तरह का मिलेगा फायदा?
इस योजना के तहत युवाओं को रोजगार की जरूरतों के हिसाब से प्रशिक्षित करने पर जोर दिया जाएगा। इसका मकसद सिर्फ प्रमाणपत्र देना नहीं, बल्कि युवाओं को ऐसे हुनर से लैस करना है, जिनकी बाजार में मांग हो।
योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए प्रशिक्षण संस्थानों और कंपनियों के बीच तालमेल भी अहम होगा। इससे युवाओं को प्रशिक्षण के बाद नौकरी तलाशने में मदद मिल सकती है। हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि कौन-कौन से कोर्स संचालित होंगे, दाखिले के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या होगी और कितने युवाओं को इसका लाभ देने का लक्ष्य रखा गया है।
क्या ट्रेनिंग के बाद मिलेगी नौकरी?
इस योजना को लेकर युवाओं के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या कौशल प्रशिक्षण पूरा करने के बाद नौकरी भी मिलेगी? दरअसल, किसी भी कौशल विकास योजना की असली कामयाबी इस बात से तय होती है कि प्रशिक्षण हासिल करने वाले कितने युवाओं को रोजगार मिल पाता है।
इसके लिए जरूरी होगा कि सरकार प्रशिक्षण कार्यक्रमों को कंपनियों और उद्योगों की जरूरतों से जोड़े। साथ ही, युवाओं को नौकरी के अवसर उपलब्ध कराने के लिए कंपनियों के साथ साझेदारी और रोजगार मेलों जैसी व्यवस्था भी महत्वपूर्ण होगी। फिलहाल योजना के तहत रोजगार की गारंटी, कंपनियों की भागीदारी और चयन प्रक्रिया को लेकर विस्तृत दिशा-निर्देश सामने आने बाकी हैं।
75 जिलों तक पहुंचेगी योजना
1725 करोड़ रुपये की यह पहल उत्तर प्रदेश में कौशल विकास के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम मानी जा रही है। पांच जिलों से शुरुआत कर सभी 75 जिलों तक स्किल और रोजगार जोन का विस्तार करने की योजना है।
अब सबकी नजर इस बात पर रहेगी कि इन केंद्रों की स्थापना कब तक होती है, प्रशिक्षण के लिए आवेदन प्रक्रिया कब शुरू होती है और युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए सरकार क्या व्यवस्था करती है। कुल मिलाकर, इस योजना की असली परीक्षा केवल प्रशिक्षण केंद्रों की संख्या बढ़ाना नहीं, बल्कि प्रदेश के युवाओं को हुनर के साथ रोजगार दिलाना होगी।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव