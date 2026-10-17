UP UPSSSC PET Admit Card Download : यूपी पीईटी एडमिट कार्ड upsssc.gov.in पर जारी, डाउनलोड लिंक
UP UPSSSC PET Admit Card OUT Download link: UPSSSC ने पीईटी के लिए अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाकर या मोबाइल ऐप पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।
UP UPSSSC PET Admit Card OUT Download link: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा 2026 (पीईटी ) के लिए अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। परीक्षार्थी यूपीएसएसएससी की आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाकर या मोबाइल ऐप पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक भी नीचे दिया गया है। अभ्यर्थियों की एग्जाम सिटी पहले ही जारी की जा चुकी है। ध्यान रहे कि अभी उन्हीं अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड जारी हुए हैं जिनकी परीक्षा 25 अक्टूबर 2026 को होगी। 30 अक्टूबर की परीक्षा के एडमिट कार्ड 23 अक्टूबर को और 1 नवंबर 2026 की परीक्षा के एडमिट कार्ड 25 अक्टूबर को जारी होंगे।
ईमेल पर भी लिंक
आयोग ने नोटिस में कहा है कि अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र आयोग के अधिकृत Android मोबाइल ऐप और पंजीकृत ई-मेल पर भेजे गए लिंक के माध्यम से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह प्रवेश पत्र में अंकित निर्देशों का भली-भांति अध्ययन कर लें और निर्धारित परीक्षा केंद्र पर नियत तिथि एवं समय पर वैध प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करें। परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अभ्यर्थी को वैध प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है।
60 जिलों में परीक्षा
पीईटी 2026 की लिखित परीक्षा का आयोजन प्रदेश के 60 जिलों में किया जा रहा है। परीक्षा 25 व 30 अक्टूबर व एक नवंबर को दो-दो पालियों में होगी। आयोग ने साफ किया है कि यह केवल परीक्षा शहर की अग्रिम सूचना है, इसे प्रवेश पत्र न समझा जाए। एडमिट कार्ड एग्जाम से कुछ दिन पहले जारी किया जा सकता है।
यूपी पीईटी अभ्यर्थियों का गृह जिले से दूर सेंटर आवंटित होने पर आक्रोश
यूपीएसएसएससी पीईटी में अभ्यर्थियों के परीक्षा केंद्र गृह जिले से अत्यधिक दूर आवंटित किए जाने से अभ्यार्थियों में नाराजगी है। छात्र संगठनों ने इस पर विरोध जताया है। छात्र अधिकार संघर्ष मंच के पदाधिकारियों ने इस संबंध में मांगों का एक ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा है। संगठन का कहना है कि अनेक अभ्यर्थियों को अपने गृह जनपद से काफी दूर परीक्षा केंद्र आवंटित किया गया है। इससे परीक्षा देने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ रही है तथा आने-जाने में अत्यधिक आर्थिक खर्च, समय की बर्बादी और अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर, ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों तथा छात्राओं के लिए दूरस्थ परीक्षा केंद्र तक पहुंचना गंभीर समस्या बन गया है। यात्रा, भोजन एवं आवश्यकता पड़ने पर ठहरने की व्यवस्था अतिरिक्त बोझ बन जाती है।
यूपी पीईटी 2026 एडमिट कार्ड ऐसे करें डाउनलोड
1. उम्मीदवार सबसे पहले उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाएं।
2. यहां वेबसाइट के होमपेज पर दिए गए 'Examination Segment' विकल्प पर क्लिक करें।
3. इसके बाद PET-2026 से संबंधित एडमिट कार्ड वाले लिंक पर क्लिक करें।
4. मांगी गई आवश्यक जानकारियां (जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि) दर्ज करके सबमिट करें।
5. एडमिट कार्ड डाउनलोड करें। प्रिंट भी कर लें।
यूपी पीईटी परीक्षा पैटर्न और चयन प्रक्रिया
पीईटी परीक्षा ऑफलाइन माध्यम (OMR Sheet आधारित) से आयोजित की जाती है। परीक्षा में कुल 100 बहुविकल्पीय (MCQ) प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनके लिए 100 अंक निर्धारित हैं। परीक्षा को हल करने के लिए अभ्यर्थियों को 2 घंटे (120 मिनट) का समय दिया जाएगा।परीक्षा में 1/4 (0.25 अंक) की नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है, यानी हर गलत उत्तर पर एक-चौथाई अंक काट लिया जाएगा।
यूपी पीईटी सिलेबस
परीक्षा में भारतीय इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय संविधान, सामान्य विज्ञान, प्रारंभिक गणित, सामान्य हिंदी, रीजनिंग, करेंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस से जुड़े प्रश्न पूछे जाते हैं।
यूपी पीईटी स्कोर 3 साल के लिए वैलिड रहेगा
यूपी पीईटी स्कोर 3 साल के लिए वैलिड रहेगा। इस भर्ती परीक्षा के जरिए उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों में खाली पड़े ग्रुप सी लेवल के हजारों पदों को भरा जाएगा। सबसे पहले प्रारंभिक अर्हता परीक्षा ( पीईटी ) होगी और इसके बाद भर्तियों के संबंध में विज्ञापन निकाल कर आयोग आवेदन लेगा। पीईटी स्कोर के आधार पर अलग-अलग भर्तियों में अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा/स्किल टेस्ट/शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा।
बता दें कि उत्तर प्रदेश में लेखपाल, जूनियर असिस्टेंट, ग्राम विकास अधिकारी (VDO) जैसे कई प्रमुख पदों की भर्तियों में बैठने के लिए PET का स्कोरकार्ड बेहद जरूरी होता है।
यूपी पेट अभ्यर्थियों का गृह जिले से दूर सेंटर आवंटित होने पर आक्रोश
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
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