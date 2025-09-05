UP Assistant Professor Recruitment : यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में कॉमर्स के सर्वाधिक 157 पद, कैसे होगा चयन

UP UPPSC Assistant Professor Recruitment :पांच साल बाद निकली यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में 10 गुना पद पर मौका है। 28 विषयों के लिए विज्ञापित 1253 पदों में से सर्वाधिक 157 पद वाणिज्य विषय के हैं। उसके बाद अंग्रेजी में 92 पद हैं।

UP UPPSC Assistant Professor Recruitment 2025: उत्तर प्रदेश के 217 राजकीय डिग्री कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1253 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन गुरुवार से शुरू हो गए। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से पांच साल बाद शुरू की गई भर्ती में बंपर पद आए हैं क्योंकि प्रदेश सरकार ने इसी साल से 46 नए राजकीय डिग्री कॉलेज शुरू किए हैं। इन 46 राजकीय डिग्री कॉलेजों के लिए स्वीकृत पदों को भी इस भर्ती में शामिल करने के कारण रिकॉर्ड पदों पर भर्ती होने जा रही है। खास बात यह है कि 28 विषयों के लिए विज्ञापित 1253 पदों में से सर्वाधिक 157 पद वाणिज्य विषय के हैं। उसके बाद अंग्रेजी में 92, रसायन विज्ञान व हिंदी 87-87, वनस्पति विज्ञान, जन्तु विज्ञान और गणित में 79-79, समाजशास्त्र 78, अर्थशास्त्र 61, भौतिक विज्ञान 60, शारीरिक शिक्षा 59, इतिहास 58, राजनीति विज्ञान 57 और संस्कृत में 56 पद हैं। कंप्यूटर साइंस और फारसी (पर्सियन) में सबसे कम एक-एक, सांख्यिकी और सैन्य विज्ञान (रक्षा अध्ययन) में दो-दो पद हैं।

सचिव अशोक कुमार की ओर से जारी विज्ञापन के अनुसार ऑनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने और आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि छह अक्तूबर है। आवेदन में त्रुटि संशोधन और शुल्क समाधान की अंतिम तिथि 13 अक्तूबर है।

पांच साल बाद 10 गुना पद पर मौका युवाओं को असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के इंतजार का मीठा फल मिला है। आयोग ने भले ही पांच साल बाद भर्ती निकाली है। लेकिन पिछली भर्ती से तुलना की जाए तो 10 गुना अधिक रिक्तियों पर मौका मिला है। इससे पहले 2020 में असिस्टेंट प्रोफेसर के 128 पदों पर भर्ती आई थी।