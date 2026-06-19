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यूपी के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में अब इस तरह दिए जाएंगे छात्रों को नंबर, मूल्यांकन व्यवस्था बदली

Dheeraj Pal लाइव हिन्दुस्तान
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विश्वविद्यालय व डिग्री कॉलेजों में सिर्फ मिड टर्म परीक्षा से सतत आंतरिक मूल्यांकन नहीं होगा। पूरे शैक्षिक सत्र में कोर्स के साथ ही सतत आंतरिक मूल्यांकन भी चलेगा। शिक्षकों को हर महीने विद्यार्थियों का सर्वांगीण आंकलन करना होगा।

यूपी के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में अब इस तरह दिए जाएंगे छात्रों को नंबर, मूल्यांकन व्यवस्था बदली

यूपी विश्वविद्यालय व डिग्री कॉलेजों में सिर्फ मिड टर्म परीक्षा से सतत आंतरिक मूल्यांकन नहीं होगा। पूरे शैक्षिक सत्र में कोर्स के साथ ही सतत आंतरिक मूल्यांकन भी चलेगा। शिक्षकों को हर महीने विद्यार्थियों का सर्वांगीण आंकलन करना होगा। अभी ज्यादातर उच्च शिक्षण संस्थान छह महीने के सेमेस्टर में तीन-तीन महीने में मिड टर्म परीक्षाएं आयोजित कर आंतरिक मूल्यांकन कर छात्रों को अंक दे रहे हैं। सतत मूल्यांकन की प्रक्रिया लगातार की जानी है, जिससे विद्यार्थियों की कक्षाओं में उपस्थिति अनिवार्य हो सके।

अभी मिड टर्म परीक्षा के 15 अंक और बाकी इंटरव्यू व प्रोजेक्ट के 15 अंक देकर सतत मूल्यांकन की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। बाकी 70 अंक की सेमेस्टर परीक्षा होती है और कुल 100 अंकों में हर विषय में मूल्यांकन किया जाता है। कई उच्च शिक्षण संस्थान तो यह भी नहीं कर रहे और इसके नाम पर खानापूर्ति की जा रही है। ऐसे में अब इस पर सख्ती किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।

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ऐसे करना होगा सतत आंतरिक मूल्यांकन

विद्यार्थियों का सतत आंतरिक मूल्यांकन शिक्षक क्लास टेस्ट, क्विज, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, प्रैक्टिकल, मौखिक परीक्षा, कक्षा में उपस्थिति, छात्र का व्यवहार और प्रेजेंटेशन के आधार पर अंकों को बांटकर होगा। जिससे छात्रों की रटने की आदत को कम करके उनका ज्ञान परखा जाएगा।

आपदा में रिजल्ट आसानी से तैयार हो सकेगा

महामारी व अन्य कोई आपदा आने पर परीक्षा परिणाम आसानी से तैयार हो सकेगा। विद्यार्थियों को पिछले वर्ष की परीक्षा के आधार पर औसत निकालकर अंक देने की नौबत नहीं आएगी। उसके पिछले महीने तक हुए सतत आंतरिक मूल्यांकन को देखकर परिणाम तैयार हो सकेगा।

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एनईपी लागू करने वाला पहला विश्वविद्यालय

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020- (एनईपी) को लागू को करने वाला लखनऊ विश्वविद्यालय पहला संस्थान है। विश्वविद्यालय ने एनईपी के प्रगति और प्रदर्शन का अध्ययन वार्षिक करेगा। इसके लिए लखनऊ विश्वविद्यालय एनपईपी प्रगति और प्रदर्शन समिति बनाए जाने की घोषणा कर दी है। शनिवार को लखनऊ, सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर और रायबरेली के सम्बद्ध डिग्री कॉलेजों के प्राचार्यों की बैठक लखनऊ विश्वविद्यालय कुलपति प्रो. आलोक कुमार राय के साथ हुई।

विवि परिसर में हुई बैठक में कुलपति प्रो. आलोक कुमार राय ने कहा कि एनईपी के बाद स्नातक पाठ्यक्रम चार वर्ष का है। लेकिन एनईपी की समीक्षा हम चार वर्ष पर नहीं करेंगे बल्कि इसकी प्रगति और प्रदर्शन की समीक्षा वार्षिक आधार पर की जाएगी। प्रो. आलोक कुमार राय ने बताया कि इसके लिए बनायी जाने वाली एनईपी 2020 प्रगति और प्रदर्शन समिति में पांचों जिलों से एक-एक प्राचार्य, अधिष्ठाता छात्र कल्याण, सभी फैकल्टी के डीन एवं डीन एकेडमिक्स को शामिल किया गया। कुलपति ने कहा कि ये समिति एनईपी के प्रत्येक बिन्दु की समीक्षा करने के साथ ही इसे और ज्यादा बेहतर बनाने की दिशा में अपने सुझाव देगी। पांचों जिलों के डिग्री कॉलेजों के प्राचार्य जो अपने नाम लखनऊ विश्वविद्यालय कुलसचिव को भेज सकते हैं। जिनमें से प्रत्येक जिले से एक एक प्राचार्य का समिति में शामिल किया जाएगा।

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लेखक के बारे में

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संक्षिप्त विवरण: धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।

व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।

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