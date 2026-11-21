आईआईटी कानपुर के नोएडा कैंपस और IIIT लखनऊ में 281 करोड़ से बनेगा देश का पहला डीपटेक यू-हब
यूपी को 281 करोड़ रुपये के इन्वेस्टमेंट से भारत का पहला डेडिकेटेड डीप-टेक हब मिलने वाला है, जो IIT कानपुर के नोएडा कैंपस में बनेगा। दूसरी फैसिलिटी IIIT लखनऊ कैंपस में बनेगी।
देश का पहला डीपटेक यू-हब आईआईटी कानपुर के सेक्टर-62 स्थित नोएडा परिसर और आईआईआईटी लखनऊ में बनेगा। इसके लिए प्रदेश सरकार ने 281.03 करोड़ रुपये का बजट जारी कर दिया है। यह अगले दो वर्षों में तैयार होगा। इस हब में मुख्य रूप से फिजिकल एआई, रोबोटिक्स, सेमीकंडक्टर, क्वांटम कंप्यूटिंग, मेडटेक और रक्षा तकनीक जैसे क्षेत्रों के स्टार्टअप्स को आगे बढ़ाया जाएगा। इससे भारतीय वैज्ञानिकों के शोध को व्यावसायिक उत्पादों में बदलने में भी मदद मिलेगी।
किना बड़ा होगा डीपटेक हब
डीपटेक यू-हब कुल सात लाख वर्ग फुट क्षेत्रफल में बनेगा। इसमें पांच लाख वर्ग फुट का केंद्र आईआईटी कानपुर के नोएडा परिसर में और दो लाख वर्ग फुट का केंद्र आईआईआईटी लखनऊ परिसर में स्थापित किया जाएगा। इसका संचालन उत्तर प्रदेश सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के तहत यूपी स्टार्टअप मिशन के माध्यम से होगा। इसे कंपनी अधिनियम-2013 के तहत गैर-लाभकारी धारा-8 कंपनी के रूप में पंजीकृत किया जाएगा। हब के 11 सदस्यीय बोर्ड की अध्यक्षता आईआईटी कानपुर के निदेशक प्रो. मणींद्र अग्रवाल करेंगे।
राज्य में वैज्ञानिक रिसर्च बेस्ड स्टार्टअप देगा रफ्तार
डीपटेक यू-हब उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित एक अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और नवाचार केंद्र है। इसका उद्देश्य राज्य में वैज्ञानिक अनुसंधान-आधारित स्टार्टअप और भविष्य की तकनीकों को बढ़ावा देना है। इस हब के बोर्ड में सरकार, शिक्षा, उद्योग, वेंचर कैपिटल और वैश्विक प्रौद्योगिकी क्षेत्र के प्रतिनिधि शामिल होंगे। आईआईटी के निदेशक प्रो. मणींद्र अग्रवाल ने कहा कि संस्थान का लक्ष्य स्टार्टअप्स को शुरुआती तकनीकी शोध से आगे बढ़ाकर ऐसे समाधान विकसित करने में मदद करना है, जो देश की जरूरतों को पूरा कर सकें।
परियोजना निदेशक प्रो. दीपू फिलिप ने कहा कि अच्छा शोध कई बार प्रोटोटाइप बनने के बाद भी सफल कारोबार में नहीं बदल पाता। हब का उद्देश्य प्रयोगशालाओं में होने वाले गहन वैज्ञानिक शोध को ऐसी तकनीकों और उत्पादों में बदलना है, जिनका स्वामित्व भारत के पास हो। अभी कई बार वैज्ञानिक नई तकनीक और प्रोटोटाइप तो तैयार कर लेते हैं, लेकिन उन्हें व्यावसायिक उत्पाद या कंपनी का रूप देने में कठिनाई होती है। यह इस चुनौती का समाधान करेगी।
प्रो. मनिंद्र अग्रवाल ने कहा: “हमारे हालिया ‘ग्रेटर दैन अस (Greater Than Us) अभियान के जरिए, हमने उन क्षेत्रों की पहचान की है जो सबसे अधिक मायने रखते हैं। हमारे पास पहले से मौजूद ज्ञान-संपदा (knowledge capital) इस ‘यू-हब’ (U-Hub) को आगे बढ़ाने में मदद करेगी। हमारा काम स्टार्टअप्स को तकनीकी रूप से तैयार करने से लेकर ऐसे समाधान विकसित करने तक ले जाना है जो देश के काम आएं। साथ ही, भारत की बेहतरीन प्रतिभाओं को एक ठोस वजह देना है, ताकि वे यहीं हमारे देश और हमारे राज्य में अपना भविष्य संवार सकें।”
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
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15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
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