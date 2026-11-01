यूपी टीजीटी सामाजिक विज्ञान में विषय चयन पर दूर होगा असमंजस, आयोग ने दिया आश्वासन
सामाजिक विज्ञान के अभ्यर्थी इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में से किसी दो विषयों का चयन कर परीक्षा दे सकेंगे। आयोग ने सोमवार तक शुद्धिपत्र जारी करने का भरोसा दिया।
टीजीटी सामाजिक विज्ञान भर्ती-2026 में विषय चयन को लेकर अभ्यर्थियों के बीच बना असमंजस अब दूर होता नजर आ रहा है। इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में से कौन-कौन से विषय चुनकर परीक्षा दी जा सकती है, इस सवाल पर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अभ्यर्थियों को राहत भरा भरोसा दिया है। आयोग के उपसचिव ने स्पष्ट किया है कि अभ्यर्थी चार विषयों में से किसी भी दो विषयों का चयन कर परीक्षा दे सकते हैं। हालांकि, इस व्यवस्था पर अंतिम मुहर आधिकारिक शुद्धिपत्र या नोटिस जारी होने के बाद ही लगेगी। अभ्यर्थियों ने इसके लिए सोमवार तक का इंतजार करने की बात कही है और ऐसा नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है।
दो विषयों में परीक्षा देने की मांग
उत्तर प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी सामाजिक विज्ञान भर्ती-2026 को लेकर विषय चयन का मामला लगातार चर्चा में है। इसी सिलसिले में शनिवार को अभ्यर्थियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के उपसचिव संजय सिंह से मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन सौंपा।
अभ्यर्थियों ने मांग उठाई कि सामाजिक विज्ञान के तहत शामिल इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान चारों विषयों में से किसी भी दो विषयों का चयन करने की अनुमति दी जाए। इस पर उपसचिव संजय सिंह ने भरोसा दिलाया कि अभ्यर्थी इन चारों विषयों में से अपनी पसंद के किसी भी दो विषयों को चुनकर परीक्षा दे सकते हैं।
सोमवार तक जारी हो सकता है शुद्धिपत्र
अभ्यर्थियों के मुताबिक, उपसचिव ने इस संबंध में सोमवार तक आधिकारिक शुद्धिपत्र अथवा नोटिस जारी करने का प्रयास करने का आश्वासन दिया है। इससे भर्ती प्रक्रिया में विषय चयन को लेकर बनी असमंजस की स्थिति दूर होने की उम्मीद है। अभ्यर्थियों का कहना है कि मौखिक आश्वासन के बजाय आयोग को लिखित रूप में स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, ताकि किसी भी अभ्यर्थी को आवेदन या परीक्षा के दौरान परेशानी का सामना न करना पड़े।
चारों विषयों का कठिनाई स्तर समान रखने की मांग
विषय चयन के साथ ही अभ्यर्थियों ने परीक्षा की निष्पक्षता को लेकर भी कुछ अहम मांगें रखी हैं। उनका कहना है कि इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान के प्रश्नपत्रों का कठिनाई स्तर एक समान रखा जाए। इसके अलावा साझा मेरिट तैयार करते समय सभी विषयों के अभ्यर्थियों को बराबरी का अवसर मिलना चाहिए। अभ्यर्थियों ने चेतावनी दी है कि यदि सोमवार तक आयोग की ओर से आधिकारिक शुद्धिपत्र जारी नहीं किया जाता है तो मंगलवार को वे एक बार फिर चयन आयोग परिसर में धरना-प्रदर्शन करेंगे। ज्ञापन सौंपने वाले अभ्यर्थियों में सुनील कुमार, वरुण सिंह, मनोज यादव, शैलेश कुमार और प्रदीप तिवारी समेत कई अन्य अभ्यर्थी शामिल रहे।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
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शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
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- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव