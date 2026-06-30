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UP TGT Result OUT, Direct Link: यूपी टीजीटी परीक्षा का रिजल्ट upessc.up.gov.in पर जारी, डाउनलोड लिंक

Prachi लाइव हिन्दुस्तान
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UPESSC UP TGT PGT Result Declared, Link: उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने टीजीटी लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है । अभ्यर्थी upessc.up.gov.in पर जाकर रिजल्ट चेक कर सकते हैं।

UP TGT Result OUT, Direct Link: यूपी टीजीटी परीक्षा का रिजल्ट upessc.up.gov.in पर जारी, डाउनलोड लिंक

UPESSC UP TGT PGT Result Declared, Direct Link: उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC), प्रयागराज की ओर से टीजीटी (TGT) भर्ती परीक्षा के परिणाम जारी कर दिए गए हैं। परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थी अब आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upessc.up.gov.in पर जाकर विषयवार और रोल नंबर वाइज अपनी मेरिट लिस्ट और कट-ऑफ चेक कर सकते हैं।

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सालों का इंतजार हुआ खत्म, 3539 पदों पर होनी है भर्ती

यह भर्ती प्रक्रिया के तहत टीजीटी के कुल 3539 पदों को भरने के लिए साल 2022 में शुरू की गई थी। लंबे समय से अटकी हुई इस परीक्षा को आयोग ने हाल ही में मई और जून 2026 के महीनों में सफलतापूर्वक आयोजित किया था। इसमें पीजीटी (PGT) की परीक्षा 9 और 10 मई 2026 को तथा टीजीटी (TGT) की परीक्षा 3 और 4 जून 2026 को प्रदेश के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी। परीक्षा समाप्त होने के बाद से ही अभ्यर्थी बड़ी बेसब्री से अपने नतीजों की प्रतीक्षा कर रहे थे।

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डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन (DV) के लिए बुलाए गए 1.5 गुना अभ्यर्थी

आयोग ने पदों की अर्हता और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन (DV) के लिए रिक्तियों के मुकाबले 1.5 गुना सफल अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया है। इन सभी अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के कार्यालय (23, एलनगंज, प्रयागराज-211002) में आयोजित किया जाएगा। अभ्यर्थियों को अपने अनिवार्य अर्हता और आरक्षण से संबंधित सभी प्रमाणपत्र ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करने होंगे, जिसके लिए लिंक अलग से जारी होगा।

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किन विषयों के लिए रिजल्ट जारी हुआ

उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने टीजीटी परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है, जिसके तहत साइंस, हिंदी, संस्कृत, होम साइंस, सोशल विज्ञान, उर्दू, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंटल, म्यूजिक वोकल, बायोलॉजी, मैथ, आर्ट, इंग्लिश, एग्रीकल्चर और फिजिकल एजुकेशन जैसे महत्वपूर्ण विषयों के लिए रिजल्ट जारी किया गया है।

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वेबसाइट से ऐसे डाउनलोड करें अपना रिजल्ट और मेरिट लिस्ट

अभ्यर्थी नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना परिणाम देख सकते हैं:

  1. सबसे पहले आयोग की नई आधिकारिक वेबसाइट upessc.up.gov.in या upsessb.pariksha.nic.in पर जाएं।
  2. होमपेज पर दिख रहे "Results/Notice" सेक्शन या "UP TGT/PGT 2022 Result" वाले लिंक पर क्लिक करें।
  3. अपनी संबंधित पोस्ट—बालक वर्ग या बालिका वर्ग और अपने विषय (Subject) का चयन करें।
  4. इसके बाद स्क्रीन पर सफल उम्मीदवारों के रोल नंबर की पीडीएफ (PDF) फाइल खुल जाएगी।
  5. अभ्यर्थी 'Ctrl+F' कमांड का उपयोग करके या सर्च आइकन पर अपना रोल नंबर डालकर लिस्ट में अपना नाम ढूंढ सकते हैं।
  6. भविष्य और आगे की काउंसलिंग/इंटरव्यू प्रक्रिया के लिए इस रिजल्ट का प्रिंटआउट जरूर सुरक्षित रख लें।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

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