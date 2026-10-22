यूपी टीजीटी भर्ती के योग्यता नियम बदले, टीईटी हुआ अनिवार्य, 17740 वैकेंसी का रास्ता साफ
UPESSC UP TGT recruitment Eligibility : उत्तर प्रदेश के 4512 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी के 17740 पदों की भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। टीजीटी के लिए टीईटी को अनिवार्य कर दिया है।
UPESSC UP TGT recruitment Eligibility : उत्तर प्रदेश के 4512 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक (टीजीटी) के 17740 पदों पर चला आ रहा गतिरोध समाप्त हो गया है। शासन ने टीजीटी की अर्हता में संशोधन करते हुए शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) को अनिवार्य कर दिया है। शासन के विशेष सचिव डॉ. अशोक कुमार कनौजिया की ओर से बुधवार को जारी आदेश में संबंधित विषय से स्नातक में 50 प्रतिशत या परास्नातक में 45 प्रतिशत अंकों के साथ बीएड और उच्च प्राथमिक स्तर की टीईटी को अनिवार्य किया गया है। शारीरिक शिक्षा विषय की भर्ती के लिए बीपीएड या बीपीई की उपाधि मान्य होगी। खास बात यह है कि संशोधित नियमावली में कंप्यूटर विषय को भी शामिल किया गया है।
हालांकि नियमावली संशोधन से उन अभ्यर्थियों को झटका लगा है जो पुरानी नियमावली बहाली और पुराने पैटर्न पर परीक्षा कराने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे थे। अभ्यर्थियों ने पांच सितंबर से पत्थर गिरजाघर स्थित धरनास्थल पर आमरण अनशन शुरू कर दिया था और 22 सितंबर को मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी पुरानी नियमावली को लेकर एनसीटीई को पत्र लिखा जाएगा। हालांकि बुधवार को नियमावली संशोधन के बाद यह साफ हो गया है कि अब पुरानी नियमावली या पुराने पैटर्न पर परीक्षा नहीं होगी।
11508 शिक्षक भर्ती में शिक्षामित्रों को मिली छूट
यूपी के परिषदीय स्कूलों में की जा रही 11508 सहायक अध्यापकों की भर्ती में शिक्षामित्रों को आयु सीमा में छूट दिए जाने का फैसला किया गया है। शिक्षा मित्रों के लिए अधिकतम आयु सीमा 60 वर्ष निर्धारित की गई है यानी वह 60 वर्ष की आयु होने पर भी आवेदन कर सकेंगे। अपर मुख्य सचिव, बेसिक व माध्यमिक शिक्षा पार्थ सारथी सेन शर्मा की ओर से इस संबंध में बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव को निर्देश भेज दिए गए हैं। बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन नगर क्षेत्र के 11508 सहायक अध्यापकों के पदों पर चल रही चयन व नियुक्ति प्रक्रिया में शिक्षामित्रों की आयु सीमा में छूट को शामिल किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बेसिक शिक्षा विभाग ने यह निर्णय लिया है। यूपी के परिषदीय स्कूलों में कार्यरत शिक्षामित्र पहले नियमित शिक्षकों की भांती काम कर रहे थे। फिर बाद में उन्हें वापस शिक्षामित्र के पद पर भेज दिया गया।
वहीं उन्हें पूर्व में दो भर्तियों में भारांक व आयु सीमा में छूट दी जा चुकी है। 69 हजार शिक्षक भर्ती की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षामित्रों को अगली चयन प्रक्रिया में एक और अवसर देने पर सरकार को विचार करने को कहा था। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सरकार ने शिक्षामित्रों को आयु सीमा में छूट दी है।
दूसरी ओर सामान्य अभ्यर्थी के लिए भर्ती में आयु एक जुलाई को 21 साल से 40 साल तक है। 2023 में शिक्षामित्रों की सेवानिवृत्त आयु 60 साल हो गई है। ऐसे में वे 60 साल के होने पर भी आवेदन कर सकते हैं। यूपी में करीब 1.43 लाख शिक्षामित्र कार्यरत हैं। जो इसके लिए अर्ह होंगे। वहीं उप्र प्राथमिक शिक्षामित्र संघ भर्ती में 50 अंकों का भारांक देने की भी मांग कर रहा है। परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष है।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी