यूपी में टीजीटी के 17735 पदों पर भर्ती, कल से करें आवेदन; दिसंबर में होगी परीक्षा
यूपी टीजीटी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में टीजीटी के 17735 पदों पर भर्ती के लिए 24 अक्टूबर से आवेदन शुरू होंगे।
उत्तर प्रदेश में सरकारी शिक्षक बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक बनने का रास्ता खुल गया है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने प्रशिक्षित स्नातक सहायक अध्यापक यानी टीजीटी के 17735 पदों पर सीधी भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया है। आवेदन की प्रक्रिया 24 अक्टूबर से शुरू होगी, जबकि भर्ती परीक्षा दिसंबर में आयोजित की जाएगी। हालांकि, इस बार आवेदन करने से पहले अभ्यर्थियों को एक जरूरी प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इसके बिना वे भर्ती के लिए ऑनलाइन फॉर्म नहीं भर सकेंगे।
टीजीटी के 17735 पदों पर होगी भर्ती
उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक सहायक अध्यापक के रिक्त पदों को भरने के लिए विज्ञापन संख्या 07/2026 जारी किया है। आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार के मुताबिक, भर्ती प्रक्रिया को अभ्यर्थियों के लिए आसान बनाने और पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन (ओटीआर) की व्यवस्था लागू की गई है। इस भर्ती के तहत कुल 17,735 पदों पर योग्य अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए यह एक बड़ा अवसर है।
पहले ओटीआर फिर भर सकेंगे आवेदन फॉर्म
आयोग ने साफ किया है कि टीजीटी भर्ती के लिए आवेदन करने से पहले अभ्यर्थियों को वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी ओटीआर की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। ओटीआर पूरा होने के बाद ही वे भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इसलिए उम्मीदवारों को सलाह है कि आवेदन शुरू होने का इंतजार करने के बजाय जरूरी दस्तावेज और पंजीकरण से जुड़ी जानकारी पहले से तैयार रखें, ताकि फॉर्म भरते समय परेशानी न हो। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता और पात्रता से जुड़ी अलग-अलग व्यक्तिगत सलाह नहीं दी जाएगी। उम्मीदवारों को विस्तृत विज्ञापन और निर्देश पुस्तिका पढ़कर ही अपनी पात्रता सुनिश्चित करनी होगी।
कब से कब तक कर सकेंगे आवेदन?
आयोग की ओर से जारी कार्यक्रम के मुताबिक, टीजीटी भर्ती के लिए विज्ञापन 23 अक्टूबर 2026 को प्रकाशित किया गया है। ऑनलाइन आवेदन और पंजीकरण की प्रक्रिया 24 अक्टूबर से शुरू होगी। अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क निर्धारित समयसीमा के भीतर जमा करना होगा। फॉर्म भरते समय कोई गलती हो जाती है, तो उसमें संशोधन के लिए 26 नवंबर 2026 तक का समय दिया गया है।
दिसंबर में होगी टीजीटी भर्ती परीक्षा
उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने टीजीटी भर्ती परीक्षा की तारीखें भी घोषित कर दी हैं। परीक्षा 23 और 24 दिसंबर 2026 को आयोजित की जाएगी। ऐसे में आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास परीक्षा की तैयारी के लिए सीमित समय होगा। अभ्यर्थियों को चाहिए कि वे आवेदन प्रक्रिया पूरी करने के साथ ही अपनी तैयारी पर भी ध्यान दें। परीक्षा से संबंधित निर्देश, पाठ्यक्रम और पात्रता की जानकारी के लिए आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी विस्तृत विज्ञापन और निर्देश पुस्तिका को ध्यान से पढ़ें।
कहां मिलेगा भर्ती का पूरा विवरण?
टीजीटी भर्ती 2026 के लिए आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवार उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर विज्ञापन संख्या 07/2026 देख सकते हैं। आवेदन करने से पहले शैक्षिक योग्यता, पात्रता की शर्तें, आवेदन शुल्क और जरूरी दस्तावेजों से जुड़ी जानकारी जरूर जांच लें। ध्यान रखें कि ओटीआर पूरा करना आवेदन प्रक्रिया का अनिवार्य हिस्सा है। इसलिए फॉर्म भरने से पहले इस प्रक्रिया को पूरा करना जरूरी होगा।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
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- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव