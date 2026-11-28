up tgt recruitment 2026: पहले आवेदन की अंतिम तारीख 23 नवंबर 2026 थी, हाई कोर्ट के निर्देशों के बाद इसे बढ़ाकर अब 28 नवंबर 2026 कर दिया गया। उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वह इंतजार किए बिना इन 17,735 पदों के लिए जल्द से जल्द आवेदन करें।

up tgt recruitment 2026: उत्तर प्रदेश में सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में टीजीटी के 17735 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख आज यानी 28 नवंबर है। ऐसे में पात्र और योग्य उम्मीदवार बिना देर करते हुए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन (UPESSC) आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। बाते दें कि पहले आवेदन की अंतिम तारीख 23 नवंबर 2026 थी, हाई कोर्ट के निर्देशों के बाद इसे बढ़ाकर अब 28 नवंबर 2026 कर दिया गया। उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वह इंतजार किए बिना इन 17,735 पदों के लिए जल्द से जल्द आवेदन करें।

कैसे करें ऑनलाइन आवेदन? 1. आवेदन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट upessc.up.gov.in. पर जाएं।

2. अब वन टाइम रजिस्ट्रेशन पूरा करें और अपने लॉगिन डिटेल से लॉगिन करें।

3. इसके बाद भर्ती विज्ञापन पर क्लिक करें।

4. अब आवेदन फॉर्म खोलें और इसमें जरूरी पर्सनल और एजुकेशनल डिटेल भरें।

5. इसके बाद मांगे गए डॉक्यूमेंट अपलोड करें। फिर परीक्षा शुल्क जमा करें।

6. अब सभी डिटेल को चेक करके फॉर्म को फाइनल सबमिट कर दें।

7. लास्ट में कंफर्मेशन पेज व रसीद डाउनलोड करके सुरक्षित रखें।

वहीं, इस भर्ती के लिए ऐसे अभ्यर्थियों को भी 28 नवंबर तक आवेदन की अनुमति दी गई है, जिन्होंने संबंधित विषय में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि का ऐसा डिग्री पाठ्यक्रम किया है, जिसे स्नातक डिग्री के समकक्ष मान्यता प्राप्त है तथा जिन्होंने स्नातक स्तर पर न्यूनतम 50 प्रतिशत अथवा स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के उपसचिव डॉ. संजय कुमार सिंह के अनुसार हाईकोर्ट में आशुतोष मिश्रा एवं 156 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य तथा उससे संबद्ध रिट याचिकाओं में गुरुवार को पारित आदेश के अनुपालन में ऐसे अभ्यर्थियों को विज्ञापन के सापेक्ष अनंतिम रूप से आवेदन करने तथा चयन प्रक्रिया में प्रतिभाग करने की अनुमति प्रदान की गई है।

करेक्शन डेट ऑनलाइन आवेदन में संशोधन के लिए अभ्यर्थियों को 30 नवंबर तक का मौका दिया गया है। परीक्षा 23 और 24 दिसंबर को प्रस्तावित है। इस भर्ती के लिए आयोग ने 23 अक्टूबर को विज्ञापन जारी किया था और ऑनलाइन पंजीकरण (ओटीआर) और आवेदन 24 अक्टूबर से शुरू हुए थे।

दिसंबर में होगी टीजीटी भर्ती परीक्षा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने टीजीटी भर्ती परीक्षा की तारीखें भी घोषित कर दी हैं। परीक्षा 23 और 24 दिसंबर 2026 को आयोजित की जाएगी। ऐसे में आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास परीक्षा की तैयारी के लिए सीमित समय होगा। ऐसे में उम्मीदवारों को परीक्षा पैटर्न जान लेना बेहद जरूरी है।

टीजीटी भर्ती परीक्षा पैटर्न कुल प्रश्न: 120 बहुविकल्पीय प्रश्न

प्रश्न विभाजन: 30 प्रश्न सामान्य ज्ञान तथा 90 प्रश्न संबंधित विषय पर आधारित होंगे।

अंक योजना: प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे (कुल 360 अंक)।

समय अवधि: 2 घंटे।

नेगेटिव मार्किंग : हां, प्रत्येक गलत या एकाधिक उत्तर देने पर 1 अंक घटाया जाएगा।

भाषा माध्यम: प्रश्न-पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होगा (भाषा विषयों को छोड़कर)।

लिखित परीक्षा (360 अंक): TGT पद के लिए चयन केवल लिखित परीक्षा की मेरिट सूची के आधार पर होगा (इसमें साक्षात्कार नहीं है)।

डीवी: लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा।