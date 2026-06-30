UP TGT PGT Result : UPESSC आज जारी कर सकता है टीजीटी पीजीटी भर्ती का फाइनल रिजल्ट
यूपी के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक (टीजीटी) के 3539 और प्रवक्ता (पीजीटी) के 624 पदों पर भर्ती के लिए चार साल पहले शुरू हुई भर्ती का अंतिम परिणाम मंगलवार को जारी होने की संभावना है।
यूपी के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक (टीजीटी) के 3539 और प्रवक्ता (पीजीटी) के 624 पदों पर भर्ती के लिए चार साल पहले शुरू हुई भर्ती का अंतिम परिणाम मंगलवार को जारी होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की हर मंगलवार को होने वाली बैठक में परिणाम घोषित करने के लिए औपचारिक सहमति लेकर परिणाम जारी हो सकता है। प्रवक्ता भर्ती के लिए नौ और दस मई को आयोजित लिखित परीक्षा के तीन सप्ताह बाद दो जून को ही परिणाम घोषित कर दिया गया था। इसमें सफल 2253 अभ्यर्थियों का साक्षात्कार 15 से 27 जून तक पूरा हो गया। इसी बैठक में तीन और चार जून को आयोजित टीजीटी परीक्षा का परिणाम घोषित करने पर भी मुहर लग सकती है।
टीजीटी पीजीटी फाइनल रिजल्ट आज एक साथ जारी किया जा सकता है। इसके बाद आयोग दो, तीन एवं चार जुलाई को होने वाली उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (यूपीटीईई) के आयोजन में जुटेगा।
उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने जारी किया प्राचार्य भर्ती परीक्षा का पाठ्यक्रम
उत्तर प्रदेश के 330 अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में छह साल बाद होने जा रही प्राचार्य भर्ती के लिए लिखित परीक्षा अब 360 अंकों की होगी। उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को प्राचार्य के 111 रिक्त पदों की सूचना भेजी गई है। इसकी भर्ती के लिए विज्ञापन जुलाई के दूसरे सप्ताह तक जारी होने की संभावना है। उससे पहले चयन आयोग ने प्राचार्य भर्ती की लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम वेबसाइट पर जारी कर दिया है। नई परीक्षा में काफी बदलाव किए गए हैं।
चयन आयोग ने प्राचार्य भर्ती के लिए 360 अंकों की लिखित परीक्षा और 40 नंबर के साक्षात्कार का प्रावधान किया है। इसमें सामान्य अध्ययन के 40 और प्रशासनिक क्षमता के 80 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न का सही जवाब देने पर तीन अंक मिलेंगे। इससे पहले उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने 2019 में प्राचार्य के 290 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन संख्या 49 जारी की थी। उसमें 100 अंकों की लिखित परीक्षा और 20 नंबर का साक्षात्कार था। लिखित परीक्षा में सामान्य अध्ययन के 30 और प्रशासनिक क्षमता के 70 सवाल पूछे गए थे और प्रत्येक एक-एक अंक के थे। इस प्रकार प्राचार्य की नई भर्ती में पिछली बार 20 सवाल अधिक पूछे जाएंगे।
गलत जवाब पर अब कटेंगे एक तिहाई अंक
संशोधित परीक्षा योजना में चयन आयोग ने किसी प्रश्न का गलत जवाब देने पर एक नंबर (पूर्णांक का एक तिहाई) काटने का प्रावधान किया है। इससे पहले आयोजित परीक्षा में एक चौथाई नेगेटिव मार्किंग थी। विज्ञापन 49 में गलत जवाब देने पर दशमलव दो पांच अंक काटने का प्रावधान किया था।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
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15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
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