UP TGT PGT New Vacancy 2026: उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग निकालेगा टीजीटी पीजीटी के 30 हजार पदों पर भर्ती

उत्तर प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी (ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर) एवं पीजीटी (पोस्ट ग्रेजुएट टीचर) के खाली पड़े 30,731 पदों पर जल्द ही भर्ती की प्रक्रिया शुरू होगी। इनमें टीजीटी के 24515 व पीजीटी के 6216 पद हैं। माध्यमिक शिक्षा विभाग जल्द ही रिक्त पदों का अधियाचन शिक्षा सेवा आयोग को भेजने की प्रक्रिया शुरू करेगा।

पिछले दिनों विधान मंडल के दोनों सदनों में भी इससे संबंधित सवाल उठे थे, जिसके जवाब में सरकार ने कहा था कि शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो चुका है। जल्द ही इसके लिए जरूरी प्रक्रिया शुरू की जाएगी। रिक्त पदों को भरने के लिए अधियाचन तैयार करने की प्रक्रिया माध्यमिक शिक्षा विभाग में शुरू कर दी गई है। जिलेवार रिक्त पदों की सूची तैयार कर शीघ्र माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को भेजने के निर्देश दिए गए हैं। सारी प्रक्रियाओं के पूरी हो जाने के बाद विभाग इसे शिक्षा सेवा चयन आयोग को भेजेगा।

अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने बताया कि विभागीय मंत्री की ओर से बताया गया है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो चुका है। वहीं से इन पदों को भरे जाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।