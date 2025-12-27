UP TGT PGT New Vacancy 2026: उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग निकालेगा टीजीटी पीजीटी के 30 हजार पदों पर भर्ती
UPESSC UP TGT PGT New Vacancy 2026: उत्तर प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी (ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर) एवं पीजीटी (पोस्ट ग्रेजुएट टीचर) के खाली पड़े 30,731 पदों पर जल्द ही भर्ती की प्रक्रिया शुरू होगी।
उत्तर प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी (ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर) एवं पीजीटी (पोस्ट ग्रेजुएट टीचर) के खाली पड़े 30,731 पदों पर जल्द ही भर्ती की प्रक्रिया शुरू होगी। इनमें टीजीटी के 24515 व पीजीटी के 6216 पद हैं। माध्यमिक शिक्षा विभाग जल्द ही रिक्त पदों का अधियाचन शिक्षा सेवा आयोग को भेजने की प्रक्रिया शुरू करेगा।
पिछले दिनों विधान मंडल के दोनों सदनों में भी इससे संबंधित सवाल उठे थे, जिसके जवाब में सरकार ने कहा था कि शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो चुका है। जल्द ही इसके लिए जरूरी प्रक्रिया शुरू की जाएगी। रिक्त पदों को भरने के लिए अधियाचन तैयार करने की प्रक्रिया माध्यमिक शिक्षा विभाग में शुरू कर दी गई है। जिलेवार रिक्त पदों की सूची तैयार कर शीघ्र माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को भेजने के निर्देश दिए गए हैं। सारी प्रक्रियाओं के पूरी हो जाने के बाद विभाग इसे शिक्षा सेवा चयन आयोग को भेजेगा।
अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने बताया कि विभागीय मंत्री की ओर से बताया गया है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो चुका है। वहीं से इन पदों को भरे जाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग जारी करेगा UPTET व भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर
उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की बैठक मंगलवार को हुई थी। UP के पूर्व DGP व आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष प्रशांत कुमार की ज्वाइनिंग के बाद यह पहली बैठक आयोजित हुई। बैठक में आयोग के क्रिया कलापों में पारदर्शिता लाने और परीक्षा संबंधित अन्य कार्यों की निगरानी के लिए आंतरिक विजिलेंस प्रणाली स्थापित करने का निर्णय लिया गया। अध्यक्ष प्रशांत कुमार ने बताया- इसके लिए आयोग में एक विजिलेंस अधिकारी की नियुक्ति भी की जाएगी। आयोग ने परीक्षा नियंत्रक से अपेक्षा की है कि विगत समय में स्थगित टीजीटी एवं पीजीटी की परीक्षाओं तथा शिक्षक पात्रता परीक्षा के संबंध में परीक्षा तिथि निर्धारित करने के लिए अन्य आयोगों व भर्ती संस्थाओं के परीक्षा कैलेंडर का अध्ययन कर समय सारिणी तैयार कर आयोग के समक्ष प्रस्तुत करें जिसके आधार पर इन परीक्षाओं के आयोजन की तिथियों का निर्धारण किया जा सके।