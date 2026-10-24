यूपी के स्कूलों में TGT, प्रिंसिपल और हेडमास्टर की 20000 भर्ती के आवेदन शुरू, सिर्फ 2 माह बाद परीक्षा, TET अनिवार्य
यूपी में टीजीटी के 17735 पदों के अलावा प्रिंसिपल के 1475 और हेडमास्टर के 1172 पदों पर भी भर्ती निकाली गई है। सभी पदों के लिए आवेदन upessc.up.gov.in पर शुरू हो गए हैं।
UP TGT Principal Headmaster Notification 2026: उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक या सहायक अध्यापक (टीजीटी) के 17735 पदों पर सीधी भर्ती के लिए विज्ञापन शुक्रवार को जारी कर दिया। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया upessc.up.gov.in पर आज 24 अक्टूबर 2026 से शुरू हो गई। टीजीटी भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 23 नवंबर है। आवेदन पत्र में किसी प्रकार की त्रुटि में संशोधन 26 नवंबर तक किया जा सकेगा। टीजीटी के अलावा प्रिंसिपल के 1475 और हेडमास्टर के 1172 पदों पर भी भर्ती निकाली गई है। यानी कुल 20382 टीचिंग पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं। इस भर्ती के लिए आवेदन upessc.up.gov.in पर 23 अक्टूबर से ही शुरू हो गए।
यूपी के माध्यमिक स्कूलों में 20382 वैकेंसी
टीजीटी -17735
प्रिंसिपल - 1475
हेडमास्टर - 1172
पुरुष महिलाओं के लिए कितने कितने पद
- टीजीटी के 17735 पदों में से 16193 पद बालक विद्यालयों और 1542 पद बालिका विद्यालयों के लिए हैं।
- प्रिंसिपल भर्ती में 1318 पद बालक विद्यालयों और 157 पद बालिका विद्यालयों के लिए हैं।
- हेडमास्टर भर्ती में 1037 पद बालक विद्यालयों और 135 पद बालिका विद्यालयों के लिए हैं।
टीजीटी परीक्षा 23 और 24 दिसंबर को
- टीजीटी के लिए परीक्षा 23 और 24 दिसंबर को आयोजित की जाएगी।
- हेडमास्टर भर्ती परीक्षा 7 जनवरी 2027 को होगी।
- प्रिंसिपल भर्ती परीक्षा 7 जनवरी 2027 को होगी।
टीजीटी पदों की भर्ती का विषयवार ब्योरा, कहां कितनी वैकेंसी
|क्र.सं.
|विषय
|बालक वर्ग पद
|बालिका वर्ग पद
|कुल पद
|1
|हिन्दी
|2,539
|252
|2,791
|2
|अंग्रेजी
|2,340
|177
|2,517
|3
|विज्ञान
|2,278
|215
|2,493
|4
|सामाजिक विज्ञान
|2,265
|217
|2,482
|5
|गणित
|2,188
|161
|2,349
|6
|संस्कृत
|1,183
|106
|1,289
|7
|शारीरिक शिक्षा
|784
|65
|849
|8
|गृह विज्ञान
|686
|112
|798
|9
|चित्रकला
|688
|87
|775
|10
|जीव विज्ञान
|632
|28
|660
|11
|कृषि
|247
|1
|248
|12
|वाणिज्य
|129
|5
|134
|13
|उर्दू
|90
|13
|103
|14
|संगीत गायन
|26
|61
|87
|15
|रंजन कला
|74
|5
|79
|16
|संगीत वादन
|30
|30
|60
|17
|सिलाई
|14
|7
|21
|कुल योग
|16,193
|1,542
|17,735
|यूपी टीजीटी भर्ती की मुख्य जानकारी
|विवरण
|जानकारी
|भर्ती आयोग
|उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC)
|पद का नाम
|सहायक अध्यापक (स्नातक वेतनक्रम) / प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (TGT)
|विज्ञापन संख्या
|07/2026
|कुल रिक्तियां
|17,735
|विज्ञापन जारी होने की तारीख
|23 अक्तूबर 2026
|आवेदन शुरू होने की तारीख
|24 अक्तूबर 2026
|आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि
|23 नवंबर 2026
|आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि
|26 नवंबर 2026
|परीक्षा तिथि
|23 व 24 दिसंबर 2026
|आवेदन का माध्यम
|ऑनलाइन
|OTR
|अनिवार्य
|वेतन स्तर
|लेवल-7 (₹44,900 - ₹1,42,400)
|यूपी प्रधानाचार्य भर्ती की मुख्य जानकारी
|विवरण
|जानकारी
|भर्ती आयोग
|उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC)
|पद का नाम
|प्रधानाचार्य (अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय)
|विज्ञापन संख्या
|08/2026
|कुल रिक्तियां
|1,475 (बालक वर्ग: 1,318, बालिका वर्ग: 157)
|विज्ञापन जारी होने की तारीख
|23 अक्तूबर 2026
|आवेदन शुरू होने की तारीख
|23 अक्तूबर 2026
|आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि
|22 नवंबर 2026
|आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि
|25 नवंबर 2026
|परीक्षा तिथि
|07 जनवरी 2027
|आवेदन का माध्यम
|ऑनलाइन
|OTR
|अनिवार्य
|वेतन स्तर
|लेवल-12 (₹78,800 - ₹2,09,200)
|आधिकारिक वेबसाइट
|www.upessc.up.gov.in
|यूपी प्रधानाध्यापक भर्ती की मुख्य जानकारी
|विवरण
|जानकारी
|भर्ती आयोग
|उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC)
|पद का नाम
|प्रधानाध्यापक (अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय)
|विज्ञापन संख्या
|09/2026
|कुल रिक्तियां
|1,172 (बालक वर्ग: 1,037, बालिका वर्ग: 135)
|विज्ञापन जारी होने की तारीख
|23 अक्तूबर 2026
|आवेदन शुरू होने की तारीख
|23 अक्तूबर 2026
|आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि
|22 नवंबर 2026
|आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि
|25 नवंबर 2026
|परीक्षा तिथि
|07 जनवरी 2027
|आवेदन का माध्यम
|ऑनलाइन
|OTR
|अनिवार्य
|वेतन स्तर
|लेवल-10 (₹56,100 - ₹1,77,500)
|आधिकारिक वेबसाइट
|www.upessc.up.gov.in
पात्रता एवं योग्यता शर्तें
टीजीटी भर्ती
आयु सीमा: 1 जुलाई 2026 को न्यूनतम 21 वर्ष। (अधिकतम अधिवर्षता आयु 62 वर्ष)।
शैक्षणिक योग्यता:
1. संबंधित विषय में न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक** (या न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातकोत्तर)।
2. NCTE द्वारा मान्यता प्राप्त B.Ed. या समकक्ष उपाधि।
3. उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा 6 से 8) के लिए आयोजित TET / CTET पास।
हेडमास्टर भर्ती
आयु सीमा: 1 जुलाई 2026 को न्यूनतम 30 वर्ष। (अधिकतम अधिवर्षता आयु 62 वर्ष)।
शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव:
1. कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर ।
2. NCTE से मान्यता प्राप्त बीएड या बीपीएड
3. कक्षा 9 से 12 में प्रवक्ता या सहायक अध्यापक के रूप में कम से कम 4 वर्ष का शिक्षण अनुभव (अथवा जूनियर हाईस्कूल में प्रधानाध्यापक के रूप में 4 वर्ष का कार्यानुभव)।
प्रधानाचार्य भर्ती
आयु सीमा: 1 जुलाई 2026 को न्यूनतम 30 वर्ष। (अधिकतम अधिवर्षता आयु 62 वर्ष)।
शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव:
1. कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर
2. NCTE से मान्यता प्राप्त बीएड
3. कक्षा 9 से 12 में प्रवक्ता या सहायक अध्यापक के रूप में कम से कम 4 वर्ष का शिक्षण अनुभव (अथवा हाईस्कूल में प्रधानाध्यापक के रूप में 4 वर्ष का कार्यानुभव)।
|पद का नाम
|विज्ञापन संख्या
|सामान्य / अनारक्षित / OBC / EWS (रुपये में)
|SC/ ST (रुपये में)
|दिव्यांगजन (PwD)
|टीजीटी
|07/2026
|1,000
|500
|300
|हेडमास्टर
|09/2026
|1,500
|1,500
|1,500
|प्रिंसिपल
|08/2026
|2,000
|2,000
|2,000
ओटीआर लागू हुआ
आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार ने बताया कि अभ्यर्थियों की सुगमता एवं प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन (ओटीआर) व्यवस्था लागू की गई है। अभ्यर्थी ओटीआर के बाद ही ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।
टीजीटी भर्ती परीक्षा पैटर्न :
कुल प्रश्न: 120 बहुविकल्पीय प्रश्न
प्रश्न विभाजन: 30 प्रश्न सामान्य ज्ञान तथा 90 प्रश्न संबंधित विषय पर आधारित होंगे।
अंक योजना: प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे (कुल 360 अंक)।
समय अवधि: 2 घंटे।
नेगेटिव मार्किंग : हां, प्रत्येक गलत या एकाधिक उत्तर देने पर 1 अंक घटाया जाएगा।
भाषा माध्यम: प्रश्न-पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होगा (भाषा विषयों को छोड़कर)।
चयन प्रक्रिया :
लिखित परीक्षा (360 अंक): TGT पद के लिए चयन केवल लिखित परीक्षा की मेरिट सूची के आधार पर होगा (इसमें साक्षात्कार नहीं है)।
डीवी: लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा।
प्रधानाध्यापक भर्ती
परीक्षा पैटर्न : कुल अंक: 400 अंक (360 अंक लिखित परीक्षा + 40 अंक साक्षात्कार) ।
लिखित परीक्षा: 120 बहुविकल्पीय प्रश्न।
अंक योजना: प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक।
समय अवधि: 2 घंटे ।
नेगेटिव मार्किंग : हां, गलत/एकाधिक उत्तर पर 1 अंक की कटौती होगी।
साक्षात्कार: 40 अंक।
चयन प्रक्रिया :
लिखित परीक्षा (360 अंक): अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में भाग लेना होगा।
साक्षात्कार (40 अंक): लिखित परीक्षा के अंकों के आधार पर शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा।
अंतिम मेरिट: 400 अंकों (लिखित परीक्षा + इंटरव्यू) के योग के आधार पर अंतिम चयन सूची तैयार होगी।
प्रधानाचार्य भर्ती
परीक्षा पैटर्न :
कुल अंक: 400 अंक (360 अंक लिखित परीक्षा + 40 अंक साक्षात्कार)।
लिखित परीक्षा: 120 बहुविकल्पीय प्रश्न।
अंक योजना: प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक।
समय अवधि: 2 घंटे।
नेगेटिव मार्किंग : हां, गलत उत्तर पर 1 अंक काटा जाएगा।
साक्षात्कार : 40 अंक।
चयन प्रक्रिया :
लिखित परीक्षा (360 अंक): सभी पात्र अभ्यर्थियों के लिए ओएमआर आधारित परीक्षा होगी।
साक्षात्कार (40 अंक): लिखित परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा।
अंतिम मेरिट: कुल 400 अंकों के आधार पर अंतिम मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
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