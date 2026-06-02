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UP TGT Exam : यूपी टीजीटीभर्ती परीक्षा कल, कब तक एंट्री, क्या लाना अनिवार्य, जानें नियम, 8.68 लाख अभ्यर्थी

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान
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उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) कल 3 जून से प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (TGT) भर्ती परीक्षा (विज्ञापन संख्या-01/2022) आयोजित होगी। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। चार साल के बाद यह भर्ती परीक्षा आयोजित हो रही है।

UP TGT Exam : यूपी टीजीटीभर्ती परीक्षा कल, कब तक एंट्री, क्या लाना अनिवार्य, जानें नियम, 8.68 लाख अभ्यर्थी

उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) कल 3 जून से प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (TGT) भर्ती परीक्षा (विज्ञापन संख्या-01/2022) आयोजित होगी। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। चार साल के बाद यह भर्ती परीक्षा आयोजित हो रही है। परीक्षा में छात्रों की संख्या को देखते हुए प्रदेश के 36 जनपदों में 614 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। टीजीटी के 3539 पदों के लिए कुल 868531 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। परीक्षा 3 जून व 4 जून 2026 को होगी।

क्या लाना अनिवार्य

- अभ्यर्थियों को तीन फोटो एवं एक पहचान पत्र की मूल प्रति तथा एक फोटोकॉपी लेकर परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होना होगा। परीक्षा में निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। यानी की गलत उत्तर पर अंक नहीं काटे जाएंगे।

- परीक्षा समाप्त होने के बाद उत्तर पत्रक (ओएमआर शीट) की प्रतियों को अभ्यर्थी स्वयं अलग नहीं करेंगे। कक्ष निरीक्षक अभ्यर्थियों को उनकी प्रति अलग करके देंगे।

ये भी पढ़ें:यूपी टीजीटी एडमिट कार्ड जारी, 3 और 4 जून को परीक्षा, ऐसे करें डाउनलोड

45 मिनट पहले बंद हो जाएंगे गेट

- प्रथम पाली पूर्वान्ह 09:30 बजे से 11:30 बजे तक व द्वितीय पाली अपरान्ह 02:30 बजे से सायं 04:30 बजे तक होगी। प्रथम पाली में 07:15 बजे व द्वितीय पाली में 12:15 बजे परीक्षार्थियों का केंद्र पर प्रवेश प्रारंभ होगा। परीक्षा आरंभ होने से 45 मिनट पूर्व अर्थात प्रथम पाली में 08:45 बजे व द्वितीय पाली में 01:45 बजे प्रवेश द्वार बंद कर दिया जाएगा।

किन किन जिलों में परीक्षा

3539 पदों के सापेक्ष आवेदन करने वाले 868531 अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा दिनांक 03 एवं 04 जून 2026 को प्रतिदिन दो-दो पालियों में 36 जनपदों-आगरा, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, अयोध्या, सुल्तानपुर, आजमगढ़, मऊ, बदायूं, बरेली, बस्ती, संतकबीरनगर, बाँदा, चित्रकूट, बहराइच, गोण्डा, देवरिया, गोरखपुर, जालौन, झाँसी, कानपुर देहात, कानपुर नगर, लखनऊ, रायबरेली, गाजियाबाद, मेरठ, भदोही(संत रविदास नगर), मीरजापुर, मुरादाबाद, रामपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, जौनपुर एवं वाराणसी के प्रस्तावित 614 परीक्षा केन्द्रों पर पूर्वान्ह 09:30 बजे से 11:30 बजे तक तथा अपरान्ह 02:30 बजे से 04:30 बजे तक आयोजित करायी जायेगी।

ये भी पढ़ें:यूपी टीजीटी एग्जाम सिटी upessc.up.gov.in पर जारी, डाउनलोड लिंक

यूपी टीजीटी का परीक्षा का शेड्यूल

03 जून, 2026 को परीक्षा

सुबह 09.30 से 11.30 बजे तक

सामाजिक विज्ञान , शारीरिक शिक्षा, विज्ञान

दोपहर 2.30 से 4.30 बजे तक- हिन्दी, गणित, कृषि, संगीत गायन

04 जून, 2026 को परीक्षा

सुबह 09.30 से 11.30 बजे तक - अंग्रेजी, गृह विज्ञान, जीव विज्ञान, संगीत वादन

दोपहर 2.30 से 4.30 बजे तक- संस्कृत, वाणिज्य, कला

ये भी पढ़ें:UPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में सरकारी योजनाओं से जुड़े सवाल, क्या था पेपर

किस पद पर कितनी वैकेंसी

टीजीटी विज्ञान 540

टीजीटी संस्कृत 557

टीजीटी गृह विज्ञान 291

टीजीटी सामाजिक विज्ञान 179

टीजीटी गणित 533

टीजीटी कला 148

टीजीटी अंग्रेजी 557

टीजीटी कृषि 47

टीजीटी शारीरिक शिक्षा 170

टीजीटी वाणिज्य 38

टीजीटी उर्दू 13

टीजीटी संगीत वाद्ययंत्र 10

टीजीटी संगीत गायन 23

टीजीटी जीवविज्ञान 50

कुल- 3539

टीजीटी परीक्षा का पैटर्न

कुल सवाल 125 प्रश्न

कुल मार्क 500 अंक

परीक्षा अवधि 2 घंटे

वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs)

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


विजन

तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।


विशेषज्ञता

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