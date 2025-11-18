UP TGT Exam: टीजीटी भर्ती परीक्षा फिर लटकी, 2022 से पांचवीं बार टली, नई तारीखों का इंतजार

संक्षेप: UP TGT Exam Postponed : उत्तर प्रदेश टीजीटी भर्ती परीक्षा फिर स्थगित हो गई। 2022 से पांच बार टल चुकी परीक्षा अब नए अध्यक्ष की नियुक्ति के सहारे हो गई है। फिलहाल अनुमानित तारीख तय नहीं है।

UP TGT Exam Postponed : उत्तर प्रदेश में शिक्षक बनने का सपना देख रहे लाखों नौजवान एक बार फिर मायूस हो गए। प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (टीजीटी) भर्ती परीक्षा एक बार फिर आगे बढ़ा दी गई है। इस परीक्षा की प्रक्रिया जनवरी 2022 में शुरू हुई थी मगर लंबी खिंचती कहानी में यह पांचवां मौका है जब परीक्षा तय तारीख से ठीक पहले स्थगित कर दी गई। इस फैसले ने अभ्यर्थियों के बीच बेचैनी को और बढ़ा दिया है, क्योंकि कई बार की तैयारियों और दो-दो महीनों की रणनीतियों के बाद भी परीक्षा की अंतिम तिथि अब तक तय नहीं हो सकी।

UP TGT Exam Postponed : इस बार क्यों लटकी परीक्षा? सूत्रों का कहना है कि आयोग में नए अध्यक्ष की नियुक्ति में देरी इस ताजा स्थगन का मुख्य कारण है। आयोग की कार्यशैली पर लगातार सवाल उठते रहे हैं, और अब ताजा निर्णय से उम्मीदवारों में यह चिंता और गहरी हो गई है कि आखिर इस भर्ती को पटरी पर कब लाया जाएगा।

UP TGT Exam Postponed : पांच बार टल चुकी है परीक्षा मंगलवार को आयोग की बैठक के बाद उपसचिव की ओर से आधिकारिक सूचना जारी की गई, जिसमें बताया गया कि 18-19 दिसंबर को प्रस्तावित टीजीटी भर्ती परीक्षा को फिलहाल रोक दिया गया है। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि अगली परीक्षा तिथि बाद में घोषित की जाएगी। इससे पहले 21-22 जुलाई, 30-31 जुलाई और अप्रैल और मई 2025 की घोषित तिथियां भी बिना परीक्षा कराए रद्द हो चुकी हैं।