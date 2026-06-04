UP TGT Exam : यूपी टीजीटी परीक्षा आधों ने छोड़ी, भूगोल ने छुड़ाए पसीने, इतिहास आसान, क्या होगी स्केलिंग
यूपी टीजीटी टीजीटी सामाजिक विज्ञान परीक्षा में विभिन्न विषयों के प्रश्नपत्रों के कठिनाई स्तर में असमानता को लेकर अभ्यर्थियों ने स्केलिंग अथवा नॉर्मलाइजेशन प्रणाली लागू करने की मांग उठाई है।
उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से आयोजित प्रशिक्षित स्नातक (टीजीटी) भर्ती परीक्षा में सामाजिक विज्ञान विषय के प्रश्नपत्र को लेकर अभ्यर्थियों में असंतोष दिखा। अभ्यर्थियों का कहना है कि सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत शामिल इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र विषयों के सवाल कठिन रहे। वहीं, अभ्यर्थियों के अनुसार भूगोल के प्रश्न अपेक्षाकृत अधिक जटिल और विश्लेषणात्मक थे, जबकि इतिहास के अधिकांश प्रश्न सीधे तथ्यों और सामान्य अवधारणाओं पर आधारित थे। राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्रश्नपत्र मध्यम स्तर के बताए जा रहे हैं। परीक्षा में अरस्तु के राज्य संबंधी विचार, कौटिल्य के अर्थशास्त्र, रूसो की पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, लोकतंत्र के विभिन्न मॉडल, संसद और संविधान से जुड़े अनेक प्रश्न पूछे गए।
इसके अलावा गांधी के नमक सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन, संयुक्त राष्ट्र, लोकपाल, सरकारिया आयोग, संसदीय विशेषाधिकार, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति और चुनाव प्रणाली जैसे विषयों से भी प्रश्न शामिल किए गए। कई अभ्यर्थियों का कहना है कि भूगोल और राजनीति विज्ञान के कुछ प्रश्न उच्च स्तरीय अवधारणाओं पर आधारित थे, जबकि इतिहास में अपेक्षाकृत सरल प्रश्न पूछे गए।
परीक्षार्थी बोले औसत रहा पेपर
परीक्षार्थी राजन त्रिपाठी ने कहा कि भूगोल के प्रश्न कुछ जटिल लगे बांकी पेपर औसतन रहा। सुजीत जोशी ने बताया कि जिस हिसाब से तैयारी थी उस हिसाब से हिंदी का पेपर सरल लगा। ऋषभ तिवारी ने कहा कि कुछ दिक्कतों के कारण तैयारी सही से नहीं हो पाई लेकिन पेपर ठीक गया। सत्या त्रिपाठी ने बोले हिंदी का पेपर सरल लगा, कम ही समय में पेपर कर लिया।
2.21 लाख से अधिक अभ्यर्थी हुए शामिल
पहले दिन टीजीटी परीक्षा में कुल 2,21,489 अभ्यर्थी शामिल हुए। इनमें महिला अभ्यर्थियों की भागीदारी 45.41 प्रतिशत और पुरुष अभ्यर्थियों की 52.42 प्रतिशत रही। आयोग ने दावा किया कि व्यापक निगरानी, प्रशासनिक सतर्कता और पुलिस सहयोग के कारण परीक्षा, नकलविहीन, शुचितापूर्ण तथा समयबद्ध तरीके से हुई।
टीजीटी सामाजिक विज्ञान में स्केलिंग की मांग तेज
टीजीटी सामाजिक विज्ञान परीक्षा में विभिन्न विषयों के प्रश्नपत्रों के कठिनाई स्तर में असमानता को लेकर अभ्यर्थियों ने स्केलिंग अथवा नॉर्मलाइजेशन प्रणाली लागू करने की मांग उठाई है। प्रतियोगी छात्र सुनील ने कहा कि इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान एवं अर्थशास्त्र विषयों के प्रश्नपत्रों का स्तर एक समान नहीं रहा, जिससे निष्पक्ष चयन प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। तर्क है कि कठिन प्रश्नपत्र वाले विषयों के उम्मीदवार अपेक्षाकृत कम अंक प्राप्त करेंगे, जबकि सरल प्रश्नपत्र वाले विषयों के अभ्यर्थियों को मेरिट में बढ़त मिल सकती है। इससे कई योग्य अभ्यर्थी चयन सूची से बाहर हो सकते हैं।
11 फर्जी अभ्यर्थी पकड़े गए, 9 पुलिस गिरफ्त में
टीजीटी भर्ती परीक्षा में बुधवार को फर्जी अभ्यर्थियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। आयोग के उपसचिव की ओर से जारी सूचना के अनुसार प्रदेश के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर दूसरे अभ्यर्थियों के स्थान पर परीक्षा दे रहे कुल 11 फर्जी परीक्षार्थी पकड़े गए, जिनमें से 9 को पुलिस ने तत्काल गिरफ्तार कर लिया, जबकि दो आरोपी परीक्षा केंद्रों से फरार हो गए। सभी के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है।
विज्ञापन संख्या 01/2022 के अंतर्गत आयोजित टीजीटी परीक्षा के 15 विषयों में से बुधवार को आठ विषयों की लिखित परीक्षा दो पालियों में हुई। पहली पाली में सामाजिक विज्ञान, शारीरिक शिक्षा, विज्ञान और उर्दू तथा दूसरी पाली में हिंदी, गणित, कृषि और संगीत गायन विषय की परीक्षा आयोजित की गई। परीक्षा प्रदेश के 36 जिलों के 514 और 508 परीक्षा केंद्रों पर कराई गई। परीक्षा की निगरानी आयोग मुख्यालय में स्थापित एआई इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड रूम से की गई। आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार, सदस्यगण, सचिव, परीक्षा नियंत्रक और अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में सभी परीक्षा केंद्रों पर लगे एआई कैमरों के माध्यम से अभ्यर्थियों की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी गई। जांच के दौरान पहली पाली में लखनऊ, बरेली और चित्रकूट में दो-दो तथा जौनपुर और मिर्जापुर में एक-एक फर्जी अभ्यर्थी पकड़ा गया। दूसरी पाली में लखनऊ में दो और हाथरस में एक प्रतिरूपण का मामला सामने आया। सभी मामलों में पुलिस और प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई की।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
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15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
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