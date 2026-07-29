UP TGT Cut Off 2022: शिक्षा सेवा चयन आयोग ने जारी की कटऑफ, हिंदी में UR, EWS और OBC की मेरिट समान

उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (टीजीटी) परीक्षा-2022 के परिणाम के साथ ही बालक और बालिका वर्ग का विषयवार कटऑफ भी जारी कर दिया है। आयोग की ओर से जारी 14 विषयों की कटऑफ सूची में कई विषयों में अलग-अलग श्रेणियों के अंक समान रहे हैं।

उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (टीजीटी) परीक्षा-2022 के परिणाम के साथ ही बालक और बालिका वर्ग का विषयवार कटऑफ भी जारी कर दिया है। आयोग की ओर से जारी 14 विषयों की कटऑफ सूची में कई विषयों में अलग-अलग श्रेणियों के अंक समान रहे हैं। हिंदी विषय में बालक और बालिका दोनों वर्गों में अनारक्षित, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी श्रेणी का कटऑफ 484 अंक है।

बालिका वर्ग के कटऑफ वहीं, बालिका वर्ग के संस्कृत विषय में सामान्य, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी श्रेणी का कटऑफ 491.904 अंक रहा, जबकि एससी और एसटी श्रेणी का कटऑफ 483.840 अंक रहा। बालिका वर्ग में कला विषय में भी सामान्य, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वर्ग का कटऑफ 476 अंक रहा। बालक वर्ग में कॉमर्स विषय का कटऑफ सबसे अधिक रहा। इसमें अनारक्षित वर्ग का कटऑफ 492 अंक, ईडब्ल्यूएस का 488 और ओबीसी वर्ग का कटऑफ 480 अंक दर्ज किया गया। संस्कृत विषय में सामान्य वर्ग बालक वर्ग का कटऑफ 491.904 अंक है।

गणित विषय में बालक वर्ग का सामान्य कटऑफ 456 अंक रहा, जबकि बालिका वर्ग में 452 अंक रहा। सामाजिक विज्ञान में बालक वर्ग का सामान्य कटऑफ 404 और बालिका वर्ग का 400 अंक रहा। जीव विज्ञान में बालक वर्ग का सामान्य कटऑफ 440 और बालिका वर्ग का 432 है। विज्ञान विषय में बालक वर्ग का कटऑफ 362.880 है। बालिका वर्ग के 342.720 अंक से अधिक है। कृषि विषय केवल बालक वर्ग में शामिल था, जिसमें सामान्य वर्ग का कटऑफ 460 अंक रहा।

आगे क्या होगा जिन 14 विषयों का रिजल्ट घोषित हो चुका है, उनके चयनित अभ्यर्थियों को जल्द ही कॉलेज आवंटन और नियुक्ति पत्र जारी करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। वहीं, अंग्रेजी विषय के अभ्यर्थियों को हाईकोर्ट के अंतिम फैसले का इंतजार करना होगा। आयोग के अधिवक्ताओं ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा है और जैसे ही कोर्ट का फैसला आएगा, उसके बाद अंग्रेजी विषय का परिणाम भी जारी कर दिया जाएगा।