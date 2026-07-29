UP TGT Cut Off 2022: शिक्षा सेवा चयन आयोग ने जारी की कटऑफ, हिंदी में UR, EWS और OBC की मेरिट समान
उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (टीजीटी) परीक्षा-2022 के परिणाम के साथ ही बालक और बालिका वर्ग का विषयवार कटऑफ भी जारी कर दिया है। आयोग की ओर से जारी 14 विषयों की कटऑफ सूची में कई विषयों में अलग-अलग श्रेणियों के अंक समान रहे हैं।
उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (टीजीटी) परीक्षा-2022 के परिणाम के साथ ही बालक और बालिका वर्ग का विषयवार कटऑफ भी जारी कर दिया है। आयोग की ओर से जारी 14 विषयों की कटऑफ सूची में कई विषयों में अलग-अलग श्रेणियों के अंक समान रहे हैं। हिंदी विषय में बालक और बालिका दोनों वर्गों में अनारक्षित, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी श्रेणी का कटऑफ 484 अंक है।
बालिका वर्ग के कटऑफ
वहीं, बालिका वर्ग के संस्कृत विषय में सामान्य, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी श्रेणी का कटऑफ 491.904 अंक रहा, जबकि एससी और एसटी श्रेणी का कटऑफ 483.840 अंक रहा। बालिका वर्ग में कला विषय में भी सामान्य, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वर्ग का कटऑफ 476 अंक रहा। बालक वर्ग में कॉमर्स विषय का कटऑफ सबसे अधिक रहा। इसमें अनारक्षित वर्ग का कटऑफ 492 अंक, ईडब्ल्यूएस का 488 और ओबीसी वर्ग का कटऑफ 480 अंक दर्ज किया गया। संस्कृत विषय में सामान्य वर्ग बालक वर्ग का कटऑफ 491.904 अंक है।
गणित विषय में बालक वर्ग का सामान्य कटऑफ 456 अंक रहा, जबकि बालिका वर्ग में 452 अंक रहा। सामाजिक विज्ञान में बालक वर्ग का सामान्य कटऑफ 404 और बालिका वर्ग का 400 अंक रहा। जीव विज्ञान में बालक वर्ग का सामान्य कटऑफ 440 और बालिका वर्ग का 432 है। विज्ञान विषय में बालक वर्ग का कटऑफ 362.880 है। बालिका वर्ग के 342.720 अंक से अधिक है। कृषि विषय केवल बालक वर्ग में शामिल था, जिसमें सामान्य वर्ग का कटऑफ 460 अंक रहा।
आगे क्या होगा
जिन 14 विषयों का रिजल्ट घोषित हो चुका है, उनके चयनित अभ्यर्थियों को जल्द ही कॉलेज आवंटन और नियुक्ति पत्र जारी करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। वहीं, अंग्रेजी विषय के अभ्यर्थियों को हाईकोर्ट के अंतिम फैसले का इंतजार करना होगा। आयोग के अधिवक्ताओं ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा है और जैसे ही कोर्ट का फैसला आएगा, उसके बाद अंग्रेजी विषय का परिणाम भी जारी कर दिया जाएगा।
प्रवक्ता भर्ती के चयनित अभ्यर्थियों को हुआ संस्था आवंटन
उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने प्रवक्ता भर्ती के चयनित अभ्यर्थियों का संस्था आवंटन मंगलवार को जारी कर दिया। आयोग ने इसकी जानकारी अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड की है। प्रवक्ता के 624 पदों के लिए 18 विषयों की लिखित परीक्षा नौ और 10 मई 2026 को आयोजित की गई थी। लिखित परीक्षा का परिणाम दो जून को घोषित हुआ था। सफल अभ्यर्थियों का साक्षात्कार 15 से 27 जून तक आयोजित किया गया। साक्षात्कार के बाद चयनित अभ्यर्थियों का परिणाम सात जुलाई को जारी किया गया था। इसके बाद माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नियमावली के प्रावधानों के अनुसार संस्था आवंटन की प्रक्रिया पूरी की गई। चयनित अभ्यर्थी अब आवंटित संस्थानों में कार्यभार ग्रहण कर सकेंगे।
लेखक के बारे मेंDheeraj Pal
संक्षिप्त विवरण:
धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।
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