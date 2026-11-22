पी में चल रहे सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक (टीजीटी) के 17735 पदों पर भर्ती के आवेदन की आखिरी तारीख बढ़ा दी गई है। इच्छुक और पात्र अभ्यर्थी अब 28 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इससे पहले आवेदन की आखिरी तारीख 23 नवंबर थी।

अगर आप उत्तर प्रदेश में सरकारी शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए एक बड़ी अपडेट सामने आई है। यूपी में चल रहे सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक (टीजीटी) के 17735 पदों पर भर्ती के आवेदन की आखिरी तारीख बढ़ा दी गई है। इच्छुक और पात्र अभ्यर्थी अब 28 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इससे पहले आवेदन की आखिरी तारीख 23 नवंबर को ही निर्धारित थी। बता दें कि हाईकोर्ट के आदेश पर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने आवेदन की अंतिम तिथि पांच दिन बढ़ा दी है।

फॉर्म में सुधार का मिलेगा मौका ऑनलाइन आवेदन में संशोधन के लिए अभ्यर्थियों को 30 नवंबर तक का मौका दिया गया है। परीक्षा 23 और 24 दिसंबर को प्रस्तावित है। इस भर्ती के लिए आयोग ने 23 अक्टूबर को विज्ञापन जारी किया था और ऑनलाइन पंजीकरण (ओटीआर) और आवेदन 24 अक्तूबर से शुरू हुए थे। उपसचिव संजय कुमार सिंह के अनुसार विज्ञापन की अन्य नियम, शर्तें एवं विवरण यथावत रहेंगे।

क्यों बढ़ाई गई तिथि हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति जस्टिस मंजूरानी चौहान की एकलपीठ ने आशुतोष मिश्रा व 156 अन्य और कौशल किशोर विश्वकर्मा व 100 अन्य याचिकाओं की सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से स्नातक करने वाले सैकड़ों अभ्यर्थियों को राहत देते हुए टीजीटी के आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाने के निर्देश दिए थे।

पहले ओटीआर फिर भर सकेंगे आवेदन फॉर्म आयोग ने साफ किया है कि टीजीटी भर्ती के लिए आवेदन करने से पहले अभ्यर्थियों को वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी ओटीआर की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। ओटीआर पूरा होने के बाद ही वे भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता और पात्रता से जुड़ी अलग-अलग व्यक्तिगत सलाह नहीं दी जाएगी। उम्मीदवारों को विस्तृत विज्ञापन और निर्देश पुस्तिका पढ़कर ही अपनी पात्रता सुनिश्चित करनी होगी। ऐसे में आयोग ने अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना समय रहते आयोग के पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराएं और सावधानीपूर्वक आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करें।

टीजीटी भर्ती परीक्षा पैटर्न कुल प्रश्न: 120 बहुविकल्पीय प्रश्न

प्रश्न विभाजन: 30 प्रश्न सामान्य ज्ञान तथा 90 प्रश्न संबंधित विषय पर आधारित होंगे।

अंक योजना: प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे (कुल 360 अंक)।

समय अवधि: 2 घंटे।

नेगेटिव मार्किंग : हां, प्रत्येक गलत या एकाधिक उत्तर देने पर 1 अंक घटाया जाएगा।

भाषा माध्यम: प्रश्न-पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होगा (भाषा विषयों को छोड़कर)।

चयन प्रक्रिया :

लिखित परीक्षा (360 अंक): TGT पद के लिए चयन केवल लिखित परीक्षा की मेरिट सूची के आधार पर होगा (इसमें साक्षात्कार नहीं है)।

डीवी: लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा।