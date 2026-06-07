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UP TGT Answer Key 2026, Direct Link: यूपी टीजीटी आंसर-की upessc.up.gov.in पर जारी, डाउनलोड लिंक

Prachi लाइव हिन्दुस्तान
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UPESSC TGT Answer Key 2026: उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने यूपी टीजीटी भर्ती परीक्षा 2026 की आंसर-की जारी कर दी है। छात्रों को 12जून 2026 तक अपनी आपत्तियां ऑनलाइन सबमिट करने का समय दिया गया है।

UP TGT Answer Key 2026, Direct Link: यूपी टीजीटी आंसर-की upessc.up.gov.in पर जारी, डाउनलोड लिंक

UP TGT Answer Key 2026: उत्तर प्रदेश में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (TGT) बनने की दौड़ में शामिल हजारों अभ्यर्थियों के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण और बड़ी खबर सामने आई है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने यूपी टीजीटी भर्ती परीक्षा 2026 की आंसर-की आधिकारिक तौर पर जारी कर दी है। इसके साथ ही आयोग ने उन उम्मीदवारों के लिए आपत्ति दर्ज करने का ऑनलाइन लिंक भी एक्टिव कर दिया है, जिन्हें किसी प्रश्न या उत्तर पर कोई संदेह है। आंसर-की जारी होने के बाद अब अभ्यर्थी अपने उत्तरों का मिलान कर सकते हैं और मुख्य परिणाम से पहले अपने संभावित स्कोर का अंदाजा लगा सकते हैं।

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ऐसे डाउनलोड करें यूपी टीजीटी आंसर-की

आयोग के आधिकारिक पोर्टल पर आंसर-की का लिंक लाइव कर दिया गया है। छात्र नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपनी आंसर-की डाउनलोड कर सकते हैं:

स्टेप 1: सबसे पहले अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

स्टेप 2: होमपेज पर "UP TGT Recruitment Exam 2026 Provisional Answer Key" के नोटिफिकेशन लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3: अब आपके सामने एक नया पेज खुलेगा, जहां आपको अपना रोल नंबर और पासवर्ड या जन्म तिथि दर्ज करके लॉगिन करना होगा।

स्टेप 4: लॉगिन करते ही आपकी स्क्रीन पर रिस्पॉन्स शीट और प्रोविजनल आंसर-की पीडीएफ फॉर्मेट में दिखाई देगी।

स्टेप 5: इसे डाउनलोड कर लें और अपने सेट के अनुसार सभी प्रश्नों के उत्तरों का मिलान अच्छे से करें।

UP TGT Answer Key 2026 Direct Link

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उत्तरों पर आपत्ति दर्ज करने का क्या है पूरा नियम?

यदि किसी छात्र को लगता है कि आयोग द्वारा जारी आंसर-की में किसी प्रश्न का उत्तर गलत दिया गया है, तो वे इसके खिलाफ ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। आपत्ति दर्ज करते समय अभ्यर्थियों को अपने दावे के समर्थन में एक वैलिड और प्रामाणिक स्रोत (जैसे एनसीईआरटी या प्रामाणिक किताबें) या डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। बिना किसी ठोस सबूत के दर्ज की गई आपत्तियों पर आयोग विचार नहीं करेगा।

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आपत्ति दर्ज करने का लिंक केवल एक निश्चित समय सीमा के लिए ही एक्टिव रहेगा। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि 12जून 2026 का इंतजार किए बिना समय रहते अपनी आपत्तियां ऑनलाइन सबमिट कर दें। सभी उम्मीदवारों से प्राप्त आपत्तियों की समीक्षा आयोग के विशेषज्ञों की एक टीम द्वारा की जाएगी। यदि कोई आपत्ति सही पाई जाती है, तो आंसर-की में सुधार किया जाएगा और उसके बाद ही फाइनल आंसर-की और मुख्य परीक्षा का रिजल्ट घोषित किया जाएगा।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

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