UP TGT Admit Card 2026 जारी, 3 और 4 जून को होगी परीक्षा, admitcards.upessc.org से ऐसे करें डाउनलोड
UP TGT Admit Card 2026 जारी हो गया है। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। जानिए परीक्षा तिथि, शिफ्ट टाइमिंग, डाउनलोड प्रक्रिया और जरूरी दिशा-निर्देश।
up tgt admit card 2026 released , up tgt admit card 2026 out : उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने यूपी प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (UP TGT) भर्ती परीक्षा 2026 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। जिन अभ्यर्थियों ने इस भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन किया था, वे अब अपना प्रवेश पत्र आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा में शामिल होने के लिए एडमिट कार्ड सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक है, इसलिए उम्मीदवारों को इसे समय रहते डाउनलोड कर लेना चाहिए।
कब आयोजित होगी UP TGT परीक्षा 2026
आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार यूपी टीजीटी भर्ती परीक्षा 3 जून और 4 जून 2026 को आयोजित की जाएगी। दोनों दिनों में परीक्षा दो शिफ्टों में होगी। सुबह की शिफ्ट का समय सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक निर्धारित किया गया है। वहीं दूसरी शिफ्ट दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक चलेगी। अभ्यर्थियों को अपने विषय और परीक्षा शिफ्ट की जानकारी एडमिट कार्ड तथा आधिकारिक सूचना में अवश्य जांच लेनी चाहिए।
एडमिट कार्ड डाउनलोड करना क्यों है जरूरी
एडमिट कार्ड केवल परीक्षा केंद्र में प्रवेश का माध्यम नहीं है, बल्कि इसमें उम्मीदवार से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां भी दर्ज होती हैं। परीक्षा केंद्र, रिपोर्टिंग समय, रोल नंबर और परीक्षा की शिफ्ट जैसी जानकारी इसी दस्तावेज में उपलब्ध रहती है। यदि किसी अभ्यर्थी के पास परीक्षा के दिन वैध एडमिट कार्ड नहीं होगा तो उसे परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे प्रवेश पत्र की एक से अधिक प्रिंट कॉपी अपने पास रखें।
ऐसे डाउनलोड करें UP TGT Admit Card 2026
अभ्यर्थी नीचे दिए गए आसान चरणों का पालन करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।
- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट upessc.ip.gov.in पर जाएं।
- होमपेज पर दिखाई दे रहे “UP TGT Admit Card 2026” लिंक पर क्लिक करें।
- अपना लॉगिन विवरण दर्ज करें।
- सबमिट बटन पर क्लिक करें।
- स्क्रीन पर एडमिट कार्ड दिखाई देगा।
- इसे डाउनलोड करें और भविष्य के उपयोग के लिए प्रिंट निकाल लें।
एडमिट कार्ड में किन जानकारियों की जांच करें
प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के बाद उम्मीदवारों को उसमें दर्ज सभी जानकारियों का सावधानीपूर्वक मिलान करना चाहिए। किसी भी प्रकार की त्रुटि मिलने पर तुरंत संबंधित अधिकारियों से संपर्क करना आवश्यक है। विशेष रूप से इन जानकारियों की जांच जरूर करें -
- उम्मीदवार का नाम
- रोल नंबर
- परीक्षा तिथि
- रिपोर्टिंग समय
- परीक्षा शिफ्ट
- रीक्षा केंद्र का पूरा पता
गलत जानकारी होने पर परीक्षा के दिन परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
परीक्षा केंद्र पर क्या लेकर जाना होगा
परीक्षा केंद्र में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड के साथ एक वैध फोटो पहचान पत्र भी साथ रखना होगा। पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस का उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा उम्मीदवारों को एक हालिया पासपोर्ट आकार का फोटो भी साथ रखने की सलाह दी गई है। परीक्षा केंद्र पर दस्तावेजों की जांच के दौरान इसकी आवश्यकता पड़ सकती है।
समय से पहले पहुंचना होगा परीक्षा केंद्र
आयोग ने उम्मीदवारों को निर्धारित रिपोर्टिंग समय से पहले परीक्षा केंद्र पहुंचने की सलाह दी है। अंतिम समय में ट्रैफिक, दस्तावेज जांच या अन्य कारणों से देरी होने पर प्रवेश में समस्या आ सकती है। इसलिए अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र का स्थान पहले से देख लेना चाहिए और यात्रा की योजना उसी अनुसार बनानी चाहिए। कई उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र उनके गृह जिले से अलग स्थान पर भी आवंटित किया जा सकता है।
एडमिट कार्ड पर दिए गए निर्देश जरूर पढ़ें
परीक्षा में शामिल होने से पहले एडमिट कार्ड पर छपे सभी दिशा-निर्देशों को ध्यान से पढ़ना जरूरी है। प्रवेश पत्र में उन वस्तुओं की सूची भी दी जाती है जिन्हें परीक्षा केंद्र के अंदर ले जाने की अनुमति नहीं होती। मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और अन्य प्रतिबंधित वस्तुओं को लेकर जाने पर अभ्यर्थी के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। इसलिए परीक्षा से पहले सभी नियमों और निर्देशों को अच्छी तरह समझ लेना आवश्यक है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव