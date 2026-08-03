UP TGT 2026: स्पेशल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एडमिट कार्ड जारी, रिपोर्टिंग डिटेल्स
आयोग के अनुसार, विशेष दस्तावेज सत्यापन 10 अगस्त 2026 को आयोजित किया जाएगा। केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को इस प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति होगी, जिनके नाम आयोग द्वारा जारी सूची में शामिल हैं।
उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) ने UP TGT 2026 की विशेष दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। बता दें कि जो अभ्यर्थी पहले चरण के दस्तावेज सत्यापन में किसी कारणवश शामिल नहीं हो सके थे, उन्हें इस विशेष सत्यापन प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर दिया गया है। पात्र उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upessc.up.gov.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।
कब होगा सत्यापन
आयोग के अनुसार, विशेष दस्तावेज सत्यापन 10 अगस्त 2026 को आयोजित किया जाएगा। केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को इस प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति होगी, जिनके नाम आयोग द्वारा जारी सूची में शामिल हैं। इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे पहले सूची में अपना नाम सुनिश्चित करें और निर्धारित तिथि पर सभी आवश्यक मूल दस्तावेजों के साथ सत्यापन केंद्र पर समय से पहुंचें।
UP TGT 2026 स्पेशल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एडमिट कार्ड ऐसे करें डाउनलोड
उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं:
सबसे पहले UPESSC की आधिकारिक वेबसाइट upessc.up.gov.in पर जाएं।
होमपेज पर "UP TGT Special Document Verification Admit Card 2026" लिंक पर क्लिक करें।
2. अब मांगी गई लॉगिन जानकारी (जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्मतिथि आदि) दर्ज करें।
3. सभी विवरण भरने के बाद Submit बटन पर क्लिक करें।
4. स्क्रीन पर आपका एडमिट कार्ड दिखाई देगा।
5. एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और भविष्य की आवश्यकता के लिए उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें।
UP TGT 2026 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जरूरी दस्तावेज
अभ्यर्थियों को 10 अगस्त 2026 को अपने एडमिट कार्ड में दिए गए समय और सत्यापन केंद्र पर पहुंचना होगा। उन्हें निम्नलिखित मूल दस्तावेजों के साथ उनकी स्व-प्रमाणित (फोटोकॉपी) प्रतियां भी ले जानी होंगी:
UP TGT 2026 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एडमिट कार्ड की प्रिंटेड कॉपी
शैक्षणिक योग्यता से संबंधित सभी प्रमाणपत्र और अंकतालिकाएं
सरकार द्वारा जारी वैध फोटो पहचान पत्र (ID Proof)
आरक्षण से संबंधित प्रमाणपत्र (SC/ST/OBC/EWS/PwD आदि), यदि लागू हो
UPESSC द्वारा मांगे गए अन्य आवश्यक दस्तावेज
UP TGT 2026 भर्ती से जुड़ी अहम जानकारी
UP TGT 2026 की लिखित परीक्षा 3 और 4 जून 2026 को आयोजित की गई थी। यह परीक्षा 15 विषयों के लिए आयोजित हुई थी। इस भर्ती अभियान के तहत 3,539 प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (TGT) पदों पर भर्ती की जा रही है। दस्तावेज सत्यापन का पहला चरण 9 जुलाई से 17 जुलाई 2026 तक आयोजित किया गया था, जबकि अंतिम परिणाम 28 जुलाई 2026 को घोषित किया गया। अब पहले चरण में अनुपस्थित रहे पात्र अभ्यर्थियों के लिए 10 अगस्त को विशेष दस्तावेज सत्यापन का अवसर दिया जा रहा है।
लेखक के बारे मेंDheeraj Pal
संक्षिप्त विवरण:
धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।
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