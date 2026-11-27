up tgt 2026: इच्छुक और पात्र अभ्यर्थी बिना देरी किए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग यानी यूपीईएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट upessc.up.gov.in पर जाकर फौरन अप्लाई कर दें। हाल ही में आयोग ने आवेदन की तारीख को बढ़ाया था। इससे पहले आवेदन की आखिरी तारीख 23 नवंबर को ही निर्धारित थी।

अगर आप उत्तर प्रदेश में सरकारी शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए है। यूपी में चल रहे सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक (टीजीटी) के 17735 पदों पर भर्ती के आवेदन की आखिरी तारीख कल यानी 27 नवंबर 2026 है। इच्छुक और पात्र अभ्यर्थी बिना देरी किए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग यानी यूपीईएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट upessc.up.gov.in पर जाकर फौरन अप्लाई कर दें। हाल ही में आयोग ने आवेदन की तारीख को बढ़ाया था। इससे पहले आवेदन की आखिरी तारीख 23 नवंबर को ही निर्धारित थी। इसके बाद हाईकोर्ट के आदेश पर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने आवेदन की अंतिम तिथि पांच दिन बढ़ा दी थी।

क्यों बढ़ाई गई तिथि हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति जस्टिस मंजूरानी चौहान की एकलपीठ ने आशुतोष मिश्रा व 156 अन्य और कौशल किशोर विश्वकर्मा व 100 अन्य याचिकाओं की सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से स्नातक करने वाले सैकड़ों अभ्यर्थियों को राहत देते हुए टीजीटी के आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाने के निर्देश दिए थे।

करेक्शन डेट ऑनलाइन आवेदन में संशोधन के लिए अभ्यर्थियों को 30 नवंबर तक का मौका दिया गया है। परीक्षा 23 और 24 दिसंबर को प्रस्तावित है। इस भर्ती के लिए आयोग ने 23 अक्टूबर को विज्ञापन जारी किया था और ऑनलाइन पंजीकरण (ओटीआर) और आवेदन 24 अक्टूब से शुरू हुए थे। उपसचिव संजय कुमार सिंह के अनुसार विज्ञापन की अन्य नियम, शर्तें एवं विवरण यथावत रहेंगे।

ओटीआर अनिवार्य आयोग ने साफ किया है कि टीजीटी भर्ती के लिए आवेदन करने से पहले अभ्यर्थियों को वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी ओटीआर की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। ओटीआर पूरा होने के बाद ही वे भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता और पात्रता से जुड़ी अलग-अलग व्यक्तिगत सलाह नहीं दी जाएगी। उम्मीदवारों को विस्तृत विज्ञापन और निर्देश पुस्तिका पढ़कर ही अपनी पात्रता सुनिश्चित करनी होगी। ऐसे में आयोग ने अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना समय रहते आयोग के पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराएं और सावधानीपूर्वक आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करें।

OTR रजिस्ट्रेशन करें: वेबसाइट पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) के विकल्प पर क्लिक करें और मांगी गई जानकारी भरकर रजिस्ट्रेशन पूरा करें।

लॉगिन करें: OTR पूरा होने के बाद अपनी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स की मदद से पोर्टल पर लॉगिन करें।

आवेदन फॉर्म भरें: विज्ञापन संख्या 07/2026 के तहत UP TGT भर्ती का आवेदन फॉर्म खोलें और मांगी गई जानकारी दर्ज करें।

फीस जमा करें: अपनी व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी जांचने के बाद निर्धारित आवेदन शुल्क जमा करें।

फॉर्म सबमिट करें: सभी जानकारियां सही होने पर फॉर्म फाइनल सबमिट कर दें। इसके बाद कन्फर्मेशन पेज या आवेदन की रसीद डाउनलोड करके अपने पास सुरक्षित रख लें।

दिसंबर में होगी टीजीटी भर्ती परीक्षा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने टीजीटी भर्ती परीक्षा की तारीखें भी घोषित कर दी हैं। परीक्षा 23 और 24 दिसंबर 2026 को आयोजित की जाएगी। ऐसे में आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास परीक्षा की तैयारी के लिए सीमित समय होगा। ऐसे में उम्मीदवारों को परीक्षा पैटर्न जान लेना बेहद जरूरी है।

टीजीटी भर्ती परीक्षा पैटर्न कुल प्रश्न: 120 बहुविकल्पीय प्रश्न

प्रश्न विभाजन: 30 प्रश्न सामान्य ज्ञान और 90 प्रश्न संबंधित विषय पर आधारित होंगे।

अंक योजना: प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे (कुल 360 अंक)।

समय अवधि: 2 घंटे।

नेगेटिव मार्किंग : हां, प्रत्येक गलत या एकाधिक उत्तर देने पर 1 अंक घटाया जाएगा।

भाषा माध्यम: प्रश्न-पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होगा (भाषा विषयों को छोड़कर)।

चयन प्रक्रिया :

लिखित परीक्षा (360 अंक): TGT पद के लिए चयन केवल लिखित परीक्षा की मेरिट सूची के आधार पर होगा (इसमें साक्षात्कार नहीं है)।

डीवी: लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा।