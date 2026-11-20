UP TET 2026: उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग यानी यूपीईएसएससी ने उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (UPTET) 2026 को लेकर शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक, यूपी टीईटी 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया 24 नवंबर से शुरू हो जाएगी।

यूपी टीईटी 2026 का शॉर्ट नोटिस जारी

उत्तर प्रदेश में शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अहम खबर है। दरअसल, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग यानी यूपीईएसएससी ने उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (UPTET) 2026 को लेकर शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक, यूपी टीईटी 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया 24 नवंबर से शुरू हो जाएगी। इसी दिन आयोग यूपीटीईटी परीक्षा का विस्तृत नोटिफिकेशन भी जारी करेगा। फिलहाल, आयोग ने शॉर्ट नोटिफिकेशन में कई अहम जानकारियां दी है। UPTET 2026 का आयोजन 26 और 27 फरवरी 2027 को किया जाएगा। अभ्यर्थियों को आवेदन फॉर्म भरने से पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) कराना अनिवार्य होगा। बता दें कि यह परीक्षा उन अभ्यर्थियों के लिए है, जो उत्तर प्रदेश के सरकारी और मान्यता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक शिक्षक बनने की पात्रता हासिल करना चाहते हैं।

UPTET 2026: महत्वपूर्ण तारीखें UPESSC ने आवेदन से लेकर परीक्षा तक का शेड्यूल जारी कर दिया है। अभ्यर्थी इन तारीखों को ध्यान में रखकर अपनी तैयारी और आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।

कार्यक्रम- तारीख शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी- 18 नवंबर 2026

विस्तृत नोटिफिकेशन जारी- 24 नवंबर 2026

ऑनलाइन आवेदन शुरू- 24 नवंबर 2026

आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख- 23 दिसंबर 2026

आवेदन में सुधार की अंतिम तारीख- 27 दिसंबर 2026

ओटीआर की व्यवस्था लागू UPTET 2026 के लिए आवेदन करने से पहले अभ्यर्थियों को वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) पूरा करना होगा। आयोग ने आवेदन प्रक्रिया में OTR अनिवार्य किया है। ऐसे में उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन शुरू होने का इंतजार किए बिना आधिकारिक वेबसाइट upessc.up.gov.in पर जाकर OTR रजिस्ट्रेशन पूरा कर लें। इससे आवेदन प्रक्रिया शुरू होते ही वे आसानी से अपना फॉर्म भर सकेंगे।

दो पेपर में होगी परीक्षा, जानें किसके लिए कौन सा पेपर UPTET में अभ्यर्थियों को उनकी शिक्षण स्तर की पसंद के आधार पर दो पेपर में शामिल होने का मौका मिलेगा। पेपर-1 उन अभ्यर्थियों के लिए होगा, जो कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाना चाहते हैं। वहीं, पेपर-2 कक्षा 6 से 8 तक शिक्षक बनने की पात्रता के लिए आयोजित किया जाएगा। जो अभ्यर्थी दोनों स्तरों पर पढ़ाने की पात्रता हासिल करना चाहते हैं, वे दोनों पेपर दे सकते हैं।

UPTET 2026: कौन कर सकता है आवेदन? UPTET 2026 के लिए कोई अधिकतम आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। हालांकि, अभ्यर्थियों को आवेदन के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता पूरी करनी होगी।

पेपर-1 (कक्षा 1 से 5) के लिए योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक और दो वर्षीय BTC या D.El.Ed. होना चाहिए। संबंधित कोर्स पूरा कर चुके या अंतिम वर्ष में शामिल अभ्यर्थी भी पात्रता के दायरे में होंगे। न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ 12वीं पास और चार वर्षीय B.El.Ed. कोर्स पूरा किया हो या उसमें अध्ययनरत हों।

पेपर-2 (कक्षा 6 से 8) के लिए योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक और दो वर्षीय BTC या D.El.Ed. होना चाहिए। कोर्स के अंतिम वर्ष में शामिल अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं। ग्रेजुएशन के साथ B.Ed. की डिग्री होनी चाहिए। B.Ed. पूरा कर चुके या अंतिम वर्ष में पढ़ाई कर रहे अभ्यर्थी भी पात्र हो सकते हैं।

वैकल्पिक योग्यता के तौर पर 12वीं में कम से कम 50 प्रतिशत अंक और चार वर्षीय B.El.Ed., B.A.-B.Ed. या B.Sc.-B.Ed. कोर्स होना चाहिए या अभ्यर्थी उसमें अध्ययनरत होना चाहिए।

UPTET 2026 परीक्षा पैटर्न UPTET के दोनों पेपर में 150-150 बहुविकल्पीय सवाल पूछे जाएंगे। हर प्रश्न एक अंक का होगा। परीक्षा पूरी करने के लिए अभ्यर्थियों को 2 घंटे 30 मिनट यानी 150 मिनट का समय मिलेगा। खास बात यह है कि गलत जवाब देने पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी।

पेपर-1 में ये विषय होंगे: बाल विकास एवं शिक्षण विधियां

हिंदी

अंग्रेजी, उर्दू या संस्कृत

गणित

पर्यावरण अध्ययन

पेपर-2 में ये विषय होंगे:

बाल विकास एवं शिक्षण विधियां

हिंदी

अंग्रेजी, उर्दू या संस्कृत

गणित एवं विज्ञान और सामाजिक अध्ययन

UPTET 2026 आवेदन शुल्क कितना होगा? आयोग ने फिलहाल UPTET 2026 के शॉर्ट विज्ञापन के लिए श्रेणीवार आवेदन शुल्क की घोषणा नहीं की है। फीस का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा। सामान्य, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए शुल्क की जानकारी 24 नवंबर को जारी होने वाले विस्तृत विज्ञापन में मिलेगी।

पिछले UPTET नोटिफिकेशन के हिसाब से देखें, तो इस प्रकार कटेगरी वाइफ आवेदन शुल्क था-

श्रेणी- आवेदन शुल्क सामान्य- 1000 रुपये

ओबीसी- 1000 रुपये

ईडब्ल्यूएस- 1000 रुपये

एससी/ एसटी- 500 रुपये

दिव्यांग- 300 रुपये