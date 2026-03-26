यूपी टीईटी 2026 में बड़ा बदलाव, अब EWS अभ्यर्थियों को भी मिलेगा आरक्षण का फायदा
यूपी टीईटी 2026 में पहली बार EWS वर्ग को आरक्षण मिलेगा। जानिए पासिंग मार्क्स, नई गाइडलाइन और इस बार परीक्षा में क्या बदला है।
अगर आप यूपी टीईटी 2026 की तैयारी कर रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए बड़ी राहत लेकर आई है। इस बार सरकार ने ऐसा बदलाव किया है, जिसका इंतजार हजारों अभ्यर्थी लंबे समय से कर रहे थे। अब आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS के उम्मीदवारों को भी आरक्षण का फायदा मिलेगा, जिससे उनकी राह थोड़ी आसान हो जाएगी। यूपी टीईटी के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब EWS वर्ग को आरक्षण के दायरे में शामिल किया गया है। 20 मार्च को जारी गाइडलाइन में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने साफ कर दिया है कि अब यह वर्ग भी अन्य आरक्षित श्रेणियों की तरह लाभ उठाएगा। अब तक EWS अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग में ही गिना जाता था, जिससे उन्हें ज्यादा अंक लाने की जरूरत पड़ती थी। लेकिन इस बार नियम बदलने से उनके लिए प्रतिस्पर्धा थोड़ी संतुलित हो जाएगी।
पासिंग मार्क्स में क्या है नया नियम
इस बार पास होने के लिए अलग अलग श्रेणियों के लिए अलग मानक तय किए गए हैं। सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को कुल 150 अंकों में से कम से कम 90 अंक यानी 60 प्रतिशत लाना होगा। वहीं SC, ST, OBC, EWS, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित, भूतपूर्व सैनिक और दिव्यांग वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए यह सीमा घटाकर 55 प्रतिशत कर दी गई है। यानी उन्हें 150 में से 82 अंक लाने होंगे।
रिजल्ट और मार्क्स कैसे मिलेंगे
परीक्षा देने वाले सभी अभ्यर्थियों के अंकों का पूरा विवरण आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। इससे छात्रों को पारदर्शिता के साथ अपना स्कोर देखने और समझने में आसानी होगी।
2021 में नहीं मिला था यह लाभ
दिलचस्प बात यह है कि 2021 में हुई यूपी टीईटी परीक्षा में EWS वर्ग को यह सुविधा नहीं दी गई थी। जबकि केंद्र सरकार ने जनवरी 2019 में और उत्तर प्रदेश सरकार ने फरवरी 2019 में ही EWS आरक्षण लागू कर दिया था। इसके बावजूद उस समय टीईटी में इसे शामिल नहीं किया गया था, जिसे लेकर कई बार सवाल भी उठे।
अभ्यर्थियों के लिए क्यों अहम है यह फैसला
यह बदलाव उन छात्रों के लिए खास मायने रखता है, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं लेकिन सामान्य वर्ग में आने के कारण ज्यादा दबाव झेलते थे। अब उन्हें भी थोड़ी राहत मिलेगी और उनके चयन की संभावना बढ़ेगी।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
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- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव