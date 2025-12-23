UP TET 2025 Postponed : यूपी टीईटी परीक्षा स्थगित; नई तारीखें जल्द, 15 लाख अभ्यर्थियों को झटका?

संक्षेप: UP TET 2025 Postponed : यूपी टीईटी (UP TET) परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। नई तारीखों की घोषणा जल्द ही की जाएगी। प्रवक्ता (PGT) और प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (TGT) भर्ती परीक्षाओं के कार्यक्रम भी जल्द जारी किए जाएंगे।

UP TET 2025 Postponed : उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष और पूर्व डीजीपी प्रशांत कुमार ने कार्यभार संभालते ही एक बड़ा निर्णय लिया है। मंगलवार को आयोग की अपनी पहली बैठक के दौरान, उन्होंने आगामी 29 और 30 जनवरी को होने वाली यूपी टीईटी (UP TET) परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता और सुचिता बनाए रखने के लिए एक वार्षिक कैलेंडर तैयार किया जाए। इसके अलावा, प्रवक्ता (PGT) और प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (TGT) भर्ती परीक्षाओं के कार्यक्रम भी जल्द जारी किए जाएंगे।

क्यों टाली गई परीक्षा? आयोग ने इस परीक्षा को रद्द करने का फैसला प्रशासनिक और तकनीकी कारणों से लिया है। हालांकि, आधिकारिक तौर पर अभी कारणों का विस्तृत विवरण नहीं दिया गया है। नई तारीखों की घोषणा जल्द ही की जाएगी। गौरतलब है कि यह परीक्षा साल 2022 के बाद पहली बार आयोजित होने जा रही थी, जिसका लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। प्रशांत कुमार के इस अचानक लिए गए फैसले से प्रदेश के 15 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं, जो महीनों से अपनी तैयारी में जुटे थे।

सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख: बिना TET शिक्षक नहीं होंगे योग्य इस परीक्षा का महत्व इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षकों की योग्यता को लेकर कड़ी टिप्पणी की थी। 1 सितंबर 2025 को जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया था कि टीचिंग के लिए TET पास होना अनिवार्य है।

कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि जिन शिक्षकों की नौकरी के 5 साल से ज्यादा बचे हैं, उनके लिए यह परीक्षा पास करना अनिवार्य होगा। यदि वे ऐसा करने में विफल रहते हैं, तो उन्हें या तो अपने पद से इस्तीफा देना होगा या फिर उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी जाएगी।