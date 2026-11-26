यूपी में शिक्षक प्रमोशन की काउंसलिंग शुरू, इन दस्तावेजों के बिना अटक सकता है काम
यूपी के करीब 60 हजार परिषदीय शिक्षकों को दस साल बाद प्रमोशन की आस जगी है। बेसिक शिक्षा परिषद ने 30 नवंबर तक प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया है।
उत्तर प्रदेश के परिषदीय स्कूलों के हजारों शिक्षक इतने लंबे इंतजार के बाद आखिरकार उम्मीद की किरण देख रहे हैं। बेसिक शिक्षा परिषद ने सभी जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों को साफ कह दिया है कि 30 नवंबर 2026 तक प्रमोशन की प्रक्रिया पूरी करें। चूक हुई तो कार्रवाई तय है। परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में पिछली बार पदोन्नति बहुत पहले हुई थी। उसके बाद से मामला ठंडे बस्ते में पड़ा रहा। वरिष्ठता सूची को लेकर विवाद उठे। शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी की अनिवार्यता पर भी खूब बहस हुई। मामला अदालतों तक गया और फाइलें आगे सरकने का नाम नहीं ले रहीं थीं।
इससे शिक्षकों में गुस्सा बढ़ता गया। कई जिलों में प्रदर्शन हुए। गोंडा में तो शिक्षक धरने पर तक बैठे। अब तक सिर्फ श्रावस्ती जिले ने यह काम निपटाया है। परिषद के सचिव सुरेंद्र कुमार तिवारी ने बाकी जिलों को रफ्तार बढ़ाने को कहा है।
किसे मिलेगा फायदा
प्रदेश के परिषदीय स्कूलों में करीब 3.15 लाख शिक्षक काम कर रहे हैं। इनमें से लगभग 60 हजार को प्रमोशन का लाभ मिलने की उम्मीद है। नियम सीधे हैं। प्राथमिक स्कूल के सहायक अध्यापक ने अगर पांच साल की सेवा पूरी कर ली है तो वह दो रास्तों के लिए पात्र है। पहला रास्ता प्राथमिक स्कूल का प्रधानाध्यापक बनना है। दूसरा रास्ता उच्च प्राथमिक स्कूल का सहायक अध्यापक बनना है। इसके आगे उच्च प्राथमिक स्कूल के प्रधानाध्यापक का पद आता है। पर एक पेच है। प्रधानाध्यापक का पद छात्र संख्या पर टिका है। प्राथमिक स्कूल में कम से कम 150 बच्चे चाहिए। उच्च प्राथमिक में कम से कम 100 बच्चे होने जरूरी हैं। तो क्या वरिष्ठता होने पर भी पद न मिले तो सब बेकार? नहीं। ऐसे शिक्षकों को 10 साल की सेवा पर चयन वेतनमान मिलेगा। 22 साल की सेवा पूरी होने पर प्रोन्नत वेतनमान का फायदा दिया जाएगा। यानी पद न सही पर जेब को राहत जरूर मिलेगी।
काउंसलिंग अभी चल रही है
अंतिम वरिष्ठता सूची बनने से पहले जिलों में 25 से 29 नवंबर तक काउंसलिंग रखी गई है। इसका मकसद अस्थायी वरिष्ठता सूची की गलतियां दुरुस्त करना है। यहां से मिली जानकारी अंतिम सूची में जोड़ी जाएगी। यह काम 30 नवंबर से पहले निपटाना है। यानी समय बहुत कम बचा है। शिक्षकों के लिए यह वक्त चूकने का नहीं है।
काउंसलिंग में क्या लेकर जाएं
शिक्षकों को अपने मूल नियुक्ति दस्तावेज साथ रखने होंगे। टीईटी का प्रमाणपत्र भी जरूरी है। सेवा से जुड़े बाकी कागज भी रखें ताकि अधिकारी वरिष्ठता और सेवा का रिकॉर्ड मौके पर ही जांच सकें। कागज अधूरे हुए तो सत्यापन में अटकना तय है। इसलिए फाइल पहले से तैयार रखें और नाम की वर्तनी से लेकर जॉइनिंग की तारीख तक सब मिलाकर देख लें।
बता दें कि अब निगाहें जिलों पर हैं। सवाल यही है कि क्या हर जिला चार दिन के भीतर सूची को अंतिम रूप दे पाएगा। श्रावस्ती ने दिखा दिया है कि काम हो सकता है। बाकी जिले भी उसी राह पर चले तो दस साल का सूखा खत्म हो सकता है। शिक्षक संगठन भी नजर गड़ाए बैठे हैं। उन्हें डर है कि जल्दबाजी में कहीं नई गड़बड़ी न हो जाए और मामला फिर अदालत की चौखट पर न पहुंच जाए। फिलहाल 60 हजार परिवारों की उम्मीदें इन्हीं कुछ दिनों पर टिकी हैं।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
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हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
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- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव