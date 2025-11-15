UP Teacher Vacancy : यूपी में शिक्षकों के 1262 पदों पर भर्ती के आवेदन आज से, 83 फीसदी पद अनारक्षित

संक्षेप: UP Teacher Vacancy : यूपी बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से हिन्दी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषयों में कुल 1262 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आज से स्वीकार होंगे। 5 दिसंबर तक एप्लाई करना होगा।

UP Teacher Vacancy : उत्तर प्रदेश के जूनियर एडेड विद्यालयों में शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन आज शनिवार 15 नवंबर से होंगे। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से हिन्दी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषयों में कुल 1262 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन होंगे। 5 दिसंबर तक नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर (NIC) द्वारा विकसित वेबसाइट के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे। भर्ती में 1051 पद अनारक्षित, 115 ओबीसी और 96 एससी वर्ग के लिए आरक्षित हैं। इसके अलावा इस भर्ती में ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग), एसटी (अनुसूचित जनजाति), भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कोटे के तहत कोई पद आरक्षित नहीं किया गया है। आवेदन की अंतिम तिथि पांच दिसंबर है।

83 फीसदी पद अनारक्षित इस भर्ती में 83 फीसदी पद अनारक्षित हैं। सूत्रों के अनुसार, इस भर्ती में आरक्षण निर्धारण स्कूल को इकाई मानकर किया गया है। जिन विद्यालयों में तीन से कम पद निकले हैं, वहां आरक्षण लागू नहीं हुआ, जिसके चलते अनारक्षित पदों की संख्या में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हो गई है। इसके अलावा इस भर्ती में ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग), एसटी (अनुसूचित जनजाति), भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कोटे के तहत कोई पद आरक्षित नहीं किया गया है।

अभ्यर्थियों को संस्था के प्रबंधक या नियुक्ति प्राधिकारी की ओर से 30 जनवरी तक नियुक्ति पत्र जारी किए जाएंगे। अभ्यर्थियों को विद्यालयों में 15 फरवरी तक कार्यभार ग्रहण कराया जाएगा।

पद और आरक्षण का विवरण विषय कुल पद अनारक्षित ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस

हिन्दी 240 209 19 12 00 00

अंग्रेजी 145 127 14 13 00 00

संस्कृत 99 76 09 14 00 00

विज्ञान-गणित 455 387 37 31 00 00

सामाजिक विषय 314 252 36 26 00 00