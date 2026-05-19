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UPESSC UP Teacher Vacancy : नई 11508 यूपी शिक्षक भर्ती कब आएगी, कहां फंसा पेंच, 2 माह का इंतजार और संभव

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, मुख्य संवाददाता, प्रयागराज
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New UP Teacher Vacancy : चयन आयोग के अफसरों की मानें तो पोर्टल विकसित होने में कम से कम दो महीने का समय लगेगा। ऐसे में इन पदों पर जल्द भर्ती शुरू होने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं।

UPESSC UP Teacher Vacancy : नई 11508 यूपी शिक्षक भर्ती कब आएगी, कहां फंसा पेंच, 2 माह का इंतजार और संभव

मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग ने आनन-फानन में नगर क्षेत्र के परिषदीय स्कूलों में सहायक अध्यापकों के रिक्त 11508 रिक्त पदों की ऑफलाइन सूचना उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को भेज दी है। हालांकि चयन प्रक्रिया रिक्त पदों की सूचना एनआईसी की ओर से विकसित पोर्टल पर ऑनलाइन मिलने के बाद ही शुरू हो सकेगी। चयन आयोग के अफसरों की मानें तो पोर्टल विकसित होने में कम से कम दो महीने का समय लगेगा। ऐसे में इन पदों पर जल्द भर्ती शुरू होने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं।

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चयन आयोग ने ही अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, प्रवक्ता और सहायक अध्यापकों के अलावा एडेड महाविद्यालयों में प्राचार्य और असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों की सूचना एक करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया है। हालांकि अब तक दोनों ही विभाग से ऑनलाइन अधियाचन भेजने की कार्रवाई शुरू नहीं हुई है। ये अलग बात है कि पूर्व अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) सुरेन्द्र कुमार तिवारी ने 14 मई को ही रिक्त 23213 पदों की ऑफलाइन सूचना चयन आयोग को भेज दी थी।

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हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद 27713 पदों पर भर्ती नहीं

प्रयागराज। बेसिक शिक्षा विभाग ने नगर क्षेत्र के परिषदीय स्कूलों में 11508 पदों पर भर्ती के लिए चयन आयोग को अधियाचन तो भेज दिया है लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में पद रिक्त हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने अगस्त 2024 में प्राथमिक स्कूलों में 68500 सहायक अध्यापक भर्ती में रिक्त 27713 पदों पर दो महीने के अंदर नए सिरे से भर्ती शुरू करने के आदेश दिए थे। हालांकि पौने दो साल बाद भी भर्ती शुरू नहीं हो सकी है। विभागीय अफसरों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में लंबित 69000 सहायक अध्यापक भर्ती के विवाद का समाधान होने के बाद ही ग्रामीण क्षेत्र में भर्ती का रास्ता साफ होगा।

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सबसे ज्यादा 888 बरेली में कानपुर में 758 भर्तियां होंगी

वर्ष 2018 के बाद बेसिक शिक्षा में यह सीधी भर्ती होने जा रही है। इसमें सबसे अधिक बरेली में 888 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। कानपुर में 758 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। इसके बाद मेरठ, अलीगढ़ व सहारनपुर का स्थान है।

जिलेवार स्थिति पर नजर

| जिले | खाली पद |

| बरेली | 888 |

| कानपुर नगर | 758 |

| मेरठ | 635 |

| अलीगढ़ | 492 |

| सहारनपुर | 448 |

| लखनऊ | 444 |

| गाजियाबाद | 405 |

| वाराणसी | 378 |

| आगरा | 315 |

| फर्रुखाबाद | 315 |

| गोरखपुर | 166 |

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


विजन

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