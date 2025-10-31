Hindustan Hindi News
Hindi Newsकरियर न्यूज़UP Teacher Vacancy : 300 posts decreased in up aided high school junior assistant teacher recruitment
UP Teacher Vacancy : यूपी सहायक शिक्षक भर्ती में झटका, कम हो गए 300 से अधिक पद

संक्षेप: UP Junior Aided Teacher Vacancy: यूपी में सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों में सहायक अध्यापकों के 1504 और प्रधानाध्यापकों के 390 पदों पर भर्ती में 300 से अधिक पद कम हो गए हैं। पद बढ़ने की उम्मीद थी लेकिन यह घट गए हैं।

Fri, 31 Oct 2025 06:57 AMPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, प्रयागराज, मुख्य संवाददाता
UP Junior Aided Teacher Vacancy: यूपी में सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों में सहायक अध्यापकों के 1504 और प्रधानाध्यापकों के 390 पदों पर भर्ती में 300 से अधिक पद कम हो गए हैं। बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल की ओर से जारी विज्ञापन के अनुसार अभ्यर्थियों से 15 नवंबर से पांच दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। चार साल इंतजार के बाद अभ्यर्थियों को उम्मीद थी कि इस दौरान सेवानिवृत्ति से रिक्त पद भी जुड़ने से पदों की संख्या बढ़ जाएगी लेकिन सत्यापन में मिली कमी के कारण पदों की संख्या कम हो गई है।

सूत्रों के अनुसार सहायक अध्यापकों के विज्ञापित 1504 पदों के सापेक्ष वर्तमान में 1300 से भी कम पद बचे हैं और प्रधानाध्यापकों के 390 पदों की बजाय 275 से भी कम पद पर अंतिम चयन होगा। ऐसे में सहायक अध्यापक, प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा में सफल क्रमश: 42066 और 1544 अभ्यर्थियों को झटका लगना तय है।

ये भी पढ़ें:यूपी जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी, 15 नवंबर से करें आवेदन

तीन नवंबर से उपलब्ध होगा संशोधित परीक्षा परिणाम

यूपी में एडेड जूनियर हाईस्कूल भर्ती के लिए छह सितंबर 2022 को संशोधित परीक्षा परिणाम तीन नवंबर से ऑनलाइन उपलब्ध होगा। बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल की ओर से गुरुवार को जारी सूचना के मुताबिक प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक चयन परीक्षा वर्ष-2021 (संशोधित परीक्षा परिणाम दिनांक-06.09.2022) में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए आवेदन का प्रारूप, विस्तृत दिशा-निर्देश, समय सारिणी, नियमावली, संशोधित परीक्षा परिणाम एवं अन्य विवरण वेबसाइट https://basiceducation.up.gov.in/en पर दिनांक तीन नवंबर को दोपहर बाद उपलब्ध रहेगा।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay
पंकज विजय लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी न्यूज एडिटर हैं। यहां वह करियर, एजुकेशन, जॉब्स से जुड़ी खबरें देखते हैं। पंकज को पत्रकारिता में डेढ़ दशक से ज्यादा का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़ने से पहले उन्होंने एनडीटीवी डिजिटल, आजतक डिजिटल, अमर उजाला समाचार पत्र में काम किया। करियर-एजुकेशन-जॉब्स के अलावा वह विभिन्न संस्थानों में देश-विदेश, राजनीति, रिसर्च व धर्म से जुड़ी बीट पर भी काम कर चुके हैं। भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा व डीयू से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। और पढ़ें
