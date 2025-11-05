UP Teacher Vacancy : यूपी जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती में 83 फीसदी पद अनारक्षित, आवेदन 15 नवंबर से

संक्षेप: UP Junior Aided Teacher Recruitment 2025: यूपी में जूनियर एडेड शिक्षकों के कुल 1262 पदों पर भर्ती होनी है। इनमें से 1051 पद अनारक्षित, 115 ओबीसी और 96 एससी वर्ग के लिए आरक्षित किए गए हैं।

UP Junior Aided Teacher Recruitment 2025: उत्तर प्रदेश के जूनियर एडेड विद्यालयों में शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से हिन्दी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषयों में कुल 1262 पदों पर भर्ती होनी है। इनमें से 1051 पद अनारक्षित, 115 ओबीसी और 96 एससी वर्ग के लिए आरक्षित किए गए हैं। यानी कुल पदों के 83 फीसदी पद अनारक्षित हैं। सूत्रों के अनुसार, इस भर्ती में आरक्षण निर्धारण स्कूल को इकाई मानकर किया गया है। जिन विद्यालयों में तीन से कम पद निकले हैं, वहां आरक्षण लागू नहीं हुआ, जिसके चलते अनारक्षित पदों की संख्या में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हो गई है।

इसके अलावा इस भर्ती में ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग), एसटी (अनुसूचित जनजाति), भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कोटे के तहत कोई पद आरक्षित नहीं किया गया है। बता दें कि बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल की ओर से इस भर्ती की समय सारिणी जारी कर दी गई है। एनआईसी की ओर से तैयार वेबसाइट पर 15 नवंबर से पांच दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन-पत्र लिए जाएंगे। अभ्यर्थियों को संस्था के प्रबंधक या नियुक्ति प्राधिकारी की ओर से 30 जनवरी तक नियुक्ति पत्र जारी किए जाएंगे। अभ्यर्थियों को विद्यालयों में 15 फरवरी तक कार्यभार ग्रहण कराया जाएगा।

पद और आरक्षण का विवरण विषय कुल पद अनारक्षित ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस हिन्दी 240 209 19 12 00 00

अंग्रेजी 145 127 14 13 00 00

संस्कृत 99 76 09 14 00 00

विज्ञान-गणित 455 387 37 31 00 00

सामाजिक विषय 314 252 36 26 00 00

योग 1262 1051 115 96 00 00