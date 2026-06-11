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हो जाएं तैयार! यूपी में 60000 शिक्षकों की होनी है भर्ती, जल्द शुरू होगी प्रक्रिया

Dheeraj Pal लाइव हिन्दुस्तान
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पिछली रिक्तियों को मिलाकर प्रदेश के स्कूलों में 60 हजार शिक्षकों के पद खाली हैं। इसमें से शहरी स्कूलों में 11,508 शिक्षाकों के पद भी शामिल हैं। वहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में 48,000 से अधिक शिक्षक पद खाली हैं, जो कुल रिक्तियों का बड़ा हिस्सा है। इसकी जानकारी भी विभाग को भेजी जा रही है।

हो जाएं तैयार! यूपी में 60000 शिक्षकों की होनी है भर्ती, जल्द शुरू होगी प्रक्रिया

उत्तर प्रदेश में सरकारी टीचर बनने का सपना देख रहे उम्मीदवारों के लिए बड़ी खुशखबरी है। दरअसल, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) राज्य में शिक्षकों की सबसे बड़ी भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी कर रहा है। इसके तहत बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में करीब 60,000 रिक्त शिक्षक पदों को भरा जा सकता है। बताया जा रहा है कि हाल ही में बेसिक शिक्षा विभाग ने खाली पदों का ब्यौरा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को भेजा है। प्रदेश के युवाओं को इस भर्ती का बेसब्री से इंतजार भी था।

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आयोग को भेजा जा चूका है ब्यौरा

आधिकारिक सूचना के मुताबिक शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में खाली पड़े पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति के लिए तैयारियां चल रही हैं। इस भर्ती अभियान से सरकारी स्कूलों में लंबे समय से बनी हुई शिक्षकों की कमी को दूर करने में मदद मिलने की उम्मीद है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक शहरी क्षेत्रों के रिक्त पदों का ब्यौरा पहले ही आयोग को भेजा जा चुका है। अब अधिकारी ग्रामीण जिलों से भी इसी तरह की जानकारी एकत्र कर रहे हैं, जिसके बाद अंतिम आंकड़े आयोग को सौंपे जाएंगे।

कितने पद हैं खाली

वहीं, पिछली रिक्तियों को मिलाकर प्रदेश के स्कूलों में 60 हजार शिक्षकों के पद खाली हैं। इसमें से शहरी स्कूलों में 11,508 शिक्षाकों के पद भी शामिल हैं। वहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में 48,000 से अधिक शिक्षक पद खाली हैं, जो कुल रिक्तियों का बड़ा हिस्सा है। इसकी जानकारी भी विभाग को भेजी जा रही है।

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कब शुरू होगी प्रक्रिया?

बता दें कि उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में शिक्षकों की आखिरी भर्ती साल 2018 में हुई थी। वहीं, शहरी क्षेत्रों में कई वर्षों से शिक्षक भर्ती नहीं होने के कारण बड़ी संख्या में पद खाली पड़े हैं। अब सरकार इन रिक्त पदों को भरने की तैयारी कर रही है। बेसिक शिक्षा परिषद ने शहरी क्षेत्रों में खाली पदों का विवरण आयोग को भेज दिया है। हालांकि भर्ती प्रक्रिया तब आगे बढ़ेगी, जब संबंधित अधियाचन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्राप्त होंगे। इसके बाद सभी रिक्तियों का पूरा ब्यौरा ऑनलाइन आयोग को भेजा जाएगा। आवश्यक जानकारी अपलोड होते ही भर्ती की अगली प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।

कब जारी होगा नोटिफिकेशन

हालांकि अभी तक भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है, लेकिन चल रही तैयारियों को देखते हुए माना जा रहा है कि भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू हो सकती है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे पात्रता, आवेदन तिथि और चयन प्रक्रिया से जुड़ी जानकारी के लिए आधिकारिक घोषणाओं पर नजर बनाए रखें।

UPESSC करेगा आयोजन

इस भर्ती प्रक्रिया की एक खास बात यह है कि पहली बार इसका आयोजन उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) द्वारा किया जाएगा। आयोग के गठन के बाद यह पहली बड़ी शिक्षक भर्ती मानी जा रही है। ऐसे में अभ्यर्थियों की नजर अब भर्ती अधिसूचना और आवेदन प्रक्रिया पर टिकी हुई है।

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लेखक के बारे में

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संक्षिप्त विवरण: धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।

व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।

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