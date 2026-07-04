यूपी में 80 हजार शिक्षक भर्ती अगस्त में, UPESSC ने कहा- आयु सीमा में बदलाव नहीं, PRT TGT PGT के कितने पद
UPESSC के सदस्य योगेंद्र नाथ सिंह ने मेरठ का दौरा किया। बताया कि अगस्त में टीचरों के विभिन्न पदों के लिए विज्ञापन जारी होने की संभावना है। उन्होंने बताया कि आयोग को संबंधित विभागों से अधियाचन प्राप्त होते ही भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।
UP Teacher Recruitment 2026: उत्तर प्रदेश में शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभाग में करीब 80 हजार शिक्षकों और प्रधानाचार्यों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। आयोग के सदस्य योगेंद्र नाथ सिंह ने मेरठ का दौरा किया। बताया कि अगस्त में विभिन्न पदों के लिए विज्ञापन जारी होने की संभावना है। उन्होंने बताया कि आयोग को संबंधित विभागों से अधियाचन प्राप्त होते ही भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।
प्राइमरी, टीजीटी, पीजीटी के कितने कितने पद
प्रस्तावित भर्ती में माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए करीब 18 हजार टीजीटी, 3 हजार पीजीटी और लगभग 2,500 प्रधानाचार्य पद शामिल हैं। वहीं, बेसिक शिक्षा विभाग में करीब 55 हजार शिक्षकों की भर्ती प्रस्तावित है। इसके अलावा सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेजों में लगभग 1,700 सहायक आचार्य (असिस्टेंट प्रोफेसर) पदों पर भी नियुक्तियां की जाएंगी।
आयु सीमा में बदलाव नहीं
योगेंद्र नाथ सिंह ने स्पष्ट किया कि शिक्षकों और प्रधानाचार्यों की भर्ती में अधिकतम आयु सीमा में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। न्यूनतम आयु सीमा पूर्व की तरह ही लागू रहेगी।
पीजीटी भर्ती में बीएड अनिवार्य
पीजीटी भर्ती में बीएड अनिवार्य रहेगा। आयोग सदस्य के अनुसार, भर्ती प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए आयोग स्तर पर युद्धस्तर पर तैयारियां चल रही हैं, ताकि लंबे समय से रिक्त पड़े पदों पर जल्द नियुक्तियां की जा सकें।
मेरठ में परीक्षा के दौरान आयोग सदस्य ने यूपीटीईटी परीक्षा के लिए बनाए गए खालसा गर्ल्स इंटर कॉलेज, त्रिशला देवी इंटर कॉलेज, डीएन इंटर कॉलेज आदि केंद्रों का निरीक्षण किया।
गाजियाबाद के स्कूलों में होगी 405 प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती, UPESSC को भेजा गया प्रस्ताव
गाजियाबाद जिले में शिक्षकों की कमी से जूझ रहे परिषदीय स्कूलों में जल्द शिक्षकों की भर्ती होने वाली है। शासन के मांगने पर शिक्षा विभाग ने नगर क्षेत्र के स्कूलों में 405 रिक्त पदों को भरने का प्रस्ताव भेजा है। बीएसए के मुताबिक शासन ने रिक्त पदों को भरने के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग को निर्देश दे दिए हैं। जिले में करीब 446 परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और कंपोजिट स्कूल हैं। इसमें से 93 स्कूल नगर क्षेत्र के हैं और शेष विद्यालय ग्रामीण क्षेत्रों तथा अन्य ब्लॉक में हैं। नियमों के मुताबिक प्राथमिक स्कूल में 30 बच्चों पर एक शिक्षक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में 35 बच्चों पर एक शिक्षक का होना जरूरी है। नगर क्षेत्र के 93 स्कूलों में केवल 223 शिक्षक तैनात हैं, जबकि इन स्कूलों में करीब 25 हजार छात्र-छात्राएं पढ़ाई करते हैं। इस तरह एक ही शिक्षक को कई-कई कक्षाओं को संभालना पड़ता है। इससे पठन-पाठन भी प्रभावित होता है और दूसरे कार्य भी नहीं हो पाते। शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित होने का असर नामांकन संख्या भी पड़ता है। साथ ही ड्रॉप आउट दर में भी इजाफा होता है, लेकिन अब यह सभी समस्याएं जल्द खत्म होने वाली हैं। जिला बेसिक शिक्षा विभाग ने नगर क्षेत्र में 405 शिक्षकों के रिक्त पदों की सूचना शासन को भेजी है, जिसे मंजूर भी कर लिया गया है।
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15 से अधिक सालों का अनुभव
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