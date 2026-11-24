यूपी में प्रधानाचार्यों और शिक्षकों के 1507 पद बढ़े, कहां किस पद पर मिली मंजूरी
नवनिर्मित 163 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्यों, प्रधानाध्यापकों, प्रवक्ता और एलटी ग्रेड (सहायक अध्यापक) के 1507 पदों के सृजन को मंजूरी मिली है।
संजोग मिश्र। प्रयागराज। मुख्यमंत्री की घोषणा, समग्र शिक्षा और प्रधानमंत्री जन विकास योजना के तहत नवनिर्मित 163 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्यों, प्रधानाध्यापकों, प्रवक्ता और एलटी ग्रेड (सहायक अध्यापक) के 1507 पदों के सृजन को मंजूरी मिली है। शिक्षा निदेशालय के 25 मई के प्रस्ताव को राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। सचिव शासन किंजल सिंह की ओर से 13 नवंबर को जारी आदेश के अनुसार 42 जीआईसी में प्रधानाचार्य, 121 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के 121, प्रवक्ता के 420 और सहायक अध्यापक के 924 पद स्वीकृत किए हैं। इसके अलावा कनिष्ठ सहायक के 174 पद भी मंजूर किए हैं। प्रधानाचार्य व प्रवक्ता के 50-50 प्रतिशत, प्रधानाध्यापक के 45 फीसदी और सहायक अध्यापक के शत-प्रतिशत पदों पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से भर्ती होगी, जबकि कनिष्ठ सहायकों के सभी 174 पदों पर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जरिए सीधी भर्ती होगी।
अगस्त में 1810 पदों को मिली थी मंजूरी
इससे पहले दस अगस्त को प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत 126 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में नियमित पदों का सृजन हुआ था। अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा की ओर से जारी आदेश में प्रधानाचार्य के 68, प्रधानाध्यापक के 58, प्रवक्ता के 680, एलटी ग्रेड शिक्षकों के 819 जबकि कनिष्ठ सहायक के 185 पदों को मंजूरी मिली थी।
प्रधानाध्यापक भर्ती के लिए 75 हजार अभ्यर्थियों ने किया आवेदन
अशासकीय सहायता प्राप्त इंटर कॉलेज एवं हाईस्कूलों में क्रमश: प्रधानाचार्य एवं प्रधानाध्यापक भर्ती के लिए 75 हजार से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने 22 नवंबर तक आवेदन मांगे थे। त्रुटि संशोधन के लिए 26 नवंबर तक का मौका दिया गया है। प्रधानाचार्य के 1475 पदों के लिए 43 हजार से अधिक जबकि प्रधानाध्यापक के 1172 पदों के लिए तकरीबन 32 हजार अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। लिखित परीक्षा सात जनवरी को प्रस्तावित है। खास बात यह है कि पहली बार यह भर्ती लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से होगी। इससे पहले केवल साक्षात्कार के आधार पर चयन होता था जिसमें अनियमितता की शिकायतें होती थी। यही कारण है कि पूरी चयन प्रक्रिया को बदल दिया गया है। हालांकि इस भर्ती की अर्हता को लेकर हाईकोर्ट में कई याचिकाएं विचाराधीन है।
शिक्षक भर्ती परीक्षा को जिले की सूचना जारी
उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक (संबद्ध प्राइमरी) के 897 पदों तथा बेसिक शिक्षा परिषद के शहरी प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापकों के 11508 पदों पर भर्ती के लिए तीन दिसंबर को प्रदेश के 48 जिलों में लिखित परीक्षा कराई जाएगी। यह परीक्षा दो पालियों सुबह 9:30 से 11:30 बजे तक तथा 2:30 से शाम 4:30 बजे तक कराई जाएगी। अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार ने बताया कि अभ्यर्थियों के परीक्षा जिले की अग्रिम सूचना आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। आयोग के उप सचिव संजय कुमार सिंह के अनुसार वेबसाइट पर जारी किया गया विवरण केवल परीक्षा जिले की अग्रिम सूचना है, इसे परीक्षा का प्रवेश पत्र न समझा जाए। उन्होंने बताया कि इस परीक्षा के प्रवेश पत्र 30 नवंबर से आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकेंगे। अभ्यर्थियों को वैध प्रवेश पत्र के बिना परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
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15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
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विजन
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