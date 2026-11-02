मिठाई बेचने वाले के बेटे का कमाल, IIT से की पढ़ाई, अब दुबई में मिला 2.5 करोड़ का पैकेज

उत्तर प्रदेश के लखनऊ के रहने वाले तेजेश वैश्य की कहानी काफी प्रेरणादायी है। दरअसल, इनके पिता अशोक कुमार वैश्य सदर बाजार लखनऊ कैंट में मिठाई की छोटी-सी दुकान चलाते हैं। इसी दुकान से होने वाली कमाई से परिवार का खर्च चलता था।

कहते हैं कि मेहनत और लगन से किसी भी सपने को पूरा किया जा सकता है। कुछ ऐसी कहानी है उत्तर प्रदेश के लखनऊ के रहने वाले तेजेश वैश्य की। इनकी कहानी काफी प्रेरणादायी है। दरअसल, इनके पिता अशोक कुमार वैश्य सदर बाजार लखनऊ कैंट में मिठाई की छोटी-सी दुकान चलाते हैं। इसी दुकान से होने वाली कमाई से परिवार का खर्च चलता था। लेकिन उन्होंने अपने बेटे की पढ़ाई से कोई समझौता नहीं किया। वहीं, अपनी मेहनत के दम पर तेजेश ने पहले आईआईटी कानपुर से पढ़ाई की। फिर उन्हें दुबई में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की फील्ड में करीब 2.5 करोड़ रुपये सालाना CTC का पैकेज मिला है। खास बात यह है कि 26 साल के तेजेश अब अपनी कमाई से लखनऊ में परिवार के लिए नया घर बनवा रहे हैं। चलिए आज हम आपको उनकी सक्सेस स्टोरी जानते हैं।

IIT कानपुर से की कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई तेजेश का परिवार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से लखनऊ आया था। परिवार का पारंपरिक कारोबार मिठाई की दुकान चलाना था। तेजेश ने बचपन से अपने पिता को दुकान पर घंटों मेहनत करते देखा। वह अपने परिवार के पहले ऐसे व्यक्ति हैं, जिन्होंने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में करियर बनाया। तेजेश ने IIT कानपुर से कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई की और 9.14 CPI के साथ ग्रेजुएशन पूरा किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पढ़ाई के दौरान उन्हें अल्फा ग्रेप मेरिट स्कॉलरशिप, C3iHub यूजी फेलोशिप और पीडी मेरिट स्कॉलरशिप भी मिली। इसके अलावा उन्होंने JEE में 99.9 पर्सेंटाइल हासिल की थी। वहीं, UPSEE में उनकी ऑल इंडिया रैंक 9 थी।

कॉलेज में पढ़ाई के साथ की कई इंटर्नशिप तेजेश के लिए कॉलेज सिर्फ क्लास और परीक्षा तक सीमित नहीं था। उन्होंने पढ़ाई के साथ कई इंटर्नशिप कीं और ग्रेजुएशन पूरा होने से पहले ही 2 लाख रुपये से ज्यादा कमा लिए थे। हालांकि पढ़ाई, कॉलेज के प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप के बीच तालमेल बैठाना आसान नहीं था। इसके लिए तेजेश सुबह जल्दी उठकर काम शुरू करते थे और कई बार देर रात तक मेहनत करते थे। उनके शुरुआती प्रोजेक्ट में एक मोबाइल एप्लिकेशन बनाना भी शामिल था। इससे उन्हें सॉफ्टवेयर बनाने का एक्सपीरियंस भी मिला और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में करियर बनाने की मजबूत नींव तैयार हुई।

बेंगलुरु से शुरू हुआ करियर IIT कानपुर से पढ़ाई पूरी करने के बाद तेजेश ने बेंगलुरु से अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स, सिक्यूरोनिक्स, स्क्वेयरपॉइंट कैपिटल और अबेकस एआई जैसी कंपनियों में काम किया।

इन कंपनियों में उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और हाई लेवल पर इस्तेमाल होने वाले टेक्नोलॉजी सिस्टम से जुड़े प्रोजेक्ट पर काम किया। फिलहाल वह दुबई में एक अमेरिकी AI स्टार्टअप के ऑफिस में काम कर रहे हैं। उनकी भूमिका में AI इंजीनियरिंग, AI एजेंट और मशीन लर्निंग से जुड़े एप्लिकेशन डेवलप करना शामिल है। दावा किया जा रहा है कि यहां उनकी सैलरी करीब 2.5 करोड़ रुपये सलाना है।

हर महीने 3 लाख रुपये बचाते हैं तेजेश दुबई में नौकरी मिलने के बाद तेजेश को करियर के नए अवसर मिले, लेकिन वहां रहने का खर्च भी काफी ज्यादा है। उन्होंने बताया कि दुबई में उनकी कंपनी के ऑफिस का किराया अमेरिका स्थित कंपनी के ऑफिस के किराये से भी ज्यादा है। उनके हर महीने के खर्च में सबसे बड़ा हिस्सा घर के किराये का होता है।

परिवार के लिए लखनऊ में बनवा रहे घर इसके बावजूद तेजेश अपनी कमाई का सही इस्तेमाल कर रहे हैं। मनी कंट्रोल में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक, तेजेश हर महीने करीब 3 लाख रुपये बचा लेते हैं। कुछ पैसे एसआईपी में इन्वेस्ट करते हैं। बाकी पैसे लखनऊ में अपने परिवार के लिए नया घर बनवाने में इस्तेमाल कर रहे हैं। दुबई की एक और बात उन्हें काफी पसंद आई। वह है वहां का वर्क कल्चर। तेजेश के मुताबिक, वहां कर्मचारी तय समय तक ही काम करते हैं। उनसे एक्स्ट्रा घंटे काम करने या वीकेंड पर भी ऑफिस आने की उम्मीद नहीं की जाती। इससे काम और पर्सनल जिंदगी के बीच बैलेंस बना रहता है।

कामयाबी से खुश हैं माता-पिता वहीं, तेजेश के माता-पिता ने शुरुआत से ही उनके सपनों को पूरा करने में साथ दिया। परिवार में किसी का भी टेक्नोलॉजी से जुड़ा अनुभव नहीं था, लेकिन उन्होंने बेटे की पढ़ाई में कोई कमी नहीं आने दी। लखनऊ की छोटी-सी मिठाई की दुकान से शुरू हुआ तेजेश का सफर IIT कानपुर और फिर दुबई की AI इंडस्ट्री तक पहुंच गया। आज उनकी कामयाबी से पूरा परिवार खुश है।