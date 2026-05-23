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UP में मुफ्त IAS-PCS कोचिंग का शानदार मौका, बिना फीस ऐसे मिलेगा एडमिशन

Himanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
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उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग ने IAS-PCS फ्री कोचिंग 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिए हैं। 865 सीटों पर एडमिशन होगा। 

UP में मुफ्त IAS-PCS कोचिंग का शानदार मौका, बिना फीस ऐसे मिलेगा एडमिशन

free ias pcs coaching : अगर आप IAS या PCS जैसी बड़ी सरकारी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं लेकिन महंगी कोचिंग फीस रास्ता रोक रही है, तो अब राहत की खबर है। समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश ने साल 2026 के लिए मुफ्त IAS/PCS कोचिंग योजना शुरू कर दी है। इस योजना के तहत राज्यभर में अलग-अलग कोचिंग सेंटरों पर कुल 865 सीटों पर छात्रों को फ्री तैयारी कराई जाएगी। इस भर्ती और प्रवेश प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन आवेदन 18 मई 2026 से शुरू हो चुके हैं। इच्छुक उम्मीदवार 18 जून 2026 तक आवेदन कर सकते हैं।

बिना फीस होगा आवेदन

इस योजना की सबसे बड़ी खास बात यह है कि आवेदन के लिए किसी भी वर्ग के उम्मीदवार से कोई फीस नहीं ली जाएगी। OBC, SC, ST और PH सभी अभ्यर्थी बिल्कुल मुफ्त में फॉर्म भर सकेंगे। यह योजना खास तौर पर आर्थिक रूप से कमजोर और पिछड़े वर्ग के छात्रों को सिविल सेवा की तैयारी में मदद देने के लिए चलाई जा रही है।

कौन कर सकता है आवेदन

IAS/PCS फ्री कोचिंग प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए उम्मीदवार के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की डिग्री होना जरूरी है। अभ्यर्थी किसी भी स्ट्रीम से स्नातक हो सकता है। उम्र सीमा की बात करें तो न्यूनतम आयु 21 साल तय की गई है। अधिकतम आयु सीमा का विवरण आधिकारिक नोटिफिकेशन में देखा जा सकता है।

कब होगी परीक्षा और कोचिंग

समाज कल्याण विभाग की ओर से जारी शेड्यूल के मुताबिक एडमिट कार्ड 25 जून 2026 को जारी किए जाएंगे। प्रवेश परीक्षा 5 जुलाई 2026 को आयोजित होगी जबकि रिजल्ट 28 जुलाई 2026 को घोषित किया जाएगा। चयनित छात्रों की कोचिंग 1 अगस्त 2026 से शुरू होने की संभावना है।

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यूपी के कई शहरों में मिलेगी फ्री कोचिंग

इस योजना के तहत लखनऊ, वाराणसी, हापुड़, प्रयागराज, गोरखपुर और अलीगढ़ समेत कई शहरों में कोचिंग सेंटर बनाए गए हैं। लखनऊ के छत्रपति शाहू जी महाराज शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान में 225 सीटें रखी गई हैं। वहीं महिला अभ्यर्थियों के लिए अलीगंज लखनऊ स्थित आदर्श पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र में 150 सीटें उपलब्ध हैं। हापुड़ के राजकीय IAS/PCS कोचिंग सेंटर में पुरुष और महिला दोनों वर्गों के अनुसूचित जाति अभ्यर्थियों के लिए कुल 150 सीटें तय की गई हैं। इसके अलावा वाराणसी, अलीगढ़, प्रयागराज और गोरखपुर में भी अलग-अलग सीटों पर छात्रों को कोचिंग दी जाएगी।

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चयन प्रक्रिया कैसे होगी

उम्मीदवारों का चयन प्रवेश परीक्षा के जरिए किया जाएगा। परीक्षा में सामान्य अध्ययन, रीजनिंग, करंट अफेयर्स और सिविल सेवा तैयारी से जुड़े विषयों से सवाल पूछे जा सकते हैं। मेरिट के आधार पर छात्रों को अलग-अलग कोचिंग सेंटरों में सीटें दी जाएंगी।

ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

  • उम्मीदवार सबसे पहले socialwelfareup.upsdc.gov.in की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  • इसके बाद “SWD Uttar Pradesh 2026 Apply Online” लिंक पर क्लिक करें। नया रजिस्ट्रेशन करें और मोबाइल नंबर व ईमेल आईडी से लॉगिन करें।
  • फॉर्म में अपनी व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षणिक योग्यता और श्रेणी संबंधी डिटेल भरें।
  • फिर फोटो, हस्ताक्षर और जरूरी दस्तावेज अपलोड करें। आखिर में फॉर्म सबमिट करके उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें।

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गरीब और पिछड़े छात्रों के लिए बड़ा सहारा

आज के समय में IAS और PCS जैसी परीक्षाओं की तैयारी पर लाखों रुपये खर्च हो जाते हैं। ऐसे में यूपी सरकार की यह योजना उन छात्रों के लिए बड़ी मदद साबित हो सकती है जो प्रतिभाशाली हैं लेकिन आर्थिक तंगी की वजह से अच्छी कोचिंग नहीं ले पाते। मुफ्त कोचिंग के जरिए उन्हें अनुभवी शिक्षकों और बेहतर स्टडी मटेरियल का फायदा मिलेगा।

Himanshu Tiwari

लेखक के बारे में

Himanshu Tiwari

शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।

परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।

लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।

शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।

रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।

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