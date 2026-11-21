यूपी स्पेशल टीईटी में करीब 60 फीसदी शिक्षक फेल, हजारों शिक्षकों की नौकरी पर संकट बरकरार
UPESSC UP Special TET Result : यूपी स्पेशल टीईटी 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया है। महज 41 फीसदी शिक्षक ही पास हुए हैं। सिर्फ 17 दिन में परिणाम जारी कर दिया गए हैं।
UPESSC UP Special TET Result : उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने परिषदीय शिक्षकों एवं स्पेशल एजुकेटर्स के लिए आयोजित विशेष शिक्षक पात्रता परीक्षा (स्पेशल टीईटी) का परिणाम शुक्रवार को घोषित कर दिया। प्राथमिक स्तर (कक्षा एक से पांच तक) के लिए आयोजित परीक्षा में सम्मिलित 50666 अभ्यर्थियों में से 15159 (29.92 प्रतिशत) अभ्यर्थी तथा उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा छह से आठ तक) की परीक्षा में सम्मिलित 43015 अभ्यर्थियों में से 23743 (55.19 प्रतिशत) अभ्यर्थी सफल घोषित हुए हैं। यानी दोनों लेवल में करीब 41 फीसदी ही पास हो सके। 59 फीसदी असफल रहे।
आयोग के उपसचिव डॉ. संजय कुमार सिंह के अनुसार आयोग ने सभी सफल अभ्यर्थियों का प्रमाणपत्र निर्गत कर दिया है। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से अपना अनुक्रमांक व जन्मतिथि प्रविष्ट कर प्रमाणपत्र डाउनलोड कर सकते हैं। उक्त प्रमाणपत्र डिजिलॉकर के माध्यम से भी यथाशीघ्र आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकेगा। गौरतलब है कि विशेष टीईटी तीन नवंबर को छह मंडल मुख्यालय वाले जिलों प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, मेरठ एवं आगरा में दो पालियों में कराई गई थी।
यूपी स्पेशल टीईटी क्या है
शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत आने वाले स्कूलों में शिक्षक नियुक्त करने के लिए टीईटी पास करना जरूरी योग्यता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसले में स्पष्ट किया है कि यह शर्त केवल नए शिक्षकों की नियुक्ति तक सीमित नहीं है बल्कि इसके दायरे में आने वाले पहले से नौकरी कर रहे शिक्षकों पर भी लागू होती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने विशेष शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित करने का फैसला किया। इसका उद्देश्य पहले से सेवा में कार्यरत उन शिक्षकों को टीईटी पास करने का अवसर देना है जिन्हें नियुक्ति के समय इस योग्यता की जरूरत नहीं थी लेकिन बाद में कानूनी व्यवस्था के तहत उनके लिए भी इसे अनिवार्य कर दिया गया। यह पहले से कार्यरत निर्धारित श्रेणी के शिक्षकों के लिए अपनी सेवा से जुड़ी जरूरी योग्यता पूरी करने का अवसर है।
प्राचार्य भर्ती का अंतिम परिणाम घोषित
उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय एवं महिला महाविद्यालयों में प्राचार्य भर्ती का अंतिम परिणाम शुक्रवार को घोषित कर दिया। अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार ने बताया कि उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ में योजित विशेष अपील में 20 नवंबर को पारित आदेश के अनुपालन में एक पद रोकते हुए कुल 110 चयनित अभ्यर्थियों का अंतिम परिणाम जारी किया गया है। उप सचिव संजय कुमार सिंह ने बताया कि प्राचार्य भर्ती की लिखित परीक्षा 24 सितंबर को कराई गई थी। लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का साक्षात्कार 27, 28, 30 व 31 अक्तूबर तथा 17 नवंबर को कराया गया।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
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15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
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स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी