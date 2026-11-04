किसकी बचेगी नौकरी, स्पेशल टीईटी ने शिक्षकों के छुड़ाए पसीने, आगरा के बहुवचन में उलझे
स्पेशल टीईटी 2026 मंगलवार को शिक्षकों के लिए किसी अग्निपरीक्षा से कम नहीं रही। 50 से 55 वर्ष की उम्र में परीक्षा देने पहुंचे शिक्षकों को भी सवालों ने खूब उलझाया।
उत्तर प्रदेश में विशेष शिक्षक पात्रता परीक्षा (स्पेशल टीईटी)-2026 मंगलवार को शिक्षकों के लिए किसी अग्निपरीक्षा से कम नहीं रही। 50 से 55 वर्ष की उम्र में परीक्षा देने पहुंचे शिक्षकों को भी सवालों ने खूब उलझाया। गणित, पर्यावरण, बाल मनोविज्ञान, अंग्रेजी और सामाजिक अध्ययन के कठिन सवालों के बीच हिंदी के प्रश्नों ने भी सोचने पर मजबूर किया। परीक्षा में ‘आगरा’ शब्द का बहुवचन और ‘राम, सीता, लक्ष्मण वन गए’ वाक्य को शुद्ध करने जैसे सवाल भी पूछे गए। अभ्यर्थियों का कहना है कि विशेष टीईटी का पेपर सामान्य परीक्षा से भी कठिन स्तर का था।
प्राथमिक स्तर की परीक्षा देने वाले अनुराग पांडेय, सहायक अध्यापक ने बताया कि हिंदी और बाल विकास को छोड़कर पेपर कठिन था। प्रश्न लंबे थे, जिन्हें हल करने में अधिक समय लगा। भगवतपुर के अकबरपुर स्थित कंपोजिट विद्यालय के सहायक अध्यापक राजेंद्र कन्नौजिया ने कहा कि पेपर का स्तर जुलाई में हुई यूपी टीईटी से भी कठिन था। बहादुरपुर के दलापुर स्थित कंपोजिट विद्यालय के सहायक अध्यापक अश्विनी वर्मा ने बताया कि जूनियर स्तर के प्रश्न काफी विश्लेषणात्मक और विस्तार वाले थे। इन्हें हल करने में समय लग रहा था। वहीं भगवतपुर के प्राथमिक विद्यालय बरांव की सहायक अध्यापिका तमन्ना ने पेपर को सामान्य बताया। हालांकि उन्होंने भी माना कि भाषा और विषय से जुड़े कुछ प्रश्न कठिन थे।
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- परीक्षा देकर केंद्र से बाहर निकले शिक्षकों ने बताया कि प्रश्न पत्र को बहुत ही कठिन बनाया गया था। वाराणसी से आए एक शिक्षक ने बताया कि स्कूलों में बच्चों को पढ़ाना, जनगणना व एसआईआर जैसे कार्य करने के साथ यहां परीक्षा देने आया हूं।
- लखनऊ की महिला शिक्षिका ने बताया कि वर्षों से हम लोग स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अब टीईटी की तैयार करना बहुत चुनौती पूर्ण रहा। सरकार को सहूलियत देनी चाहिए।
- जौनपुर जनपद से आए एक शिक्षक ने बताया कि वह 21 वर्षों से पढ़ा रहे हैं। इतना कठिन प्रश्न पत्र बनाकर ज्यादा से ज्यादा लोग फेल करने की मंशा से है।
लखनऊ में पकड़ा गया फर्जी परीक्षार्थी, शामिल हुए 87.92 प्रतिशत परीक्षार्थी
उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षकों के लिए आयोजित विशेष शिक्षक पात्रता परीक्षा (स्पेशल टीईटी)-2026 मंगलवार को छह मंडल मुख्यालयों पर हुई। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार ने बताया कि परीक्षा में पंजीकृत 1,06,547 अभ्यर्थियों में से कुल 93,681 शामिल हुए। लखनऊ के बप्पा श्री नारायण वोकेशनल इंटर कॉलेज में एक फर्जी परीक्षार्थी पकड़ा गया। वह दूसरे अभ्यर्थी के स्थान पर परीक्षा दे रहा था। उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की गई। आयोग के उप सचिव संजय सिंह के अनुसार महिला अभ्यर्थियों की उपस्थिति 89.25 और पुरुष अभ्यर्थियों की 89.28 प्रतिशत रही।
यूपी स्पेशल टीईटी क्या है
शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत आने वाले स्कूलों में शिक्षक नियुक्त करने के लिए टीईटी पास करना जरूरी योग्यता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसले में स्पष्ट किया है कि यह शर्त केवल नए शिक्षकों की नियुक्ति तक सीमित नहीं है बल्कि इसके दायरे में आने वाले पहले से नौकरी कर रहे शिक्षकों पर भी लागू होती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने विशेष शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित करने का फैसला किया। इसका उद्देश्य पहले से सेवा में कार्यरत उन शिक्षकों को टीईटी पास करने का अवसर देना है जिन्हें नियुक्ति के समय इस योग्यता की जरूरत नहीं थी लेकिन बाद में कानूनी व्यवस्था के तहत उनके लिए भी इसे अनिवार्य कर दिया गया। यह पहले से कार्यरत निर्धारित श्रेणी के शिक्षकों के लिए अपनी सेवा से जुड़ी जरूरी योग्यता पूरी करने का अवसर है।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
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तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
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स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
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